周永新：復和之路所需的社會氛圍

筆者認為，與其爭論什麼才是復和，現在應做的是創造一種復和所需的社會氛圍，或可說是復和所需的條件。這樣，什麼是復和的條件？首先要指出的是，復和能夠出現，單靠一方的努力不可能成事；唯有各方都有復和意願，並且願意為復和創造條件，社會才會恢復和諧，港人才會再次互相包容、求同存異，香港才會有美好明天。

復和先決條件是建立溝通渠道

雖然說各方都應當為復和努力，但在創造條件方面，看來政府必須首先採取主動。現在復和的最大障礙，是根本沒有溝通及對話的渠道。為打破僵局，政府必須踏出第一步，釋出善意，表明政府不僅願意與支持者對話，那些批評和不滿政府的，只要他們維護國家和特區的安全，政府的溝通渠道是常向他們敞開的。其實，政府與批評和反對者溝通、對話，政府又會有什麼損失？

不過，溝通要暢順，必須是雙向的；若只有政府願意對話，溝通不會有成果。筆者在這裏呼籲那些與政府持不同立場的人，放下成見，嘗試與政府對話，並且從聆聽中理解彼此的看法，這樣的溝通才會有意義。也就是說，對話雙方都必須明白，要復和就得各讓一步，公義和真理不會由一方單獨擁有。唯有這樣，僵局才有可能打破，社會才有復和的曙光。

國家主席習近平在去年香港回歸25周年大會上講過：「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。」換言之，港人只要愛國愛港、遵守一國兩制方針，他們就應有權利和機會，表達他們對美好生活及香港未來的意見。

港人對香港未來 沒有共同願望

復和的另一條件，是港人對香港的未來必須有共同願望，這樣才會同心同德地為更加美好的生活而努力。可惜的是，港人對香港的未來，看來並沒有共同願望，也沒有什麼共同追求的目標。這樣政府怎可以凝聚民心為未來打拼？李家超上任行政長官後，強調港人必須掌握大灣區發展機遇，「拼經濟」一詞常掛在他的嘴邊。

無疑，經過3年疫情，香港經濟嚴重受挫，李家超把發展經濟放在首位，市民是認同的。然而，發展不能僅有經濟一面，未來的香港怎會只有一個面貌？尤其是近年出現的移民潮，社會會有什麼變化？香港的未來又會是怎樣的樣式？顯而易見，港人對香港的未來仍有不少疑問，李家超要凝聚民心，還要加倍努力啊！

總結以上討論，可見香港要復和，首先就得創造復和的條件，不走回頭路，而是為香港的未來創造新的社會氛圍，這方面包括：建立政府與全體市民溝通及對話的渠道、營造接納不同意見的氛圍、政府凝聚共識為未來打拼。至於如何達到復和的條件，筆者有以下建議——

建立恒常與民溝通渠道

第一，與市民溝通方面，筆者建議政府在制訂政策時，應盡量「由下而上」。什麼是「由下而上」？簡單來說，就是多聽市民意見，及擴闊他們參與政策制訂的機會。過去幾年，因疫情關係，政府不是擱置政策的諮詢程序，就是壓縮諮詢時間。這種情况並不理想，就算政策最終得到市民歡迎，惟他們沒有充分表達意見和參與的機會，對政策可能一知半解。

李家超施政以結果為目標，市民是認許的，覺得施政除了符合現今社會需要之外，也一改以往那種議而不決、決而不行的弊端。不過，就算李家超一年多的施政有成績，市民可能覺得這是李家超的功勞，自己是受惠者，而並非政府與民同心的施政。近日就施政報告展開的諮詢，顯示李家超願意聆聽市民聲音，也盼望在今年10月發表的施政報告中，李家超能交代如何吸納市民意見，並確立恒常化的溝通渠道。這樣，不僅有利日後市民的參與，也是為了復和建立溝通渠道。

另外，政府與市民溝通，範圍必須廣闊和避免排斥性。2019年修例風波前，「公民社會」是流行用語，目標是建立市民的公民意識，希望透過民間力量，解決社會一些問題和需要，不用凡事倚賴政府。公民社會的特色，是社會裏有眾多由民間發起的組織，這些民間團體在香港稱為非政府機構（NGO）。這個用詞是1991年社會福利發展白皮書提出來的，作為政府以外民間組織的統稱。今天，「公民社會」和「非政府機構」兩詞都帶點負面意思，好像社會由公民主導，一切事情皆以公民意願為依歸；至於政府以外的非政府機構，也有點不受政府監察的意味。

無論用的是什麼名稱，民間組織一向都得到市民支持和認可。而透過這些民間組織舉辦的活動，市民不僅發揮守望相助精神，也表達了他們對別人的愛心和關懷。毫無疑問，民間組織絕對有存在的價值，政府不應因少數「別有用心」的團體而因噎廢食，更不應與深受市民歡迎的非政府機構保持距離，好像不再認許他們的工作。政府應該明確表明：非政府機構只要維護國家和特區的安全，都是政府溝通的對象，也會得到政府支持和鼓勵。

暫且擱置政制發展討論

最後，兩周前，筆者在這欄提到港人所以有隔膜和無力感，癥結所在，是港人對政制發展有不同看法（〈香港要復和 觀念修正不可缺〉，2023年8月4日）：一邊廂，泛民及他們的支持者認為，香港應盡快普選行政長官和立法會，這樣才是公平和公正；另一邊廂，建制及他們的支持者認為，普選是終極目標，最重要是考慮香港實際環境和情况，政改不應損害香港繁榮和穩定。至於政府對政制發展的看法，是任何改動都必須遵守《基本法》及人大常委會有關條文和決定，必須依循「愛國者治港」原則，及必須維護國家安全和保持香港長期繁榮穩定。

筆者無意在此提出各方都可接受的政改方案，也看不到在未來三五年內，香港政制會出現重大改變。所以，與其把議程提出來供公眾討論，還是暫且擱下來。况且立法會和行政長官改選是3、4年後的事。筆者明白，政改仍是不少港人心中無法釋懷的死結，一些年輕人也因為政改得不到公平和公義的處理而離港；但這個死結是否在短時間內無法解開，香港的未來就沒有希望？

筆者相信，民主並不限於政改一事。如果政府能夠多聽民意、容讓市民有更多參與社會事務的機會，社會裏能夠有更多包容和接納、市民間能夠有多些關懷和互助，復和並非遙不可及。

（附：筆者連續寫了兩篇關於復和的文章，自覺好像癡人說夢話，惟復和之路漫長，一些夢話還是有必要。夢話講完，下一篇返回民生議題，是筆者對施政報告的期望。）

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]