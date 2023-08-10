韓成科：如何看12月區議會選舉投票率

一場選舉的投票率，往往受眾多因素影響，例如候選人、政治氣候、選舉制度、激烈程度、經濟環境、政黨認同以至天氣等，都會影響投票率。按目前情况，今屆區選投票率較低是可以預料的。

料投票率較低的3個原因

一是區選投票率一般都低於立法會，除了政治狂飈的2019年區選，近幾屆區選投票率大約就是30多至40多%不等，與立法會選舉有明顯差距。2021年全新的立法會選舉，在建制派全力動員下，地區直選約有135萬人投票，投票率30.2%。雖然是歷屆最低，但考慮到泛民全面杯葛、泛民支持者拒絕投票，三成已是一個可以接受的投票率。新的立選尚且只有三成投票率，新的區選投票率恐怕只會更低。

二是競爭性的問題。選舉就是競爭，競爭愈激烈，愈能催谷各自的支持者，投票率才會高。在新選制下，泛民對參選畏首畏尾，就算有個別泛民政黨或人士參選，就算成功「入閘」，在缺乏主流泛民政黨全力參與下，於擴大選區後的地區直選，勝算恐怕不高，更難以製造兩大陣營對決的激烈競爭。至於泛民支持者，大多仍未適應或接受新選制。在這樣的情况下，要催谷投票率並不容易。

三是當前社會氣氛注定投票率不會高。選舉投票率高，往往伴隨泛政治化、社會嚴重對立、市民對政府充斥各種怨氣，是政治不滿的一種宣泄。2019年區選投票率創新高，正源於這種嚴重對立的政治氛圍。現時香港的環境已大為不同，泛政治化之風已得到有力遏止，社會對立也逐步消退；最激進、最反政府的一群亦離開了香港。本港政治形勢回穩，市民更沒有「誘因」出來投票。

建制派勝選非首要目標

爭取高投票率成為KPI

對於選舉投票率，應分兩方面看。投票率高低受各種因素影響，不能以投票率高低去評價選制優劣。就如2019年區選投票率創新高，但卻造成議會的混亂和撕裂。高投票率不一定是好，投票率更不能與所謂民主性掛鈎。但另一方面，投票率某程度反映了市民對新選制的參與，愈多市民投票，有助增強新選制的認受性。所以，爭取較高投票率仍是特區政府和建制派主要職責，特別是在「愛國者治港」新形勢下，建制派控制議會已沒有多大問題，勝選不是首要目標，爭取高投票率自然成為一個KPI（關鍵績效指標）。

有人認為要推高投票率，應該爭取泛民人士積極參選，從而吸引更多泛民支持者投票。新選制強調五光十色，只要符合參選要求，泛民人士當然可以參選；但歡迎泛民參選，不代表要主動爭取他們參選。上次立選，各界同樣呼籲泛民政黨參選，立會地區直選採取雙議席單票制，泛民參選的話，當選機率亦大；惟最終主流泛民堅持杯葛，其他邊緣泛民人士參選，又缺乏足夠號召力，得票慘不忍睹。這說明除非主流泛民改弦易轍，全面參與新選制，才有可能爭取到部分支持者投票，否則個別打出泛民招牌的人出選，對於提升投票率沒有多大作用，不過白忙一場。

推高投票率 關鍵在差異競爭

泛民大黨如民主黨等或許也想參選，但一方面怕「入閘」關難過，擔心賠了夫人又折兵，另一方面又怕參選「得罪」激進派支持者，在大選區下勝算亦不大；加上泛民現存的明星政治人物所餘無幾，所以對參選一直存在疑慮，要全面參選，機率極微。這樣，是否爭取泛民人士參選，其實已是無關宏旨。

其實要推高投票率，關鍵是參選人的差異化和競爭性。政治學者Robert Jackman認為影響投票率的主要因素，第一個就是競爭性，指選舉中的競爭者愈是旗鼓相當，或執政者愈可能被擊敗，投票率愈高。有差異化和競爭，才會令選民有投票意欲。過去本港選舉以政治光譜劃分，建制和泛民支持者對號入座，中間選民則左右搖擺；現在參選人都是愛國者，幾乎沒有主流泛民參與，政治差異沒有了。解決辦法是從政策倡議的差異着手，通過不同背景的參選人，代表不同階層，主張不同政策取向，在選舉中通過差異製造競爭，從而推高投票率。

例如區選中如果有勞工界候選人對決工商界候選人、主張自由經濟的對決福利派，以至在一些重大政策上交鋒，例如交椅洲人工島填海、郊野公園建屋、加煙稅、「撤辣」等議題，又或是對區政的不同看法，作觀點交鋒，選舉競爭性就會大為不同。

香港是一個多元社會，意見多元，眾口難調，選舉本來就是讓社會不同觀點、訴求得以反映的主要平台。若這些差異的觀點和立場能夠在區選中體現，自然可令選舉變得更激烈，也令不同意見的市民更願意出來投票。

試想，如果在直選中，候選人都是一味主張愛國愛港、關心民生，都是重視基層弱勢、主張福利主義，這些不是不好，但千人一面、千篇一律。沒有交鋒、烽煙的選舉，市民有什麼意欲出來投票？

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]