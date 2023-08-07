陳輩樂：保護鯨豚需擴海洋保護區 開展海洋空間規劃

可惜於7月底，這段神奇的邂逅以悲劇告終。雖然鯨魚死因仍有待調查，但專家已確認其背鰭前方有一道明顯的新傷口。

自從鯨魚在西貢海域出現後，保育團體反覆對觀鯨行為及頻繁海上交通的影響表示關注，呼籲公眾與鯨魚保持距離，並要求相關政府部門加強管理。政府則指於現存法例框架下已竭盡所能，其他建議「執行上並不可行」。環境及生態局長謝展寰於鯨魚離世後，承諾政府將來會「更快捷、更有針對性，效率亦更高」地處理，包括檢視現有法例、加強公眾教育及制訂處理方案。我們欣喜政府作出此等承諾，而海外亦有大量可參考的案例。

研究顯示，香港附近海域曾有不少鬚鯨出沒：2007年的一項研究指布氏鯨「在香港及其周邊地區可能並不罕見」；一項關於中國近岸鯨魚分佈的研究更指出，鄰近本港的廣東大亞灣曾是鬚鯨出沒熱點，直到1950年代初為止，「每天都能看到數十頭座頭鯨」。這些資料顯示，鯨魚很可能在不久將來會再次造訪香港。

營造適合鯨豚生活空間 需立即行動

這次追鯨熱潮，亦突顯了幾項重要的保育議題：市民對待野生生物的意識有待提高、保護野生生物的法規不完善、海上交通頻繁、鯨豚的食物稀少。這促使我們從更宏觀角度思考：香港如何能為鯨豚等大型海洋生物，提供一個安全棲所？

我們相信，健康的海洋生態系統是關鍵所在，我們需立即行動以營造更適合鯨豚生活的空間。當中有兩項為重中之重：一、設立更多海洋保護區，除了有更多法規可限制破壞性的人為活動，更重要是可讓海洋生態得以恢復。目前本港僅有5%海域被劃為或擬建為海洋保護區，面積細小，佈局零散，難以發揮保護香港海洋生態的效果。我們敦促政府迅速採取行動，擴大現有海洋保護區。而鯨魚臨終前棲身的牛尾海，正是我們提倡的海洋優先保育地點之一。若牛尾海是海洋保護區，鯨魚的命運會否不一樣？

設持份者平台 共商海洋規劃

二、海洋空間規劃對可持續管理海洋空間，愈見重要。作為全球最繁忙的港口之一，香港要在發展需求與環境保護之間取得平衡，並不容易。中華白海豚數量持續下降，而交椅洲人工島發展項目迫在眉睫，政府更應盡快展開全面海洋空間規劃，為主要持份者提供平台，讓相關海洋空間使用者分享及討論，以制訂平衡社會發展及保育的海洋空間利用措施。我們正在開展一項海洋生態系統價值核算，以推動海洋空間規劃，歡迎各界一同參與，群策群力。

牛尾海的鯨魚，讓香港市民前所未有地關注海洋生態和鯨豚保育。我們希望牠短促的生命能夠促使我們採取堅決而快速的行動，更妥善保護脆弱的海洋生態系統，將來讓更多海洋哺乳類動物能夠自「游」自在地棲息於香港海域。

作者是世界自然基金會香港分會（WWF）保育總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳輩樂]