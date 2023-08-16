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周浩鼎

周浩鼎：考察新疆 了解真實一面

【明報文章】筆者十分感謝新疆自治區政府的安排，早前得以到新疆考察。在新疆此行，對筆者來說，實在獲益良多，讓我們能夠更加了解新疆的發展、經濟及人民狀况。

新疆幅員廣闊，面積達166萬平方公里，位處我國西北邊陲。如果從歷史來看，它一直就是我國自古以來，絲綢之路中的重要一環。從西面而來的各國人士，就在新疆範圍不斷從事各式各樣的貨物交易。

到了今天，新疆旁邊就是中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克），在「一帶一路」建設上，新疆扮演重要角色。

新疆企業助塔吉克建電網 印證一帶一路效用

我們在考察中參觀了新疆的特變電工企業，並了解到這家製造變壓器的企業，由最初只有幾萬元（人民幣，下同）的資本，透過國家改革開放，經過他們的努力不懈，到今天已發展成為有逾3萬名僱員、營業額逾千億元的企業。他們的產品已不單單是最初的變壓器，更加發展出新材料、新能源等。

而最為人津津樂道的是，這家企業受我們國家政府所託，為鄰國塔吉克建成有效的電網。因為塔吉克地理環境相當複雜，據了解，當地政府也曾四出尋求其他國家協助，可惜沒有任何一個政府或企業願意承擔這項工作。

最終，由我國新疆的特變電工企業排除萬難，承擔這項艱巨任務，終於為塔吉克政府建成穿越高山的供電系統。

塔吉克當地政府及人民非常感謝我國的幫忙，與我們祖國建立了非常緊密的關係。這個故事充分印證我國在一帶一路倡議中所達至的效用，能夠做到幫助他國建設，互利共贏，民心相通。

另外一點令筆者有非常深刻印象的，就是新疆農產業發展。當地設有「新疆生產建設兵團」，這個組織既是中央政府授權的官方軍事機構，但他們除了軍事作用，更重要是他們承擔了新疆的農產業開墾。1949年新中國成立後，解放軍進駐新疆；其後他們完全透過軍事組織的結構及管理，肩負開墾農田任務，多年來把新疆原來一片荒漠的土地逐步開墾，到現在，於新疆的車程上，環顧四周，可以見到綿綿不絕、井井有條、綠油油的農田。

新疆已成為我國的農業重鎮，被譽為「瓜果之鄉」，能夠供應最優質的新鮮瓜果、農產品，為我國糧食供應作出不少貢獻。這種井井有條的農產業開墾，是透過政府的長遠眼光、有序規劃及長期堅持，才能達至今天的成果。

面對海外抹黑 新疆憑己努力堅持發展

跟當地人了解，10多年前新疆曾發生由極端主義引起的恐怖襲擊。由於恐怖主義橫行，當時企圖挑動當地的維吾爾族及漢族人之間的矛盾。新疆政府經過多年來對反恐工作的重視，今天的新疆已恢復社會穩定和安全。在去除極端主義、重視教育、重建族群之間的和諧下，讓今天的新疆能夠有效發展起來。同時，憑着它天然的優美環境，也成為全國的旅遊熱點之一，到處都是觀光旅客。若任由當年的恐怖主義橫行，新疆只會變成杳無人煙的「死城」，哪來旅遊經濟發展？

面對西方媒體和政客的一連串失實抹黑、污衊，新疆依然憑着自己的努力，堅持發展自己，使當地人民能夠享受一個和諧、安全、穩定的社會，過好的生活。這就是新疆的真實一面。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周浩鼎]

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