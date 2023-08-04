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陳克勤

陳克勤：氫能產業在香港的發展前景

【明報文章】由九巴引入的比亞迪電動雙層巴士，早前正式在港投入營運；預計到今年末，將有52輛電動巴士加入營運，香港的新能源公共交通發展終於邁出規模性的一步。除了關注電能新能源應用，香港要實現「雙碳」（碳中和及碳達峰）的長期減排目標，更應着眼於有更廣泛應用潛能的氫能。

善用香港優勢 可一舉多得

近年，氫能已成為全球各國擺脫化石燃料依賴、着力部署的二次能源新興產業，我國亦早早着手部署。國家在氫能發展上已取得多方面進展：目前中國年製氫產量約3300萬噸，是全球最大的製氫國；截至去年末，中國已建成加氫站310座，居世界第一；而中國目前氫燃料電池汽車保有量已達到約1.5萬輛，並在多個區域示範應用，是全球公認的領域應用先進地區之一。

這些成果都能夠為香港進一步發展氫能產業提供先機，我們需要思考的是如何利用香港優勢，為氫能產業進一步向前發展提供動力和土壤，在過程中香港亦可找到支持經濟發展的新產業，可謂一舉多得。

一、氫能交通應用，宜重「大」放「細」。香港電動車經過10餘年發展，在私家車方面已展現出良好發展勢頭。根據政府資料，截至去年，電動私家車每年佔本港新登記私家車的比率已高達52.8%，這意味着每兩輛新登記私家車，就有多於一輛是電動車。加之氫燃料電池的小型車輛及氫能充能等配套設施仍未普及，在小型車輛方面繼續鼓勵電動化，無疑是正確的政策方向。

但另一方面，本港大型車輛清潔能源化的進展，卻顯得緩慢。在香港，貨車、巴士等商業車輛，雖只佔總體車輛數目兩成，惟確是香港路邊污染物的最主要排放來源，長期對市民健康造成危害。而在重型車方面，氫能相較於電能便有諸多優勢。雙層電巴行駛300公里需充電兩個小時，加氫則僅需3至5分鐘便可完成。加之氫能在續航動力、時間上都較電能更優勝，本港大型商用車輛走「氫能之路」，便顯得更有可行性。

政府早前已就氫能市政車輛提出試行計劃；而除此之外，當局亦可考慮在跨境貨物運輸上推動氫能貨車應用。例如內地供港的蔬菜運輸、快遞公司來往兩地倉儲的運輸，這些點對點固定路線，都可以很好地管控風險，從實際應用中增強市民對氫能交通工具的信心。

二、香港有條件發展氫能產業。早前民建聯到佛山南海考察氫能產業，在與氫能產業企業負責人交談中，聽到他們對於來港融資、與香港科研合作的強烈願望。可以說，香港國際化的金融市場及世界一流的學研能力，對於這些內地處於快速發展期的氫能企業，是十分寶貴的發展資源。根據研究機構發布的報告，粵港澳大灣區已匯集超過300家氫能企業，當中更有佼佼者正準備赴港上市融資。

故此，要助力氫能產業在港落地，香港可以利用現行綠色債券政策協助企業融資；亦可透過政策鼓勵企業和研究機構對接；利用好新田科技城或河套區等新發展區，為氫能企業的發展提供場所、財政和政策上的全方位支持，從而吸引建立新的氫能上下游產業集群。

三、香港可成為「氫能應用示範地」。在國家發布的《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》中，便提到在氫能領域推動國際合作，助力「一帶一路」沿線國家基礎設施建設。香港除了在科研和融資方面的優勢，與歐美市場更加接軌的香港，無疑是國家氫能技術「走出去」的最佳示範地。透過氫能上下游各個環節在港的具體應用，便能更加直觀地向外部市場展示我國氫能技術的發展水平。

港府應予更多誘因 法規拆牆鬆綁

香港也可充分利用正在計劃中的北部都會區，打造由氫能交通主導的「零碳出行市鎮」。新發展區的優勢，可為區內加氫站、氫氣傳輸管道等基建設施，預留足夠的建造空間，從而更好地為氫能交通應用提供各式各樣場景。

從氫能技術研發、企業擴張發展到具體應用場景，香港都可以為氫能產業提供足夠廣闊的空間和機遇。特區政府理應盡快為氫能產業的發展提供更多誘因，在法律法規上拆牆鬆綁，研究更多扶持政策，令氫能產業在香港發展壯大。

作者是立法會議員、民建聯副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳克勤]

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