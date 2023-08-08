鄭泳舜：設專責小組 應對冧石屎意外

當局已表明加強執管，但要讓市民有信心，筆者已向發展局提出建議，必須做好個案跟進，有效支援業主盡快完成遵辦驗樓及相關維修工程，也同樣重要。我們建議當局成立專責小組，聯繫民政事務總署、市建局等，把個案分類後有序跟進；面對有困難及有中高安全風險的大廈，屋宇署更應盡早入場代辦工程。

跨部門小組支援業主

筆者於7月14日主動約見了發展局長甯漢豪及屋宇署長余寶美，同場還有民建聯其他立法會議員。我們建議當局參考2010年土瓜灣舊樓倒塌後的做法，政府當時都可以在短時間內，完成巡查相近目標舊樓。我們建議今次當局在3至6個月內，針對4800幢未遵辦驗樓通知的大廈，至少巡查一次，並按樓宇安全高中低程度分類，做好檔案紀錄；若樓宇內有危險構築物，建議屋宇署盡快入場代辦驗樓及修葺工程。其後，屋宇署指已鎖定1000幢大廈，因業主沒有能力或拖延太久，署方將進場代辦工程。

其二，是持續監察這4800幢大廈的情况，發出信函催促及作個案追蹤與支援。當局在7月19日發出的新聞稿，已交代將對逾期遵辦驗樓通知的3800幢大廈的業主等，發出信函要求一個月內交代遵辦情况；倘沒有合理解釋或進度欠佳，將發出警告信並作後續跟進。

其三，我們要求當局成立跨部門專責小組，由發展局統籌，聯合屋宇署、民政事務總署及市建局等，整理個案紀錄及分析，並逐一立案，以跟進未完成遵辦的個案。前提是支援業主遵辦驗樓與修葺工作，若涉及「三無大廈」（沒有業主立案法團、居民組織、管理公司）或法團運作有問題者，由民政處支援，協助法團開會或蒐集業主意見，推動遵辦工作；如涉及樓宇安全技術問題，屋宇署提出專業意見；如涉及尋找顧問、標書合約、已參與「樓宇更新大行動2.0」（OBB 2.0）計劃或有財政困難，市建局則可以按情况給予支援。相關部門與市建局可緊密聯繫，定期更新個案情况，由發展局或屋宇署適時對外交代。

其四，建議屋宇署經巡查後，考慮主動對延遲遵辦驗樓的大廈，屬法團運作有困難、樓宇結構有中高程度風險的，多些主動入場代辦驗樓及修葺工程，其後向業主收回費用。

全港共有8000幢樓齡逾50年的住宅及綜合用途大廈。論樓齡最老的大廈，多集中在油尖旺、九龍城、灣仔、中西區及深水埗。按當局數據顯示，屋宇署已向7000多幢大廈發出驗樓通知，約六成即4000多幢仍未遵辦命令。當局現在加強執管的，是餘下已逾期未遵辦的2700幢樓宇；但對參與了OBB 2.0計劃的大廈，甚至是屋宇署在計劃下主動入場的工程，筆者認為都必須監察及督促盡快完成。

筆者今年4月在立法會特別財委會會議上，透過書面質詢，取得全港18區高齡樓宇分佈資料，及OBB 2.0資助計劃下的個案維修進度。可能與疫情有關，就算是屋宇署入場，即第二類別樓宇完成修葺的進度，完成率都不理想，像油尖旺區，屋宇署選定了356幢大廈，由該署進場代辦驗樓通知，但截至去年底，只有40宗完成修葺，僅佔一成多；對自願入場的第一類別樓宇，完成率平均只有約一成。按OBB 2.0計劃，由2018年推出，加快完成修葺工作，無論屋宇署與業主法團都要加一把勁。

急民所急 轉危為機

以7月初寶安大廈簷篷石屎及批盪下墜街道的個案為例，業主2014年收到驗樓通知，2018年10月申請OBB 2.0資助，但也拖足9年，至今年3月才完成驗樓；在正計劃尋找承辦商之際，已兩度發生冧石屎意外。這亦說明舊樓區冧石屎，可歸納為數個原因——

其一，屋宇署本身對未遵辦個案執管不力，這是2020年審計報告都有提及。業主不感到樓宇安全有問題，故採取拖字訣。另一個原因是有不少「三無大廈」或法團不活躍的樓宇，業主年紀老邁，沒有能力組織業主遵辦命令，這是筆者經歷最多的案例。其三，參與了OBB 2.0資助計劃，以為算是展開遵辦程序，但因疫情關係而拖延，其後沒有外來誘因或壓力加快遵辦工作。

筆者極度希望今次可轉危為機，巡查驗樓的同時，整合多方力量，從更好支援業主角度出發，做好篩查、檔案整理及記錄，並加快樓宇業主遵辦驗樓維修，這才是急市民所急的做法。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭泳舜]