田方澤：尊重他人 推動「性同意權」保障

「尊重他人」的教育

網上討論區和Telegram有不少分享裸露、私密照片的群組，禁之不絕。縱橫網絡10多年，常見不少網絡用語，比如「口裏說不，身體卻很誠實」、以「勞資糾紛」暗示性侵受害人賣淫，或2016年曾經流行的「雞，全部都係雞」，都是性別意識不足的反映。

區區去年曾在此版談及香港的性別教育。在課時不足或因敏感避而不談的情况下，我們很少進一步探討如何面對性騷擾、拒絕（包括來自伴侶的）性要求等。日常只有叫人「記得嗌唔好」，結果是受害人常被指摘「做咩唔拒絕」、「點解唔報警」，忽視面對問題時的恐懼、措手不及、舉證的法律漏洞和受害人可能面對的二次傷害等。

最近有在英國的同工分享，當地教育強調尊重私隱和身體界線，自小教導學生不論性別，不要有未經同意的身體接觸，學生早耳熟能詳。香港的性教育，雖然有講要「保護自己」，但在「尊重他人」方面卻很少着墨，特別在同性的接觸方面，談論更少。

談及尊重他人，加拿大和瑞典就「涉及性的行為」有「積極同意權」：只有明確表示同意才是同意，不存在「默許」、「不反對」、「半推半就」的空間。

2021年，台灣最高法院大法官闡釋「性自主決定權」（性同意權），指出「對方沉默時不是同意，對方不確定或猶豫也不是同意，在對方未同意前之任何單獨與你同行回家或休息，只能視為一般人際互動，不是性暗示，又同意擁抱或接吻，也不表示想要性交，即對方同意後也可反悔拒絕，無所謂『沒有說不行，就等於願意』或有『半推半就』的模糊空間」。

今年6月，日本亦通過將強姦罪改為「不同意性交罪」，使涵蓋範圍更廣、對性侵受害人有更大保障。當中一項違法情况特別提到「利用社會或經濟地位使被害人不得不從」，正正回應了本文章開頭的一些情况。

香港法律改革委員會（法改會）於2019年末，發布《檢討實質的性罪行》報告，建議於法例訂立「同意」的法定定義，指「（a）自由地和自願對涉及性的行為給予同意；並且（b）有行為能力對涉及性的行為給予同意」（節錄第三項建議）；而且「（a）對個別涉及性的行為給予同意，本身並不暗示對任何其他涉及性的行為給予同意；（b）對涉及性的行為所給予的同意，可在該涉及性的行為開始之前的任何時間或（如屬持續的涉及性的行為）在該涉及性的行為進行期間的任何時間予以撤回」（節錄第六項建議）。法改會的建議屬一大進步，可惜仍未被政府納入議程。

得到明確同意 方是保障雙方的方法

有網友認為性同意權的訂立，可能使你來我往的試探和曖昧感消失，影響性和浪漫關係；或會因需要「同意」才「合法」而有更多「冤案」，嘲諷「以後做愛要簽同意書作證」。但其實未能掌握人際關係的距離，本來就不應毛手毛腳；而且當有進一步性行為時，明確的同意，才是保障雙方的方法，數據上亦更少「冤案」。

不論是私密照片抑或性行為，問題都是會否尊重他人。收到未經同意散播的私密照片，應該不看亦不轉載；關於涉及性的行為，須得到明確同意。聽來簡單，實踐卻難。華人社會對性總是「收收埋埋」。不應羞於談性，在教育和法律方面，推進關於尊重他人的認識和法律，才是保護每一個人的方法。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]