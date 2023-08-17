陳沛良：大灣區考察 冀推動香港氫能產業發展

最具發展潛力的清潔能源

訪問團參觀的城市和企業各具特色，令我印象深刻的包括佛山市南海氫能館和高明區氫能源有軌電車。氫能源在港仍是新事物，大眾或許只從新聞聽到，未深入了解氫能源可如何應用於日常生活、產業發展的前景和重要性等。今次考察，筆者有機會試坐氫能源巴士和世界首條商用氫能源有軌電車路線，亦親自體驗了氫能電單車。電單車利用「氫氣＋氧氣」電化學反應生成電能驅動，整個過程零排放、零污染。

氫能源在使用過程中不排放二氧化碳，有助減排實現碳達峰、碳中和，是未來最具發展潛力的清潔能源。全球主要國家陸續佈局氫能產業，據2019年數字，約佔全球GDP（本地生產總值）70%、共18個國家制定了氫能及燃料電池發展路線圖。

現時全球已經有20多個國家和地區發布了氫能發展戰略，而中國目前成為世界發展最快、規模最大、最具潛力的市場，並於去年公布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，為氫能和氫能產業訂下明確的戰略定位和目標。

今次訪問城市之一的佛山，早在2009年，已於南海區開展氫能源發展。通過打造「仙湖氫谷」特色小鎮，佛山整合創新資源，吸引產業集聚和高端人才團隊，逐步破除氫能產業發展的瓶頸；並出台《氫能源產業發展規劃》促進氫能產業健康、有序發展，目前已形成較完整的氫能源產業鏈，成為大灣區國家級氫能產業園。

發展綠色低碳的氫能已是國際趨勢，但本港氫能源產業處於發展初期，欠缺完善規劃，在如何製備、儲存、利用氫能，及如何降低成本，仍處於研究階段。政府目前仍在審視氫能巴士和加氫站等配套設施的法規、標準和技術指引，難以在短時間內就本港使用氫燃料訂立法律框架。因此，當局有必要盡快推動立法工作，填補法律空白，向業界提供清晰方向，推動引入氫能巴士；同時需拆牆鬆綁，減少對相關技術開發和應用的監管限制。

港府需追落後 早日訂氫能發展規劃

氫能巴士是公共交通低碳化的發展趨勢，非常有潛力在港使用。特首在去年施政報告提出，將於2023年試行氫能巴士，並在2025年或之前制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。城巴與煤氣公司早前已宣布合作推動氫能巴士，包括計劃在明年引入不少於5輛氫巴，並在西九龍車廠興建全港首個加氫站。據了解，試驗項目已獲政府氫能源跨部門工作小組「原則上同意」，預計今年稍後可投入使用。

筆者樂見政府為氫能巴士在港應用拆牆鬆綁，並希望當局繼續加把勁，追落後、追進度，借鏡其他地方的成功經驗，早日推出氫能源產業發展規劃。

政府正就今年施政報告開展諮詢，筆者在施政報告建議書中，會繼續積極跟進此議題，與政府、業界攜手把握全球能源變革趨勢及機遇，促進本港氫能源產業全面發展，讓香港配合國策，加速推動能源清潔低碳轉型。

作者是立法會議員

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[陳沛良]