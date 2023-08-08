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狄志遠、崔定邦

狄志遠、崔定邦：為香港運動員驕傲

【明報文章】現正在成都舉行的世界大學生運動會（大運會），羽毛球單項賽事日前進入最後階段，香港代表高城熙在男單8強戰，以局數2：1反勝中國內地球手董天堯，在不設銅牌戰下，穩奪羽毛球港隊首個大運會獎牌。雖然高城熙到達成都後曾經染疫，但迅速康復並勇奪獎牌，實在可喜可賀。高城熙透過自身努力，一關又一關打入大運會賽事，藉自身的努力突破藩籬，高城熙的努力值得鼓勵！

不放棄任何機會 總有成功可能

當然不得不提香港「劍神」張家朗，取得大運會金牌，成績斐然！他在賽後表示：「我唔鍾意輸，唔可以輸蝕畀對手，一定努力去衝，畀晒所有力落去。」人生也好，做生意也是，參加政治選舉又好，以至社會管理方向，「畀晒所有力落去衝」，如果時機成熟，不放棄任何機會，總會有成功的可能！倘若不試，就注定失敗。

過去10年，特區政府的確有增加資源，支持精英運動員發展；現在進入初步的收成期，我們在多個傳統項目，例如單車、羽毛球、劍擊等，都已經取得豐碩的成果。香港始終是一個面積細小、人口不多的經濟城市，但我們在國際級的運動比賽，仍然能夠取得佳績，香港運動員的努力，絕對值得香港市民繼續支持！

對立政治下的出路

任何競賽都總有勝負。儘管我們是小小的政黨，但新思維會積極部署，參與今年底的區議會選舉，通過良好的地區工作，闡述我們對開明社會及溫和路線的追求。這應該是今天仍是對立政治情况下的出路。

新思維強調，不管過去的抗爭政治，抑或現時只有建制的聲音，都是不理想的。我們強調香港是一個國際城市，多元文化及價值是國際城市的特色，也是香港在「一國兩制」下的真義。所以，在政治上，不是對抗、「你死我亡」，而是互相競爭又互相包容，容許不同聲音進入議會，監督政府，但又與政府合作，成為伙伴。

在今天只有「廝殺」的政治裏，強調這種多元價值及多元參與的政治路線，並不是一條容易行的路。因為我們認同多元價值及參與，所以我們也期望，不論是建制派或過去的泛民政黨及人士，都會積極參加各次議會選舉。

新思維將如本港運動員，在政治困難裏迎難而上，相信香港市民最終會選擇新思維的政治路線。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]

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