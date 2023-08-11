明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
江玉歡

江玉歡：從國際經驗分析 香港「城市更新體系」出路

【明報文章】在香港，私人大廈和居屋屋苑有幾萬幢，當中新舊不齊、規模各異，衍生的問題錯綜複雜。最近大廈外牆石屎剝落事故頻繁，登上報刊媒體，樓宇安全、舊樓維護問題暴露得更加明顯。根據官方數字，本港超過50年樓齡的樓宇有接近1萬幢，油麻地、旺角等舊區共有2700多幢樓宇的樓齡達30年或以上，並預計到2030年，50年樓齡以上的樓宇數目達1.39萬幢。

香港居住密度高，本應對房屋和樓宇的要求更高，但現實情况卻截然相反。遲遲推不動的舊樓改造工程、費用高昂的樓宇修復項目等，都成為香港市民常年忍受惡劣住房質素的原因。因此，無論從城市規劃還是市民居住質素方面來看，舊樓維護、舊區改造等，都已經刻不容緩。

樓宇老化 一浪接一浪

樓宇老化帶來包括安全隱患、維修費用、調遷成本等社會成本，其中亦牽涉多方利益。屋宇署曾公開相應安排，表示已識別約1000幢狀况緊急的樓宇；針對這部分樓宇，政府會進場安排維修。惟對於本港目前樓宇老化情况，這個數字顯然並不理想。

無論是舊區還是新區，樓宇建築都會隨着時間變化而慢慢走向老化，這是一個每天都在發生且不可逆轉的過程；只是這一過程，在自身已經有30或50年歷史的建築物上，體現得更加明顯而已。

樓宇老化問題，並不會因為政府檢視修繕1000幢樓宇而停止。這一問題就像海浪一樣——今天有1000幢需要修繕的老化樓宇，明天可能還有3000幢岌岌可危，一浪接一浪，層出不窮。况且，若舊樓修復工作完全由政府承擔相應費用，只能緩一時之急。當面對數以萬計的50年樓齡舊樓時，政府完全買單這種方法，自然是難以持續的，也並不科學。

面對本港大規模的舊樓，政府當下需要考慮的，並非先幫助修復一幢還是兩幢的問題，而是應該制訂一個從根源處理舊樓修復難題的方法，引導包括業主、發展商、社區組織等在內的不同利益方或持份者，都能夠有據可考、有法可施。

參考國際其他國家的經驗，以英國為例。英國是老牌資本主義國家，城市化水平較高，因而同樣要面對城市舊區改造、樓宇老化維護等問題。英國城市社區改造與治理，起源於「城市更新活動」的背景之下，經歷了「政府主導、公私合作、社區參與」三大階段，十分強調在社區更新、樓宇修復等工程中，實現高效的公眾參與，關注社會經濟效益的提升，比如為社區提供就業、促進社區能力建設、提供產品和服務等。

參考星洲英國經驗

21世紀初，英國出台「鄰里復興」政策，發布《城市更新的社區參與：給實踐者的指南》，以提供社區參與城市更新的綜合指引。英國還出台一系列行動計劃，鼓勵社區在更新中發揮更大作用，提高社區服務的供給效率。比如，1998年推出的社區新政計劃，明確規定通過向以社區為基礎的合作組織分配資金，來解決當地社區、住房和物質環境、教育、健康等六方面的問題；於2012年曾推出「鄰里發展」決議，規定當社區需求與開發商規劃申請相一致時，政府部門將簡化審批流程。

另外，專業建築師的參與，令英國老舊社區改造、樓宇修復等工作，不再完全依賴政府主導。1983年，英國全國性的組織「社區技術協助中心協會」成立，並開始促成英國的社區建築由社區技術協助，轉變為強調使用者參與的取向。建築師逐漸走上街頭，提供技術，籌募經費，協助社區居民向政府爭取發展資源。

新加坡與香港的體量相近，同為東亞發達地區的代表，其城市發展和老舊城區改造方法亦有可借鑑之處。

新加坡舊小區的改造、舊樓修復工作層次分明，其構建了市鎮、社區與住宅3個層次，將老舊社區與樓宇更新計劃，融入到整個城市的更新體系中，分層次、有重點地推行翻新計劃。舉例說明，在市鎮層面，翻新重點在於優化土地的使用，針對道路空間、商業設施及公共服務設施等，開展分類更新；對於社區層面，主要更新社區公共共享空間；而就着住宅層面，則包含例如「家居改善計劃」、「電梯升級計劃」等，或者包含家居適老化改造等。針對公共住房的區域，政府制定嚴格的翻新周期，每5年都要整修樓宇的外牆、公共走廊、樓梯及屋頂等，資金以「政府出大頭，居民出小頭」的方式籌措。同時，新加坡政府還通過預留管理資金，支持小區的後期維護。

回到香港自身。目前香港面臨沉重的舊區改造、舊樓維修壓力。之所以舊區問題如雪球一般愈滾愈大，根本上因為多年以來，針對該問題的政府部門職權分佈不均，力量未能統籌起來。目前與樓宇修復等事項相關的政府及法定機構，有市區重建局、屋宇署、民政及青年事務局等組織；當有關部門被問及相關事宜時，亦未能制訂統一的發展目標。

諸如上述提及的英國經驗，英國政府在具體實施行動之前，會率先發布指引，制定涉及政府、私人及社區共同參與的方法，從而令舊區問題變成關乎整個社會各個方面的問題，各方力量都需要參與進來。再參考新加坡，以分層次、有重點及嚴格立法規定的方式，令城市更新工作不再被單獨處理，而是融入整個國家的可持續發展規劃中。

制定長遠更新體系 構建配套政策

城市更新計劃是百年之事，而非一年之責。反觀香港目前的處境，明顯缺乏此類可持續發展的城市更新計劃。諸如市區重建局的「樓宇更新大行動」等計劃，由政府出錢資助維修，但樓宇老化問題只會愈來愈多，治標不能治本。

對於香港今後的城市更新問題，包含市區重建、舊樓修復等問題在內，筆者建議政府制定長遠的「香港城市更新體系」，統籌香港市區空間，整合破碎的存量資源，將老舊樓宇融入到整個城市更新體系當中。在這個過程中，政府需出台可行性方法指引，鼓勵多方合作，強調基層社區參與，可以借鑑英國模式，將社區合作伙伴組織的建立，作為申請資金的前置條件，推動專業人員與社區居民共同參與的模式。

最後，香港目前需要補充相關政策，構建起配套政策體系，對市民和整個社會作價值引導，從而化解在重建與舊樓改造過程中出現的一些問題。參考新加坡，當地政府就制定政策，潛移默化地向市民強調改造的可持續性，以及後續屋宇維護的必要性；英國鼓勵社區及公眾參與，也起到有效的價值引導作用。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]

上 / 下一篇新聞