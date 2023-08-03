陳紹雄：修例加快土地發展 還須精簡行政程序

立法會法案委員會經過半年時間，舉行了13次會議審議《條例草案》中124項條文，當中包括一次公聽會聽取公眾意見，最終《條例草案》在今年7月得到立法會三讀通過。而在條例審議過程中，涉及不少具爭議的討論，發展局官員以務實態度跟進議員的查詢和建議，修改或刪減《條例草案》部分條文，筆者認為是行政立法良好溝通的結果。

應兼顧私有產權及公眾申述權利

以往政府會因應社會實際情况訂立不同法例和程序，當這些法例規管的程序疊加一起時，會令土地發展需要走過程序的時間延長。因此當局提出《條例草案》5個修訂方向，筆者是十分認同。其中有關精簡《城巿規劃條例》法定程序方面，當局原先建議把公眾人士就規劃草圖提出申述的程序，由3輪壓縮至1輪，減省接收公眾對申述提交意見及進一步申述的步驟。

筆者認為，當局在精簡跟發展相關的法定程序時，應兼顧保障私有財產權和公眾表達意見的權利。政府建議削減公眾申述程序至1輪，減省的時間只有4個月，其實不算多，卻大大影響了諮詢質素。尤其是未來北部都會區這一大片新發展區，將有很多土地會涉及收地、改劃土地用途等。如果在城規程序出現問題，便會容易引起民怨。

《條例草案》另一項較受關注的修訂，是建議在《收回土地條例》加入新訂的第16AA條，及在《土地徵用（管有業權）條例》加入新訂的第11A條文，讓當局把已收回或被徵用土地在用作原先涉及公共用途之前，可暫作任何其他用途；以及在行政長官會同行政會議批准下，將已收回或被徵用土地用作另一項「公共用途」。

筆者認為若土地處於閒置狀態，政府想善用土地而改為臨時倉儲等，偶有一兩次，問題不大；惟日後若寫成法例，公眾可能會質疑當局違背當初收地原意。

可幸的是政府經考慮立法會委員會的意見後，亦從善如流對《條例草案》提出修正案，在城規會修訂草圖後恢復接收進一步申述的程序，讓任何人均可就建議修訂作進一步申述；當局亦優化行政安排，讓城規會在收到申述後盡快讓公眾查閱。另外，當局亦刪去有關已收回土地可改作另一「公共用途」的條文，並同意制訂行政指引，對政府按條例收回或徵用土地作臨時用途時有所規範。

筆者認為當局這些修正是務實做法，既可回應公眾意見，也平衡精簡製圖程序的需要，而行政指引亦可讓部門執行上有所依據。

最後筆者想強調，除了透過《條例草案》精簡相關法定程序外，當局亦必須精簡政府內部行政程序，方能達至「提速、提效、提量」以加快土地發展的目標。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]