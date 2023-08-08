歐陽五：《長安三萬里》效應的啟示

《長安三萬里》講述唐朝詩人李白和高適的生平起伏，其中涉及48首人們耳熟能詳的唐詩，讓觀眾共鳴感極強；影片也衍生多個網絡二次創作。香港資深藝人車保羅cosplay片中「輕舟已過萬重山」的視頻，在網上獲讚無數，其高鼻深目的形象更被網友稱為「活李白」。影片的高潮詩篇《將進酒》客家話版、粵語版、閩南話版，在網上熱傳。此外，該片還引發了內地「唐詩背誦熱」、「長安（西安）旅遊熱」、「唐詩研學熱」等，堪稱「現象級作品」。

近年，「國風」成為內地年輕一代新的審美取向。文博熱、漢服熱、非遺熱……成為內地近年顯著的文化現象。中國在現代化向縱深發展之時，開始將目光轉向文化主體性，挖掘自己的文化基因。新生代以創作者、消費者、傳播者等多重身分參與其中，讓「國風」文化迎來新的繁榮，該過程也逐步塑造了當前內地文化產業獨特的文化內核和市場需求。這一點顯然被《長安三萬里》主創團隊捕捉到了。

與文化內核同樣重要是產業體系的支撐。如今，內地電影創作、技術、管理營銷理念完整，已經形成成熟的電影工業體系。例如近年出現的《流浪地球》系列，電影動畫《雄獅少年》、《新神榜：楊戩》等，製作上已接近國際一流水平。尤其是動畫電影，因其技術難度高、涉及產業鏈長，被稱為電影工業中的「芯片」。

有自身魅力且與市場契合的文化內核和內地電影工業化程度，就像「腦」和「體」缺一不可，兩者共同造就《長安三萬里》的成功。

港需重新尋找自己故事

避免做電影業「富士康」

香港是「東方荷李活」，很早便擁有優秀的電影工業體系。該體系曾令港片成為全亞洲共同話題，甚至歐美市場也為之歎服。時至今日，香港的電影製作能力仍是華語電影圈的標杆。劉德華、惠英紅、梁家輝等「老戲骨」，近年在內地影視作品中表現出色；正在內地熱映的電影《封神第一部：朝歌風雲》，葉錦添團隊的造型依然令人驚艶；鍾劍偉的置景道具團隊，為《流浪地球2》營造了「硬核」科技感；林超賢、徐克參與導演的《長津湖》，重現震撼場面。

然而，這個體系如今卻難以打造出港風佳作。除了獲得奧斯卡最佳國際影片提名的《少年的你》之外，香港影界近年鮮出佳作，而《少年的你》並沒有太多香港的文化烙印。香港擁有獨特的文化土壤和文化地位，需要重新尋找自己的故事，應避免成為電影業的「富士康」。

應參與內地文化產業合作競爭

實際上，「尋找自己的故事」這一思路，正在被運用於各地文旅產業的開拓與探索。以舞蹈為例，有深圳出品包含詠春拳和非物質文化遺產香雲紗元素的舞劇《詠春》、上海製作海派味十足的舞劇《永不消逝的電波》、河南推出主打文博元素的《唐宮夜宴》。文旅方面，西安推出大唐沉浸式旅遊，正在舉辦世界大學生運動會的成都則主打「熊貓城市」品牌。這些各地「自己的故事」，均為當地帶來巨大經濟效益和文化影響力。

香港應參與到跟內地文化產業的合作與競爭。在「由治及興」新起點，香港的文化地位被置於空前高度——中外文化交流中心、中西文明互鑑平台。如何發展以中華文化為主體的本港特色文化，是香港的新課題。近年，「灣區升明月」晚會因重現「香江群星閃耀時」，深受香港及內地觀眾喜愛，成為新的文化品牌，這一思路可為業界借鑑。如何充分用好香港流行文化IP（知識產權）、講出新香港故事，讓「東方荷李活」再放異彩，有待香港文化界探索和思考。

作者是時事評論員

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[歐陽五]