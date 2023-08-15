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歐陽五

歐陽五：「疑賴論」聲音為什麼愈來愈大

【明報文章】距離台灣大選不到半年之際，台灣地區副領導人、民進黨主席、民進黨候選人賴清德赴巴拉圭出席巴國總統就職典禮，並「過境」美國。已發酵一段時日的「疑賴論」，由此進一步推高。筆者以為，「疑賴論」疑的本質是人們愈來愈看清「台獨」路線對台灣和平與繁榮前景的傷害。

自稱為「務實台獨工作者」的賴清德，在其每段政治生涯中都留下鮮明的「台獨」印記。當下，各方候選人都在拋出兩岸立場，賴清德為選票也對大陸偶放出軟話，看似做了「務實」調整，但其「台獨DNA」沒有變—— 一邊將和平作為「選舉語言」，一邊卻否認和批判「九二共識」，並挑釁「一中原則」將和平架空。島內輿論直言賴清德是在「耍賴」。

賴清德言行 惹美方疑惑

不久前，賴清德投書美國《華爾街日報》，聲稱若當選，將構建「和平繁榮四大支柱」。但這四大支柱實質是「和平保台」論的變體，其底層邏輯依然是「台獨」意識形態，顯示其政策傾向「蔡規賴隨」，沒有跳脫「綠營同溫層」困局，也遭到大陸官方批駁。日前，賴清德又揚言「當台灣『總統』可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，不僅印證其終極「台獨」本質，也突顯其「政治選秀」心態，將個人曝光率置於台灣整體利益之上。

疑賴者不僅僅是在島內多起來，賴的言行也招來美方疑惑。英國《金融時報》網站刊文，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國問題專家表示，賴清德這一說法超級沒幫助，只會加深部分華府專家對他的疑慮。

於台灣大選前的微妙時刻、在中美博弈的複雜階段，身兼三重身分的賴清德執意「過境」竄美「輸誠」，尋求通過「面試」，其站位進一步打破兩岸現狀，亦再度挑動中美局勢。

世界上絕大多數國家希望看到穩定的台海局勢，及穩定的中美關係。當下，美國繼續各種遏華動作，美國總統拜登近日又簽署對華技術投資限令，知名國際關係專家John J. Mearsheimer形容拜登政府的對華手法是「把鐵拳藏在天鵝絨手套裏」。

賴清德此番發文章在先，「過境」在後的操作，積極「賣台」、「引戰」，無非是要投美國所好。但是，賴此舉在美國看來也並非完全受用。美國以台制華心思，毋庸置疑，惟亦並不希望在被大陸視為「中美關係第一條不可踰越紅線」的台灣問題上，屢屢激怒大陸。美國官方近日就再度表態，「一中」政策不變。過去，小布殊政府曾警告陳水扁當局的「台獨」行為是「麻煩製造者」；賴清德步其後塵，要做「麻煩製造者2.0版」。

沒看清台民心思變世界發展大勢

其實，賴清德最大的困境在於沒有看到島內人心思變，沒有看清世界發展大勢。來年島內的這場大選，對台灣既是和平與戰爭之選，也是繁榮與衰退之選。島內逐漸認清，珍視兩岸和平、不斷出台措施讓台胞生活更好的是中國大陸；而一步步把台灣引向戰爭的，是「台獨」勢力倚靠及配合的美日等國。美國不斷加碼對台軍售，欲把台灣打造成又一座火藥庫。日本前首相麻生太郎竄台期間，公開鼓吹戰爭。從俄烏戰事中，各方看到的是，無論最後哪方勝出，生活在水深火熱之中、長期蒙受戰爭陰影的都是民眾；而外部拱火者只需隔岸觀火，坐享漁翁之利。

近30年來，中國大陸已成為世界經濟主要引擎，作為台灣第一大經貿伙伴和對外投資第一大目的地，大陸對台灣經濟舉足輕重。兩岸關係和平發展，大陸可為島內民眾帶來更廣闊發展空間、更多發展機遇和更便利的生活條件。而「台獨」活動每活躍一次，台灣經濟就受損一次。

相關民調顯示，有近半數台灣民眾，即48.1%人認為台灣不應在中美之間選邊站，而是應以台灣自己的利益為考量。而賴清德在處理兩岸關係、維持台海和平避戰的能力上，都只得到兩成多的信賴度。

如今，「疑賴論」和「疑美論」同時在島內發酵，絕不是空穴來風。愈來愈多人認識到，真愛台灣、負責任的政治人物，會循歷史事實和現實利益，審慎處理兩岸議題。如島內媒體所言，為了台灣的未來，「棄獨」才是真務實，也才能展現大格局。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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