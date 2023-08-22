林緻茵：論人口推算——迎來「吉祥之兆」後 政府有什麼計劃？

連日來，專家學者分析了「流動人口」的定義，以及這半年來進入香港的人，到底是新增的人口，還是趁開關回港的人。對於人口不跌反升，政務司長給了我們一個很正面的解讀：這是「吉祥之兆」。在過去約7個月內，各項人才入境計劃反應正面，似乎也讓官員充滿信心：招攬人才和輸入勞工計劃，可望為未來20多年的人口增長提供重要動力。

筆者無意就流動人口的定義，以及推算是否「過於樂觀／過於保守」作爭論。本文反而希望集中分析兩點：第一，人口的進出，會令香港人口結構產生怎樣的轉變？第二，假設政府的推算準確，即未來每年都會有5萬至6萬人移入香港，社會應該如何適應？

來了的與離開了的 是什麼人？

還記得幾個月前，不少學校正忙着處理學童人口結構性下降所帶來的影響，有的要縮班，有的不幸要「殺校」。在筆者身邊，每個圈子裏都總會有兩三個人已經移居海外，走的很多都是有生育計劃的年輕夫婦；留港的朋友則說，他的助理有一半已移民，一半則在移民潮下被大公司挖角。

以上種種，可能都是大家對香港近期人口流動的印象。當我們把最新的統計處數字與2018年數字比較（見圖），就會發現數字確實呼應了我們一些切身感受：香港幾年之間流失的，絕大部分都是20至39歲的人口；大幅增加的則是60歲或以上的人口。一方面，年輕人口銳減已是不爭事實，而這群人的離開，代表人力和資金的流失；另一方面，新增人口來港後的計劃，卻是未知之數。一加一減，不是簡單的「打個和」。

在人口結構層面而言，統計處最新推算亦已經反映了一點：由於長者佔總人口比例持續上升，就算未來移入香港的人數如預期，都無法抵消高齡化的影響。香港整體勞動人口參與率，會由2021年的57.2%，下降至2046年的51.6%。要應對這大難題，恐怕在今天就需要提早部署。

人口流動與社會矛盾

人口流動帶來的社會矛盾，我們不乏親身體驗：「自由行」對本地民生、交通、租金等的影響，在2010年前後顯得特別尖銳。關於香港「承受能力」的討論，當時甚至激化成政治矛盾。2001至2013年間，「雙非嬰兒」數目增加，也衍生了有關社會福利及資源分配等爭議。最終，當時的政府以「零雙非」及「限奶令」等強制措施，暫時緩解矛盾。

疫後兩地重新通關，近月有旅行團在民區附近聚集，被指擾民；旅監局後來以「禁同區食購」措施，疏導九龍城區的人流。遊客雖是短暫留港，但在某些情况下，這些接觸已足以令人產生摩擦。不同文化背景和生活習慣的人處於同一個空間，摩擦是難以避免的，不一定是因「排外」情緒或一些惡意挑動而形成。

面對遊客衍生的問題，「分隔」人流的措施尚且奏效；惟未來廿年，移入的人口將會成為香港社會的一分子。香港的確需要外來人口補充勞動力，問題在於政策層面上，我們應作怎樣的鋪墊，才能令「摩擦」變成「磨合」？

大量人口移入，會影響社會的利益與資源分配，包括生計、待遇、發展機會。對正在修讀大學的青年而言，當他們不肯定招攬人才和輸入勞工計劃的內容將會出現怎樣的變化，以及計劃何時會終止時，應如何進行職業規劃？要讓留港的青年覺得機會處處，而非增加他們的去意，才不會令「搶人才」計劃出現本末倒置的結果，邊搶人才又邊走人才。

外來人口能否對港產生歸屬感？

對有意申請移民的人，有些地方會設語文能力和國家歷史等考試，以確保移入的人有能力且願意融入當地社會。當有人指出，港人移居海外不容易，不久之後就會回流；那同一道理：移入的人要在港生活，何嘗不需要適應？當他們覺得自己能夠融入香港社會，才會考慮長期定居。所謂「留人」的問題，有一體兩面的意義：外來人口能夠適應新生活，在港找到發展空間；本地的人，也希望加入成為香港社會一分子的人，能夠認同香港文化，而不是大幅改變這裏的文化和生活方式，令香港喪失原來的獨特性。此外，假如移入的人得到了香港的經驗後就離開，對香港而言，將是很大的損失。

或許有人會說，在兩地融合的背景下，來自大灣區其他城市的同胞本身就很熟悉香港，能否適應只是遲早問題。的確，比起港人移居歐美國家，由內地移港的人所面對的文化衝擊較小；而在「一小時生活圈」概念下，他們要往返兩地也相當容易，不會輕易產生移居的「失落感」。然而，這不代表香港面對的問題可就此輕輕帶過：自從恢復通關後，香港大小商戶都直言生意慘淡，因周末北上的人遠多於南下。由內地移居香港的同胞，會否比土生土長的港人更習慣在香港工作、在內地消費？人口改變，對香港整體的消費模式及經濟表現，會產生怎樣的影響？

政府在「搶人才」上的努力，是值得肯定；惟人口變化的影響，不能只看數字上的增減。人口短期增長只是「開端」，並非「一天都光晒」。如何應對人口結構的改變、如何讓外來人與本地人磨合、如何「留人」等，都需要政策配合。不論是文化調適的措施，還是資源與利益的平衡，我們都期待政府拿出更具體的方案。

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林緻茵]