葉文祺、梁躍昊、趙恆：把握新田契機 重拾創科勢頭

然而，要落實這個龐大計劃絕非易事，需動用大量公共資源，亦因此引起不少社會討論，質疑其必要性。綜觀香港經濟發展的歷史軌迹，筆者認為發展新田科技城意義非凡，尤其在兩個方面得到體現：一是創造機會改正產業結構，二是促進科研實現創科藍圖。

產業發展過度集中 高端製造錯失良機

現今的香港以成為由金融和專業服務主導的知識型經濟體為傲，服務業貢獻也有目共睹；但多年來的發展過度依賴服務業推動，亦令香港錯失了工業升級轉型的機遇。自1980年代起，香港經歷了結構性的經濟轉型，服務業佔比從約七成遞增至去年逾九成；同一時期內，工業佔比則不斷遞減，由將近四分之一減少到1%，可理解為「去工業化」的過程。

製造業在香港一直被視作低附加值的落後工業，漸被淘汰。然而，鄰近香港的其他亞洲「三小龍」，近年卻都積極發展高端製造業。有別於傳統製造，高端製造主要生產高技術含量和附加值的先進產品，例如台灣和韓國積極研發晶片、新加坡大力推動製藥等，皆屬全球各地爭相發展的戰略高科技產業。

事實上，香港曾錯失不少推動高端製造的機會。例如，早在電動車尚未全球普及的2005年，香港理工大學團隊已着手研發相關技術，更在2009年推出首款電動車產品；然而受限於當年缺乏相應政策支持和產業鏈配套，無法落地及將研究成果產業化，終「拱手相讓」電動車發展先機。因此，新田科技城的意義正是提供久違的發展空間和政策動機，重啟香港高端製造業發展。

科研佔比常年落後 新田創造追趕契機

除了產業結構失衡、缺乏高新產業，本港研發開支經濟佔比，亦常年落後其他規模可比的先進經濟體。目前香港人口700多萬，研發總開支佔本地生產總值（GDP）不足1%，對比人口分別約900萬和500萬的以色列及新加坡，前者的研發總開支佔GDP達5.6%，而後者亦有2.2%。可見香港在推動科研和成果轉化上嚴重落後，有需要急起直追。

創新科技及工業局於去年底公布《香港創新科技發展藍圖》，提出重振本地科技產業的鴻圖大計，更提出在2032年實現研發開支佔GDP百分比翻倍，即達到2%的年度目標，預計屆時的人均總研發開支將從現在的3575元，攀升至9000元。要達成藍圖所定下的目標，勢必取決於新田科技城發展計劃的成功。

誠然，要真正實現經濟結構轉型、建立起一個蓬勃創科生態圈，非單單預留300公頃土地就能成事。有見及此，團結香港基金在本月初發布了題為《招商造地新策略 啟動經濟新引擎：新田科技城發展建議》研究報告，分析中國內地、新加坡、英國和美國等全球各地不同類型創科園區的成功案例，並從開發主體、招商引資、批地發展3個面向提供分析建議。筆者希望，有關建議能夠助力當局突破既有的發展模式和產業策略，重塑香港經濟結構，讓香港能在創科產業推動下再次高飛。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管，梁躍昊是團結香港基金研究員，趙恆是團結香港基金助理研究員

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[葉文祺、梁躍昊、趙恆]