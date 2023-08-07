明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳輩樂

陳輩樂：保護鯨豚需擴海洋保護區 開展海洋空間規劃

【明報文章】西貢海域上月中發現一頭長達8米、相信為布氏鯨的鯨魚於牛尾海一帶出沒，在各類船舶之間游弋，不時探頭出水面覓食，引起社會高度關注。

可惜於7月底，這段神奇的邂逅以悲劇告終。雖然鯨魚死因仍有待調查，但專家已確認其背鰭前方有一道明顯的新傷口。

自從鯨魚在西貢海域出現後，保育團體反覆對觀鯨行為及頻繁海上交通的影響表示關注，呼籲公眾與鯨魚保持距離，並要求相關政府部門加強管理。政府則指於現存法例框架下已竭盡所能，其他建議「執行上並不可行」。環境及生態局長謝展寰於鯨魚離世後，承諾政府將來會「更快捷、更有針對性，效率亦更高」地處理，包括檢視現有法例、加強公眾教育及制訂處理方案。我們欣喜政府作出此等承諾，而海外亦有大量可參考的案例。

研究顯示，香港附近海域曾有不少鬚鯨出沒：2007年的一項研究指布氏鯨「在香港及其周邊地區可能並不罕見」；一項關於中國近岸鯨魚分佈的研究更指出，鄰近本港的廣東大亞灣曾是鬚鯨出沒熱點，直到1950年代初為止，「每天都能看到數十頭座頭鯨」。這些資料顯示，鯨魚很可能在不久將來會再次造訪香港。

營造適合鯨豚生活空間 需立即行動

這次追鯨熱潮，亦突顯了幾項重要的保育議題：市民對待野生生物的意識有待提高、保護野生生物的法規不完善、海上交通頻繁、鯨豚的食物稀少。這促使我們從更宏觀角度思考：香港如何能為鯨豚等大型海洋生物，提供一個安全棲所？

我們相信，健康的海洋生態系統是關鍵所在，我們需立即行動以營造更適合鯨豚生活的空間。當中有兩項為重中之重：一、設立更多海洋保護區，除了有更多法規可限制破壞性的人為活動，更重要是可讓海洋生態得以恢復。目前本港僅有5%海域被劃為或擬建為海洋保護區，面積細小，佈局零散，難以發揮保護香港海洋生態的效果。我們敦促政府迅速採取行動，擴大現有海洋保護區。而鯨魚臨終前棲身的牛尾海，正是我們提倡的海洋優先保育地點之一。若牛尾海是海洋保護區，鯨魚的命運會否不一樣？

設持份者平台 共商海洋規劃

二、海洋空間規劃對可持續管理海洋空間，愈見重要。作為全球最繁忙的港口之一，香港要在發展需求與環境保護之間取得平衡，並不容易。中華白海豚數量持續下降，而交椅洲人工島發展項目迫在眉睫，政府更應盡快展開全面海洋空間規劃，為主要持份者提供平台，讓相關海洋空間使用者分享及討論，以制訂平衡社會發展及保育的海洋空間利用措施。我們正在開展一項海洋生態系統價值核算，以推動海洋空間規劃，歡迎各界一同參與，群策群力。

牛尾海的鯨魚，讓香港市民前所未有地關注海洋生態和鯨豚保育。我們希望牠短促的生命能夠促使我們採取堅決而快速的行動，更妥善保護脆弱的海洋生態系統，將來讓更多海洋哺乳類動物能夠自「游」自在地棲息於香港海域。

作者是世界自然基金會香港分會（WWF）保育總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳輩樂]

上 / 下一篇新聞