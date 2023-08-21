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溫子

溫子：塗鴉與惡搞、「政治波普」

【明報文章】本人拜讀8月13日《明報》刊登的葉蔭聰先生文章（〈無政治立場的政治：倫敦街頭的中國塗鴉〉），他以「塗鴉聖地」為其正統性，來嘲笑「一鵲」等中國留學生在英國倫敦紅磚巷（Brick Lane）的塗鴉作品，反而變相看得出葉先生對中國現代藝術及這個作品的真髓，根本沒有理解，筆者感到非常遺憾。

本人不是中國藝術專業人士，但30多年來，在以香港、中國大陸為觀察對象的書寫當中，對中國現代藝術增加了些少了解，在此提出僻見。

倫敦白漆紅字塗鴉 非常有意思

雖然葉先生沒有直接把那些中國留學生罵為「小粉紅」，但坊間這樣罵他們的聲音不少。同時，在現時香港的社會氣氛下，並在大家不停盤算手裏的BNO（英國國民(海外)護照）價值的情况下，眼看紅磚巷的那24個簡體字標語，而多多少少有情緒化和激動，本人也能理解的。

但，本人卻認為這是非常有意思的作品。你稍微對中國現代藝術的脈絡有理解的話，應該同意這個作品如果在10年前出現，大家最多都只會稱之為「惡搞」。

在2013年，當時中國內地有一名藝術研究生叫葛宇路，他以自己的名字來命名北京市區一條小馬路，連路牌都換掉。結果百度、高德和谷歌（Google）地圖都把該路標示為「葛宇路」。後來該研究生在自己的畢業展覽上揭開真相，引起社會嘩然，政府部門馬上拆掉該路上所有的「葛宇路」牌子，改立「百子灣南一路」的路牌。這是本人一直懷念的一個非常奇妙且很幽默的事件。

其實早期的中國現代藝術，就是利用社會主義中國的標籤，而得以大受歐美藝術市場歡迎的。30年前，中國現代藝術家王廣義的作品，以毛澤東或文革時代的標語和口號海報為主題，被稱為「政治波普」（political pop），在歐美以高價成交。那些影像對藝術家本人來說，是在他成長過程中最親近、最熟悉且最仰慕的概念，是自然的表現主題。香港市民很幸運，因為當時著名的王廣義作品，可以在西九文化區M＋希克藏品館直接觀賞。

塗鴉創作者不勇敢嗎？

但，「一鵲」等人並沒有那麼幸運。至今，在製作標語作品後，他們被戲稱為「小粉紅」，受到謾罵，甚至收到死亡威脅。本人對於葉先生在文章裏提到他們及彭立發（編者按：據報去年疫情期間在北京四通橋掛橫幅抗議者）並加以嘲笑，感到驚訝。本人很同意，彭立發在中國國內敢於站出來發聲是非常勇敢的行為，也擔憂他的安全。然而，「一鵲」等人難道不也勇敢嗎？

許多人僅僅從紅磚巷的塗鴉畫面，來判斷他們的創作意圖；但若稍有現代藝術的概念，便會知道現代藝術作品並非如此簡單。這並非本人臆測，而是從BBC（英國廣播公司）的報道（註）中得知的重要信息，是該標語作品創作者之一「Gino Huang」在Instagram（Ig）上的留言（該帳號已被刪除，只能在BBC報道裏重溫）。

據BBC報道，Gino Huang表示「這個作品還未完成（this piece is not finished yet）」，並說道「與其他塗鴉一樣，被覆蓋和討論將是這幅牆的最終命運。我們期待它……成為這社區的一部分，每天人們經過時都能看到它，並融入到更大的故事中。（Like any other graffiti, being covered and discussed will be this wall's final ending. We wish it...... to turn into a part of this neighbourhood that can be seen every day when people pass it by, and to be included into a bigger narrative.）」

換言之，Gino和「一鵲」等標語創作者，早已預見到這幅作品將被「覆蓋」和「討論」。此外，「一鵲」也在其Ig帳號中提到「我們每天到場觀察變化」。

他們在期待作品發生「變化」，這又說明了什麼？

不能以一時情緒 歪曲作品意義

這些標語，在中國內地會突然出現並要求你服從，且肯定不會被覆蓋和討論。然而，可以「人人自由表達」的紅磚巷呢？他們把已故作家的，以及悼念他的作品塗掉，人們憤怒衝到這24個字前，將它否定、批評、反駁、嘲笑、冷嘲熱諷、破壞……他們就是期待出現這些變化，這裏面有什麼意義？但，他們當中有誰能夠公開表達呢？畢竟他們在國內還有家人啊！

如果這就是作品的目的，你又怎麼能說「一鵲」等人不如彭立發呢？遺憾的是，他們的目的不是人人都領會到，可能這是因為他們作為藝術家未夠成熟的緣故。但本人認為，其作品的意義不能以一時情緒來歪曲掉。共勉。

註："Brick Lane: Chinese political slogans appear on London street art wall," 7 Aug 2023.

作者是日本自由撰稿人

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[溫子]

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