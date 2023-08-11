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張量童

張量童：解決違章建築問題的良方

【明報文章】建築在人類文明史上有重要地位。建築不僅是人類活動的場所，更是記錄人類文化、藝術和思想的載體。建築最早期的功能，只是簡單的遮蔽和保護結構；隨着人類文明的不斷進步，建築也不斷演化和發展。

香港是世界知名的國際大都會，城市設計和建築設計也是國際的前列水平，建築物結構和工藝相當複雜，建築規範也相當成熟。

現時的《建築物條例》，主體條文於1955年制定，當時的建築物條例執行處（屋宇署前身）是其執行單位。訂立《建築物條例》及相關法例的其中一個目的，是改善本港樓宇建造和維修的質素，包括監管建築環境（地盤）安全，以及藉執法行動對付新建築的違規行為。根據《建築物條例》，任何人不得隨意更改新建築物的結構和渠務設施等，業權人有責任保持新建築的狀况、符合已批准圖則或新界豁免管制屋宇規範等。

本港違章建築情况相當嚴重，且涵蓋面廣。事實上，無論是豪宅、別墅、舊式樓宇、丁屋、商業單位等，不少都有僭建物或非法改建。

翻看統計資料，屋宇署根據《建築物條例》第24條在2000年至2022年間，發出超過45萬個清拆令，惟截至今年5月，仍有超過4.2萬個命令未遵從。而實際上，這可能只是冰山一角，因為許多違章建築不易被發現或被舉報，例如別墅的地庫、天台的加建、商業樓宇內的非法改建，甚或打掉主力牆等。

香港違章建築如此普遍，究其原因，一是香港寸土尺金，二是刑罰未達到阻嚇作用，三是執行清拆及提出檢控的手續繁複且時間頗長。過往據新聞報道，涉及違章建築的人，竟然也包括多名前高官或其親屬。

現時屋宇署約有2000多名人員，其中參與檢查樓宇、處理舉報個案、提出檢控、執行清拆等，都消耗不少人力物力。

違章建築 分類處理

針對這個棘手問題，筆者建議政府向現存所有的建築物業權人發函，要求他們在2024年6月30日之前證明其建築物或建築單位沒有僭建或非法改建，並由認可人士及註冊結構工程師出具證明；若有違章建築，政府可採取如下方案處理。

處理第一類的改建或加建部分，如果它們不影響建築物結構安全或環境衛生的，業權人可聘請認可人士及結構工程師出具證明，毋須按現行的「先清拆，再入則，再按圖施工，然後再讓屋宇署人員驗收」做法。倘若不牽涉增加建築樓面面積及違反地契、屋契，業權人須支付政府一筆行政費用，並將相關圖則及屋宇署確認文件在田土廳（土地註冊處）登記。倘若牽涉增加建築樓面面積的情况，如其新增面積不超過原來所核准的20%，筆者建議政府有權要求業權人補地價；業權人同意及付款之後，將相關圖則及屋宇署和地政總署的確認文件，也在田土廳登記。

倘限期前申報 應享「特赦」

以上安排，政府應該設一個「特赦期」，即如在2024年6月30日前申報的個案，則可享受「特赦」安排；在此限期之後，政府則嚴格執行清拆令，甚或強制接管不安全的樓宇。

處理第二類影響建築物結構安全或環境衛生的改建或加建工程，政府則應加強其對相關業權人的監管力度，並修例增加刑罰，及加大強制執行清拆整改的力度。

筆者以上建議，旨在加快處理違章建築，保障市民生命安全；另方面，亦鼓勵業權人自發登記所涉及的非法僭建。上述做法，亦有利於屋宇管理和符合保險條款要求，最終受益的也是業權人，且可減輕屋宇署在這方面的大量人力資源投入。最後，庫房也可能得到一筆可觀的進帳，惟這當然並非筆者提出本建議的主因。

作者是博匯智庫主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張量童]

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