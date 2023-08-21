溫仲然：藥石亂投的夜市政策

內需——香港人周末寧願北上消費，長假期就往外地旅遊，那又怎會有人留港消費？消費券其實只可以帶來曇花一現的短暫提振作用，缺乏長期的經濟效益。然而，財政司長眼見港人蜂擁北上消費，就提出香港發展「夜市經濟」。筆者聽畢，就想起政府曾經提出的「地攤經濟」，最後亦是無疾而終。司長眼見內地消費強勁，於是「搬字過紙」，絕對不是問題；但筆者希望司長不要藥石亂投，認為香港人北上消費，只是因為「有夜市、食嘢平」，而沒有考慮到香港在夜市或者墟市政策上有先天的不足，故不能完全「搬字過紙」。

小販政策見政府官僚作風

夜市其實對香港來說不是新鮮事物。筆者記得，香港的夜市或者「街邊檔」文化源於上世紀八九十年代，向來都是香港人的集體回憶。當時一家大小在晚飯後都會到附近「掃街」，街頭亦有不同種類的「車仔檔」，市面環境好不熱鬧。惟自回歸之後，香港政府就以衛生及維持市容為理由，一刀切取締在公共屋邨擺檔的熟食小販，並取消發出小販牌照，這些舉動可見政府的官僚作風。

綜觀世界各地，夜市攤檔大多都是當地的旅遊點，近有台灣的士林夜市，遠有意大利的街頭地攤，全都是當地吸引遊客的特色景點。反觀香港，就只有旺角的西洋菜南街、銅鑼灣的東角道行人專用區，而且這些地方大多是大型品牌的店舖，特色小店全都絕迹。購物地點的單一化，才是令「東方之珠」美譽逐漸褪色的原因之一。

政府之前經常託辭辯稱夜市會令香港市容變差，那為何台灣的夜市沒有令當地市容變差，還成為遊客必到之處？故筆者認為，夜市攤檔只要管理得宜，並不會引致衛生、治安問題，甚或可以成為旅遊景點。政府應該摒棄過往思維，引入夜市攤檔，以及考慮重發小販牌照，不但可增加創業機會，讓市民可以自力更生，更令香港增加旅遊特色。

發展真正香港特色 而非搬字過紙

小本經營向來都是香港精神，一家四口於街邊擺檔就可以養活全家的故事，筆者親耳聽聞過不少，這才是真正的香港。如果引入夜市攤檔，遊客便不用只光顧大型商場，可選擇到街邊攤檔感受香港的真正特色。這才是真正屬於香港的特色，而不是純粹「搬字過紙」。

行文至此，筆者對財政司長提出的提振夜市經濟，表示觀望態度，至少希望當局能夠重新檢視小販政策。香港其實有它的旅遊獨特性，是其他地方都不能仿效的。請政府當局考慮如何發展真正屬於香港的特色，而不是再盲目引入大型連鎖店，又或者「搬字過紙」。

作者是香港中小企國際協會理事

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[溫仲然]