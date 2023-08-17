雷競璇：「軟對抗」故事兩則

從舊事看港英政府處理手法

其一跟吳仲賢等出版的《70年代雙周刊》有關。這其實是一份極小眾的刊物，不過對於像當時我這樣子的激進青年來說，很有吸引力，我們是每期必買也必看。到了1972年5月出版的一期，出事了。這一期用了英女王的頭像作封面，漫畫化但沒什麼挑釁味道，惟在畫框之旁有一個細小的字，是「門」字之內有一「小」字，認得這樣一個字的人其實很少，雖然宣之於口者極多。

結果刊物剛印出來，警方就採取行動，好像是政治部出手，到印刷廠將存放的該期《70年代》全部取走，流散到書報攤的被沒收；派人上門到《70年代》的所謂編輯部偵訊，也就不在話下。不過，沒有人因此被捕，這事情也沒有在社會上引起注意，很快不了了之，之後不久，《70年代》就辦不下去了。

直到今天，我因寫作此文，找資料查證一下，才在網絡上讀到老報人鄭明仁君的文章，從而得知原來英文《德臣西報》在該年5月25日報道過這事，只是我們當時一無所聞。《德臣西報》即The China Mail，1974年停刊（鄭明仁文章〈《70年代》至激的周刊〉，2020年8月27日《am730》）。

出事的這一期《70年代》沒有絕迹，小量流傳下來，成了近乎可居的奇貨。我的一位年輕友人便在二手書店偶然發現一冊並買下，本文插圖即蒙其提供（圖）。

其實在差不多同時，我也有相似的經歷。當時我負責編輯《中大學生報》，有一期的主題是警察貪污，用了一張紙幣作插圖；剛印出來就收到警告，印刷廠的老闆大為緊張，明令我們要逐份在插圖蓋上specimen（樣本）的印章，否則要全數銷毁，以避刑責。我們只得乖乖從命，動員人手，一份一份蓋印。

第二件事是我親歷的，在1972年下半年，其時我擔任中大學生會副會長，這時期也是一眾激進大學生反殖意識高漲的時期。雖說「反殖」，其實找不到什麼能落到實處的門路或方法，無奈之中，我們做了個小勾當，每逢寄出信件，將郵票倒貼，郵票上是英女王的頭像，這樣做其實不外情緒宣泄。誰料過不了多久，有一天傍晚，兩名俗稱「雜差」的便衣警員來到學生會，告誡我們，說這樣做屬刑事罪，語氣是當時的雜差常用的，沒什麼禮貌可言。我當時負責與這兩名警員交談，其實也無詞以對，除了顧左右而言他，就是「死雞撐飯蓋」。

3點值得注意

好了，情節說完，嘗試解讀。港英政府的應對，有幾點值得注意。

其一，對可疑分子的監視廣泛而嚴密，像倒貼郵票這樣的小舉動，很快便偵測到。可惜這樣一張情報網，港英沒有留給我們，回歸後我們也沒有重建。如果有這張情報網，很多事情就好辦得多。我一位大學同期同學因賄選被廉署調查，從家中逮捕後，先被帶到情婦住處，稍坐一下，沒說什麼話，這就夠明白了，這同學只能乖乖就範，這是一例。

其二，一有風吹草動，迅速行動，不令其擴大，《70年代》事件可作例子。這兩者加起來，便有杜漸防微之效。

其三，所謂不令事情擴大，也包括避免社會注意，令對抗無聲無息地消失。用今天的話來說，就是「不發酵」。當然，這背後有港英的硬實力作後盾。這敢於出手、出手就硬的實力，在鎮壓「六七暴動」時顯示過了。

當局需好好學習怎應對預防

上面這段話，不是要在港英政府臉上貼金，但也不得不承認，與之相比，我們今天的政府和執法部門，在這方面的認識及能力是大大倒退了。2019年的災難之後，「硬對抗」搞不起來，但「軟對抗」的土壤仍在，能量沒怎樣消減，反政府分子在黑暴期間表現出來的「創造力」也不會迅速消失；一旦有動作，很容易此起彼應，潛伏在傳媒、教育等體系內的「黃色因子」會技巧地配合。有關的政府部門需要好好學習如何應對、如何預防，也希望南來的國安專家可以好好發揮作用。

作者是中大香港亞太研究所榮譽研究員

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[雷競璇]