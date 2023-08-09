丁惟彬：了解精神病復元者情緒

在過往的前線工作中，每當遇到復元人士展現或表達憤怒情緒，其身邊家人、醫護以至不少社工同業等，多會提高警覺，視之為不好的徵兆，質疑當事人未做好情緒管理，甚至認定其精神狀况惡化，可能對其他人構成危險，需要被加強監管。

憤怒情緒 未必負面

其實不論是否復元者，每個人發怒都可以有好多原因。抽離當事人面對的情况處境，只簡單地視為不懂情緒管理，甚至推斷病情惡化，那未免是有點武斷了吧。

事實上，憤怒情緒本身不一定是負面。在中國傳統觀念中有所謂「義憤」，即一個人會為不公義的事情感到憤怒，屬高尚的情操；而這份憤怒也可轉化成動力，推動當事人據理力爭、致力討回公道。

類似概念在西方社會也存在。筆者最近閱讀一篇關於精神健康的期刊文章，當中提出「righteous anger」（正義的憤怒）概念，並以此去量度復元者是否已達至充權，可以重掌自己的生命。

所謂「正義的憤怒」，說得仔細一點，是指復元人士對於自己過去曾經遭受的不公、委屈，以至社會整體對復元人士的排斥及歧視，存有一份憤怒，甚至因此想做點事情，嘗試改變現况，扭轉自己及他人的命運。

「復元運動」倡議先驅、美國著名心理學家Patricia Deegan，年輕時患上思覺失調，她在著作中回憶當年病發的經歷：醫護人員冷漠的態度，身邊人不理解，再加上要承受公眾歧視，滿腔委屈無路可訴。她又指面對醫護人員的無止境監管，復元人士感到憤怒，乃正常不過。

Deegan的說話，令筆者想到多年前在工作中遇到一名被診斷患妄想症的男子。他因涉及刑事破壞行為被判監，出獄後長達10年時間，仍然被醫療當局視為高風險病人。

事實上，該男士的病情早已轉趨穩定，再沒有存有任何妄想；只是主診醫生仍然處方高劑量藥物，令他飽受困倦及渴睡等副作用困擾；外展護士頻密探訪，並用盤問式口脗追查他的近况，也令其深深感受到不被信任。面對醫療系統的高度監管，他慨嘆自己只是由小監獄遷移至社會這座「大監獄」，大部分時間獃在家中，拒絕與外界接觸。

筆者聆聽該男士申訴，感受到他那份不忿，遂鼓勵他將憤怒轉化為能量，向主診醫生據理力爭；幾經轉折終於成功減藥，而他的生活也變得積極，開始走出屋外，做自己想做的事，例如回鄉探親、學習外文、參加中心的球類活動。

耐心聆聽了解想法 方真正幫到復元者

上述例子不過是冰山一角。筆者在過去工作中，遇到不少對醫療監管及社會標籤忿忿不平的案主。當然，他們不是個個都會走出來，表達自己意願。不過，相對其他復元人士，那些對於監管及標籤有強然感覺的，確實會比較有動力，嘗試證明醫護或他人對自己的看法是錯誤的；有部分更走上前線，參與倡議及殘疾人士的平權工作，成為自助組織的主力成員。

所以說，加強監管是否就能改善復元人士的精神健康，筆者對此抱有很大懷疑；反而，復元人士與醫護之間缺乏互信，雙方距離只會愈拉愈遠。此外，無論你是醫護、社工、親友或公眾人士，日後若遇到復元人士表現憤怒情緒，請不要立即從壞處去想，認定是復發先兆。反之，可以花點耐性聽對方的心聲，了解他們的感受及想法，這樣才真正的幫到他們。

作者是香港中文大學社工系講師

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[丁惟彬]