明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉兆光

劉兆光：樓宇老化日趨嚴峻 市區重建何去何從

【明報文章】近期香港接二連三發生舊樓石屎剝落事件，引起市民的廣泛關注，政府對此問題亦非常重視。發展局長甯漢豪表示，屋宇署展開了檢查，並已識別約1000幢狀况緊急的樓宇，將會率先就這些樓宇安排相應的維修工作。

石屎剝落問題，絕不能忽視。政府針對介入風險較高的樓宇，將確保及時展開維修和加固工作，在保障公眾安全方面採取的積極行動，值得肯定。事實上，石屎剝落問題的出現其來有自，其成因可以追溯到上世紀60年代。

1960年代，香港展開了大規模的樓宇建設。當時，香港面臨淡水供應不足問題，加上許多舊區樓宇沿海而建，一些承建商為了減輕成本，在建造樓宇時選擇使用海水（即鹹水）拌和混凝土以取代淡水。然而，海水中的鹽分會加速鋼筋材料腐蝕，這對樓宇結構的安全性產生負面影響。

一般混凝土的壽命約為50年，而海水拌和混凝土的壽命更短。因此，在樓宇老化的過程中，以海水拌和混凝土建造的樓宇更容易出現問題，這就是人們所稱的「鹹水樓」。這解釋了為什麼建成於1960年代、現時樓齡達60年的樓宇，成為一個棘手問題。除了正常的樓齡折舊之外，這些樓宇還承受着「鹹水樓」的後遺症，令樓宇老化情况變得更加嚴峻。

正視「鹹水樓」問題

「鹹水樓」的建築質量較低，對社區產生安全隱患，包括外牆剝落、結構變形等問題。這些問題不僅影響到樓宇的價值，還可能對周圍環境和居民的安全造成威脅。「鹹水樓」的維修和加固工作相對困難，使問題的解決變得更加複雜。由於「鹹水樓」的混凝土密度較低，僅靠表面修補，或無法徹底解決問題。修復工作可能需要牽涉重新鋪設鋼筋、重灌地台和牆身混凝土等複雜程序，這增加了修復工程的成本和難度。因此，「鹹水樓」的維修和加固工作相對耗時耗力，並降低了樓宇更新的可行性。

根據《建築物條例》，屋宇署可以根據樓宇結構損壞的情况發出勘測令，要求業主或業主立案法團委任專業人士，就早期受損的樓宇展開勘察，向屋宇署報告損壞的部分、原因和程度，並提交修復及維護方案。屋宇署可以發出修葺令，要求業主或法團對嚴重損壞的樓宇立即展開修葺工程，完成維修工程後向屋宇署報告，以便屋宇署派員視察，確認達到指定標準。

「鹹水樓」是對混凝土品質欠佳的樓宇的統稱，屋宇署並未對「鹹水樓」作出明確定義，更未建立數據庫以指出哪些樓宇是「鹹水樓」。然而，近期「石屎雨」的情况頻繁發生，特別是在全球暖化引起的極端天氣加劇建築物老化的情况下，解決這一問題刻不容緩，市民也不希望看到有人因此而受傷甚至喪命。筆者建議政府，應該進一步強化對建築物混凝土狀况的監控，並檢測石屎中的鹽分含量，建立相應數據庫，以便能夠準確預估全港建築物的老化速度。

樓宇老化問題，是一個需要持續關注和解決的重大議題。為維護社區安全，政府必須制訂適當的政策和對策，加強監管樓宇，並投入必要的支持和資源來解決這些問題。

訂市區重建KPI 確保樓宇更新速度

為避免「石屎雨」現象的再次發生，筆者認為提速、提量、提效推行市區重建，實有需要。發展局可以考慮檢討2011年修訂的《市區重建策略》，設定市區重建的關鍵績效指標（KPI），以確保樓宇的更新速度，並推動市區私人房屋供應的增加。

當局也應該持續審視強制拍賣申請的門檻，例如將樓齡50年或以上但少於70年的私人樓宇強拍門檻降至60%，以及將樓齡70年或以上樓宇的強拍門檻降至50%，以適時控制舊樓「新陳代謝」的速度。此外，筆者建議市區重建局利用私人企業的協作融資，以加強項目開發的財務可行性，從而使油旺、深水埗和荃灣等舊區重建的規劃研究，能夠盡早大規模落實。

展望未來10年，香港在發展北部都會區、交椅洲人工島的同時，市區重建也是非常重要的一環。如果僅僅專注於新區發展，而忽略了舊區的協調配合，會使整個城市的經濟重心失去平衡。透過市區重建，我們可以有效利用現有土地和資源，實現城市的可持續發展。

作者是特許測量師及ESG分析師、香港新方向成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉兆光]

上 / 下一篇新聞