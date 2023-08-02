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羅崑

羅崑：取得中央信任 就要保持香港的獨特優勢

【明報文章】行政長官李家超將於今年10月25日發表其任內第二份施政報告，並已開展公眾諮詢。特首和管治團隊會走進社區，探訪市民和各界代表。李家超表示，特區政府會繼續務實工作，積極融入國家發展大局，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

早前《港區國安法》實施3周年，以及據傳媒稱美國決定不讓香港行政長官李家超出席今年11月於三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）會議等事件，引起民間不少討論。當中有意見認為，國安法被「泛化利用」，長遠會影響香港保持國際城市的獨特地位，即聯通世界的獨特優勢將會失去。

事實上，涉及香港如何定位自身的課題，非常重要。究竟香港只是大灣區內的一個城市，還是一個國際大都會？抑或是兩者都可以兼得？不管如何，保持香港聯通世界的獨特優勢，定會是今年施政報告的討論焦點。

考驗香港能否做好國家任務

目前國際局勢波譎雲詭，世界大格局已變，西方圍堵中國之勢已成定局，中美衝突只會愈益嚴重，全面競爭取代合作雙贏。作為一個國際大城市的香港，確實難以獨善其身。雖然中國走上現代化的道路，強調要自力更生、看重內循環，惟作為世界第二大經濟體，現實的國際形勢是，祖國比起任何時候更為需要一個國際化、具有獨特優勢的香港。

中國是難以跟國際社會完全切割，這也是在考驗香港能否做好中央賦予的國家任務和角色，以及香港能否取得中央信任的關鍵所在。

回顧去年七一，國家主席習近平多次提到，香港要保持國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心等地位。這其實也反映了香港的角色是要作為「長期打算、充分利用」，香港在背靠祖國下，是代表中國面向國際社會的一扇窗口。這已經充分證明香港要發揮國際化的獨特優勢，是中央對香港自身定位及前景的一個全局考慮、為國家作出貢獻的任務。

憂泛化利用國安法 乃合理疑問

因而，早前民間不少熱議的討論，包括指出擔心國安法被「泛化利用」、會「矯枉過正」，使政治凌駕一切，任何事無限上綱，這不利於香港的國際形象，也並非中央所樂見的社會情况。筆者認為這是合理的疑問，部分人士毋須就此有過激的回應。

但由此疑問帶出的問題，值得反思。例如不少愛國者選擇治港路線的做法，可以簡單分為兩種：第一種是政治、經濟全面「擁抱內地」，政治上把「國家安全」無限延伸，經濟上卻把「融入大灣區，看輕國際聯繫」作為解決社會深層次矛盾的「靈丹妙藥」；第二種是過於強調國際化，極力看重「兩制」的特色，政治上沒有「底線思維」，就國家重大立場事件，既不敢表態，又不敢鬥爭，經濟上卻一味地只跟西方國家密切往來，而忽略與內地的融合。這既政治不正確，同時也會影響到國家安全，並且對於國家發展毫無好處。

以往港人缺乏對國家安全意識的認知，一些人未有將國家安全置於一切重大事件的首位；另有一些人卻過分地把國安上綱上線，導致社會氛圍「草木皆兵」。結果導致香港未能承接好中央賦予的任務，以及扮演聯通國際的角色。

所以，要如何在「一國」框架下發揮好「兩制」特色，就是要在融入國家發展大局上有大作為，在不斷提升香港的國際競爭優勢上又要有所作為——即是融入大灣區發展大局的同時，香港也要保持其國際化的獨特優勢。這並不矛盾，反而是考驗愛國者如何在錯綜複雜的環境之下，取得中央信任，並為港人尋求到貢獻國家的特殊作用及價值。這樣，民心方可凝聚，也是中央為香港尋回最優發展路線的真正意圖。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅崑]

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