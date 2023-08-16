潘圓圓：限制對華投資 所有人都受損除了美國政客

美國限制對華科技投資，直接效果是科技產業鏈上的所有參與方都受損。中美之間傳統的經貿關係有較好配合，美國部分企業有一定的技術領先優勢，較多從事研究和創新工作；中國有龐大人口和較高的人均收入。中國的新創企業面對的，是中國這個技術落地應用的最大市場；美國風險資本和私募股權向中國新創企業提供資金，這些投資通過美國的資本市場兌現退出，美國資金提供方和資本市場也是科技產業鏈中的重要環節。這次美國總統頒布行政命令，限制資金投向中國高科技公司，科技產業鏈上的每個參與方，包括美國企業界、美國資金提供方、中國新創企業、消費者，都因此遭受損失。

使美企對中國市場束手束腳

對美國企業界來說，其技術優勢的積累有多方面原因，其中最重要原因是利用了技術市場化的機制。無論哪個研究領域，如果以從業人員和成果數量為標準，應用型研究都佔主導位置。美國企業是應用研究的主體，而應用研究的價值，有相對客觀的判斷標準。判斷方法就是將新技術推向市場，由市場定價。新技術可能是新產品、工藝、材料、流程或其他，消費者願意為這些新技術帶來的便利支付多高的價格、技術有多大的適用範圍，市場化都會給出明確判斷。

美國先進技術企業夢寐以求的，是找到有消費能力的大市場，來提供新技術產品，擴大銷售以獲得利潤，覆蓋之前的研發成本，取得進一步研究經費。而中國擁有幾乎是全球最大的消費市場，美國政府限制對華3個行業的投資，相關美國企業將眼睜睜看着中國市場的蛋糕而束手束腳；而想要在短期內找到替代中國的市場，是不可能的任務。

對美國資金提供方來說，美國總統行政命令帶來的不確定性增加，盈利受損是大機率出現的事件。美國資金曾深度參與中國新創企業的成長，也是重要的獲利方。諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）數據顯示，2000至2019年上半年，美國風險資本對中國進行了2610次投資，為中國新創企業提供了470億美元資金；美國資本參與了價值逾1220億美元的融資過程；中國所有得到風險資本的企業中，美國投資了其中三分之一的企業；2000至2019年上半年，中國新創企業得到的所有風險資本數量中，美國資本的比值至少超過五分之一。

人為壓縮資金獲利空間

美國資金提供方通過投資中國新創企業，取得豐厚利潤。從已成長的新創企業看，近5年來中國企業佔全球「獨角獸」的比重在40%左右，這些中國「獨角獸」幾乎都借力於國外的風險投資和私募基金，而企業價值比初始投資增長了數百倍甚至更高。中國還有大量從事技術落地的中小新創企業，面對中國龐大市場，其增長潛力同樣巨大，是美國資金好的投資目標。

拜登政府的行政命令旨在建立美國對外投資的審查框架，而美國在這方面的經驗非常少，沒有可供參考的案例，審查如何服務於其目的，需要逐步探索。這個探索過程對美國資金方意味着不確定性，資金獲利的空間被人為壓縮。

外國對華投資量減 趨勢或加劇

對中國新創企業來說，美國的限制將影響其在短期中可得的資金量。新創企業對資金的需求大，這是因為新創企業主要關注先進技術，而技術路線有不確定性。加上企業的成長潛力存在變數，即使同一賽道企業的表現差異可能也很大。另外，新技術企業的成長需要時間，資金的持續投入也很關鍵。以上多方面，決定了新創企業整體有較大的資金需求。無論美國最終出台的限制措施是否嚴苛，外國投資於中國特定行業的資金數量會減少。

事實上，這一趨勢在這次行政命令之前早已有苗頭。在可預見未來，資金量減少的趨勢可能加劇，美國對華投資限制可能擴展到其他行業，其他發達國家亦可能跟隨美國調整自己的政策。若多國啟動類似行動，會加劇資本緊張局面，在一定時期內流向中國新創企業的資金量會減少。中國將尋求其他資金來源，但中國新創企業恢復取得原有的資金量，需要時間。

對消費者來說，美國的投資限制可能減少科技帶來的便利。科技公司將最新技術運用於產品，消費者的工作和生活可能從中得到便利，這會體現為成本的降低和效率的提高。新技術甚至可能創造新需求。科技產業鏈的運轉，通常有助普通人取得更多的消費者剩餘，這也是科技的社會意義所在。美國行政命令可能減少普通人從科技進步所得到的好處，這對中美甚至全球消費者是一樣的。

方方面面的帳算下來，不難看出美國簽署對華投資行政命令，在這個決策中唯一獲利的是美國政客。對華展示強硬姿態、為美國選舉服務，無疑是限制對華投資的最主要動機。而美國企業界、華爾街、美國消費者的利益，沒有得到充分重視，即使這樣的限制可能在中長期將損害美國增長的基礎，也在所不惜。這亦意味着，對美國政客而言，短期收益總比長期考慮更重要，小集團收益往往成為壓倒性的決定因素。

來而不往非禮也 華將予有力反擊

進一步追溯美國行動的根源，可以注意到此次限制對華投資的行政命令中，美國總統宣布國家進入「緊急」狀態（national emergency），認為行政命令之目的是維護美國國家安全。換言之，美國認為目前不是正常時期，美國經濟有危機的特徵。該行政命令表明其應對的不是普通經貿往來，而是經濟戰爭甚至更極端的情况。中國仍將堅持以更大力度利用和吸引外資，推進更高水平開放。惟面對這樣歧視性的惡劣挑釁，「來而不往非禮也」，中國將給出有力反擊，對此可以拭目以待。

作者是中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員

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[潘圓圓]