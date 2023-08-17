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2023年8月17日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：春色滿園關不住 一枝紅杏出牆來 ／文：張志剛
聞風筆動：世警會2025年美國主辦 美警組織歡迎香港參與 ／文：李先知
雷競璇：「軟對抗」故事兩則
方可成：為何科技巨頭的發展 依賴新聞媒體的貢獻
陳帆川：社交媒體獎勵制度有多「邪惡」？
田方澤：尊重他人 推動「性同意權」保障
葉文祺、梁躍昊、趙恆：把握新田契機 重拾創科勢頭
陳沛良：大灣區考察 冀推動香港氫能產業發展
筆陣：春色滿園關不住 一枝紅杏出牆來 ／文：張志剛
【明報文章】日前在內地參加一個閉門研討會，主要討論美國當下提出的「小院高牆」制華策略，以及我們可以有何應對辦法。
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筆陣：春色滿園關不住 一枝紅杏出牆來 ／文：張志剛
聞風筆動：世警會2025年美國主辦 美警組織歡迎香港參與 ／文：李先知
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