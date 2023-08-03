梁家權：香港市民的新聞興趣

英國牛津大學路透新聞研究所發布的《數碼新聞報告》（Digital News Report），在近年都有持續關注這個議題。本年度報告就指出，於過去幾年，全球對新聞的興趣度都持續減弱。其中，如果當地政治分化情况嚴重，跌幅會較大，例子有美國、英國、西班牙和法國等地；但在一些傳媒生態相對健康的市場，例如芬蘭和荷蘭，跌幅就較細。

港人新聞興趣度 近年持續減弱

至於香港的情况，也與世界趨勢接軌。該研究所今年調查發現（圖1），雖然仍有超過八成（82.2%）香港市民表示對新聞感興趣，但這比率卻是近年新低。與2017年的93%相比，足足跌了10個百分點。而在同段時間，對新聞不感興趣的市民，則有約10個百分點升幅。

若我們進一步分析個人影響因素，會發現香港的女性、年輕人、教育程度較低、愈不信任新聞的人，會對新聞更不感興趣。不過，調查就未探討到一些宏觀因素如政治環境、新聞自由狀况、媒體市場競爭程度等情况，會否影響到人們對新聞的興趣。這需留待學者日後跟進。

既然迄今為止，港人仍熱中看新聞，那他們對什麼類型的新聞最感興趣？調查結果顯示（圖2），排首位的是「當日大事的最新發展」（87.8%）。換言之，港人看新聞的目的，主要是為了獲悉熱門資訊。背後原因可能是他們真的關心社會大事，亦有可能是出於好奇，又或者是為了避免脫節，好讓跟朋友有共同話題。無論如何，這個結果反映了港人十分重視新聞的資訊傳遞功能。

其次，「正面新聞」（84.9%）位居第二。相信許多人都會聽過一句新聞俗語：「沒有新聞就是好新聞。」這句說話背後的潛台詞是，新聞大都是側重報道社會陰暗面，包括天災人禍、施政過失、貪贓枉法、社會動盪等。

固然，我們日常看到的新聞充斥許多負面資訊，惟我們亦不能忽略新聞有其正向一面。誠然，傳媒其實從來都不吝嗇報道正面資訊，包括節日慶典（例如聖誕和農曆新年的節日氣氛和慶祝活動）、非凡成就（例如奧運奪冠）、勵志故事（例如面對逆境仍堅毅不屈的再生勇士和貧困學生）和好人好事（例如在災難現場的英勇救人行為）等。有別於閱讀負面新聞，人們接收正面新聞往往會感到身心舒暢，甚至會得到一份振奮、安慰或療癒感覺。

今時今日的港人，會對「正面新聞」有如此高度興趣和需求，背後是反映一個怎樣的社會心態？這值得大家思考。

對調查報道興趣較低

緊接排第三、第四位的新聞類型，分別是「能夠幫助我了解複雜事情的新聞」（81.9%）和「能夠提供解決方法，而不止是點出問題的新聞」（79.7%）。這兩個類型的新聞反映出，公眾不止滿足於新聞的基本資訊傳遞功能，也倚重其解釋功能。

過去幾年，無論是疫情中的科學報道、《港區國安法》和社會運動案件中的法庭報道，以及大國政治交鋒中的國際關係報道，都考驗香港傳媒各方面的專業知識，及能夠將複雜議題化繁為簡的報道功力。

另外，值得留意的是，在6項新聞類型當中，香港市民對「調查過失和濫權的新聞」的興趣度（72.9%）只排第五；而同時表示不感興趣的比率是最高的（22.3%）。一直以來，香港市民非常重視傳媒的監察功能，寄望傳媒能夠運用輿論能力揭發社會問題、為民發聲。不過今次調查發現，現時港人對調查報道的興趣卻低於不少其他類型新聞。這是因為香港再沒有社會問題，抑或是傳媒的調查報道水準下降，還是港人對社會問題和新聞價值的取態已變？

對新聞行業的啟示

新聞是一個公私混合的產物，它既是公器，也是商品。我們透過了解公眾的新聞興趣，既看到傳媒市場趨勢，同時也可以觀察到民情。面對港人逐漸喪失對新聞的興趣，傳媒需考慮如何回應，這既為保障自身商業利益，也為捍衛傳媒的專業和社會價值。另外，當公眾愈加着重正面新聞多於調查報道，傳媒也需思量是否順應市場趨勢而調整新聞內容，抑或應該繼續好好履行原本的監察角色，以期望挽回公眾的興趣和信心。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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