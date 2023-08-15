黃子為、鄭宏泰：市民政治信任增 政治化情况轉弱

中大香港亞太研究所定期進行電話調查，訪問市民對特區政府的評價，詢問他們有多信任香港特區政府，發現市民對特區政府的信任度的確有了明顯改善。於2019年12月時，社會矛盾非常嚴重，市民對特區政府的信任度低落，當時高達59%受訪者表示不信任，只有14.8%回答信任，另有24.7%表示「普通」和1.4%表示「不知道」。

不信任政府比例 4年跌35百分點

其後，雖然本港社會矛盾有所緩和，但在新冠病毒流行的衝擊下，市民政治信任仍然低落：在2020年和2021年6月的調查中，半數受訪者不信任特區政府（2020年有58%；2021年有49.1%），表示信任特區政府的受訪者不足兩成（2020年18.1%；2021年16.4%），回答「普通」（2020年21.5%；2021年32.7%）和「不知道」（2020年2.4%；2021年1.8%）的比例，明顯低於回答不信任的比例。雖然在林鄭月娥任期的最後一年情况有改善，惟表示不信任的比例仍然高於信任的比例：於2022年5月，即使表示不信任的比例下降至33.2%，信任的比例只升至21%，可見市民對林鄭月娥政府的評價始終是負面多於正面（見圖）。

去年7月新一屆特區政府上台後，由於改善經濟、聚焦民生的工作取得一定成效，市民的政治信任開始轉為正面多於負面：於今年5月，30.3%受訪者表示信任特區政府，而表示不信任的比例下跌至23.4%，反映信任政府的市民多於不信任的市民，另有44%表示「普通」和2.3%表示「不知道」。這一方面由於新冠疫情已經受到控制，社會開始回復至疫症前的環境，另一方面因為新一屆政府較過去政府成功取得市民信任。

大專學歷者對政府信任度明顯好轉

當我們比較不同社經背景人士在2019年12月和2023年5月的政治信任時，發現社會各界的政治信任均有不同程度的提升（見表）。首先，在年齡方面，年長者（60歲或以上）的政治信任一向較其他年齡層高；然而在2019年12月，信任的比例只有18%，不信任的比例有53.2%，反映當時年長人士亦不太信任政府。到2023年5月，情况明顯改善，年長者相對信任政府，信任的比例上升至48.9%，而不信任的比例下跌至15.5%。與此同時，中年人士（30至59歲）的政治信任明顯提升，信任比例由14.1%上升至24.1%，不信任比例由61.5%大幅降至25.1%。即使是政治信任一向偏低的年輕人（18至29歲）也有明顯改善，不信任比例由75.4%大幅跌至41.9%，而信任比例由4.3%微升至10.8%。

在教育程度方面，非大專學歷人士一直較大專學歷人士信任特區政府。不過，前者在2019年12月也不太信任政府，信任比例只有16.9%，不信任比例高達53.7%；而至2023年5月，他們已經變得比較信任政府，信任比例有39.7%，不信任比例下降至14.3%。雖然大專學歷人士依然不太信任政府，但情况明顯有好轉，不信任比例由67.6%大幅降至38.8%，而信任比例由11.9%升至19.9%。

過去，不同個人收入人士的政治信任在統計上均沒有顯著差異，於2019年12月，不同收入者的不信任政府比例均逾六成，而信任比例只有一成左右。到今年5月，不同收入人士的不信任比例均已降至四成以下，信任政府比例則升至兩成以上。

至於政治取向方面，傾向建制派者屬於高政治信任的社群，在2019年12月，雖然有51.8%表示信任政府，但不信任的比例仍有21.4%；而一向政治信任偏低的傾向非建制派者，其不信任比例更高達73.1%。在2023年5月，情况已經明顯改善，高達75.8%傾向建制派者表示信任政府，不信任比例已跌至5%；雖然只有5.1%非建制派者信任政府，惟不信任比例降至58.8%，可見不同政治取向的市民對特區政府的信任均有所提升。

無明確政治傾向者 佔比顯著上升

社會上有些人基於傾向建制派者與傾向非建制派者的政治信任差距擴大，擔心社會出現泛政治化或政治兩極化現象。然而，這種憂慮看來應可得到紓緩，因為沒有明確傾向者的佔比，明顯有了改變，而他們對政府的信任度，也同步有了改善。具體而言，沒有明確傾向者較不受政治理念影響，傾向以實際政績來評價政府，只要政府能夠做出成績，他們總會對政府給予正面評價。沒有明確傾向者的政治信任度明顯上升，信任比例由2019年12月的18.6%，升至2023年5月的31%；而不信任比例則由54.1%降至18.6%。

更重要的是，多數市民是沒有明確傾向者，此佔比在過去數年間有明顯上升，由2019年12月的46.5%，大幅升至今年5月的71.6%，反映現在大多數市民已經不太受政治取向影響，社會政治化明顯減弱。這點呼應了現屆特區政府講求做實事、結果行先的施政目標。

從此角度看，若特區政府能繼續做出成績，不斷復蘇經濟、改善民生，應能繼續得到市民支持，尤其是沒有明確政治傾向的社會大多數，而香港社會的政治信任亦理應可持續上升。

作者黃子為是中大香港亞太研究所研究員兼電話調查研究室副總監，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

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