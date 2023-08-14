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尹瑞麟

尹瑞麟：從中國「傳統東亞秩序觀」看中美衝突

【明報文章】在當前中美關係日益嚴峻的形勢之下，就不斷湧現的現象採取應對措施，實屬必要；但僅僅這樣還遠遠不夠，因為今天情况是由過往的歷史造成，「冰凍三尺，非一日之寒」。如果只針對表面徵狀而非病因，輕視了理論思維或蔑視探尋深層因素，則無法收到釜底抽薪的效果。

約4年前，筆者讀過由中國現代國際關係研究院（China Institutes of Contemporary International Relations）編著的《太平洋足夠寬廣：亞太格局與跨太秩序》一書，深受啟發，並結合個人對當時中美經濟和外交事件的觀察，寫了一篇題為〈中美衝突原點〉的短文。雖然沒有留下原文，但當中的論點，記憶仍十分清晰，即中美衝突的深層原因，並非當時表面上爭拗的貿易逆差、公平貿易、台海和南海的軍事對抗，也不是「修昔底德陷阱」，而是中國的國家戰略意圖——即其致力在本地區內，構築並擁有足以抗衡美國的主導實力，與美國平分秋色。

掌握此「原點」，或許有助了解形成當前亞太地區地緣政治衝突的底因，也為尋找緩解之道提供啟示。

從「韜光養晦」到大國崛起戰略

2014年7月9日，國家主席習近平在中美第六輪戰略與經濟對話、中美第五輪人文交流高層磋商的聯合開幕儀式中，發表題為「努力構建中美新型大國關係」的演講。他提到：「天高任鳥飛，海闊憑魚躍。我始終認為，寬廣的太平洋有足夠的空間容納中美兩個大國。」這段話，除了表達中國冀與美國「平等互利、深化合作」的祈願之外，也顯示了讓中美在亞太地區平起平坐的企圖。

2014年底，習近平在北京會見美國時任總統奧巴馬；談到中美兩國在亞太地區的合作時，習再次強調，寬廣的太平洋足夠大，容得下中美兩國。其後，中國號召成立的亞洲基礎設施投資銀行開始營運，並推動「一帶一路」大戰略。從此中國開啟了有別於以往對外「韜光養晦」政策的大國崛起戰略，昭然踏上國際政治舞台。

2016年時，被列為「首批國家高端智庫建設試點單位」的中國現代國際關係研究院，以該研究院的名義，出版了上述書籍（時事出版社），詳細闡述了此提法背後的深層考量和指導思維。書中表示——

（1）亞太安全秩序的古典源頭來自「東亞封貢體系」，其所代表的東亞古典國際秩序、安全秩序的實質是：古代中國跟其周邊的東亞廣大國家之間，構建了一種以中國古代封建王朝的京城為中心點，由內而外、由近及遠的同心圓結構。在這個以中國為中心、容納東亞廣大國家的同心圓結構中，中國跟其周邊的東亞廣大國家間存在一個相互依存、共生共榮、大體以和諧共處為主要內容的區域國際體系。

（2）亞太各國自古就有適用於自己獨特的地理環境、歷史文化及政治傳統的地區秩序觀，而不必處處追隨、依從歐美秩序觀。

（3）如果當今亞太各國間能夠繼續秉持「和諧」、「和為貴」、「共存共榮」的儒家理念，不以征服、掠奪、強迫及武力相向，則亞太各國間及中國與亞太國家間，就一定能打造出和平共處、共存共榮的亞太新秩序。

在該書中，研究院更畫龍點睛地指出：「中國作為具有系統重要性的變量和地區安全中的最能動因素，應該在構建新型地區安全秩序方面發揮引領作用。」

傳統東亞秩序觀的當前推演

值得重視的是，這種思維還隱見於重大外交場景。今年7月3日，王毅作為中國最高層級外交官員（中共中央政治局委員、中央外事辦主任），在青島會見出席2023年中日韓合作國際論壇的嘉賓時，表示：「我們中日韓的朋友們，我們到美國去，他們分不清中日韓，我們可能到歐洲去也是一樣。不管你把頭髮染得再黃、鼻子修得再尖，也變不了歐美人，變不成西方人。我們要知道，自己的根在什麼地方。」

而在今年5月，作為中國在疫情過後的「首場重大主場外交活動」，即由國家主席習近平在西安主持的中國-中亞峰會，更以「大唐盛世」為主調。其與中國近年提出的「中華民族偉大復興」和「中國夢」，是否一脈相承？

這樣對「寬廣的太平洋有足夠的空間容納中美兩個大國」的強調和動作，對亞洲其他鄰近國家而言，是否意味着要他們在親中或親美之間抉擇？

而今天東北亞的日本、韓國，以至東南亞的菲律賓、越南、印尼甚至澳洲等國，先後表示要加強與美國和其他西方國家的經濟、科技、軍事聯繫，其背後的意識形態，是否就是他們對中國倡議構建這種「傳統東亞秩序」的反動？

從「寬廣太平洋」到「寬廣地球」及「全球南方」

對於「寬廣的太平洋有足夠的空間容納中美兩個大國」的提法，最近有新的衍生——國家主席習近平於去年11月與美國總統拜登在印尼，以及今年6月在北京會見來訪的美國國務卿布林肯時表示「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」，提法從以往「寬廣的太平洋」變為「寬廣的地球」。

今年7月25日再度出任中國外交部長的王毅，在南非出席金磚國家會議期間，為這新提法注入新內容，建議「全球南方」（Global South）「消除衝突，共建和平；重振活力，共促發展；開放包容，共謀進步」，為的是「抵制外部干預滲透，維護政治、政權安全」，以及「反對霸權主義和強權政治」。在定義上，「全球南方」是指新興市場國家和發展中國家的集合體，看來中國外交的延續性依然顯著。

以新思維坐標探尋緩解方向

無論如何，以中國當前的實力和經濟狀况，能否支撐以「傳統東亞秩序」為本的鴻圖偉略，頗成疑問。再者，在全球化的今天，以上述的對外交往指導方針，又是否符合今日世界的客觀現實？

對此，筆者建議不妨來一個反向思維，以「中國期待一個怎樣的世界」、「世界期待一個怎樣的中國」作為坐標及思考平台，嘗試擺脫囿於「以我為主」角度，以雙向互動取態，回應近鄰國家和國際社會的關切，讓更多人對中國未來可能的發展，有比較清晰的認識。或許，這能夠對當前僵局帶來哪怕只是絲毫改變的空間。

作者是日本上智大學碩士，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[尹瑞麟]

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