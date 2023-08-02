管浩鳴：中大改革 刻不容緩

惟修例惹來一批中大校友於多份報章刊登聯署聲明，不滿該3名立法會議員以私人草案方式提出改組中大校董會。

中大內部無力推動改組 立會議員帶頭合適

改革並非今日之說。早在2002年，大學教資會發表「宋達能報告書」，明確提出香港受資助大學要推行管治架構改革，提升社會的問責和監督。中大校董會於2009和2016年曾試圖展開工作，惜未能成事。

或者有意見認為，立法會提出私人條例草案是有違「院校自主」，因正常情况下應由校董會推動改組，再由議員提出修例。惟過去20年來，中大校董會內部無力推動，法例和管理架構與現時實際情况之落差十分明顯。最合適的處理方法就是由代表公眾利益的立法會議員校董發揮作用，帶頭推動修例，希望盡快為本港公營大學完成管治和管理改革。

於7月下旬的立法會會議上，中大校董會主席查逸超承認「被架空」，例如未獲知會下被副校長（行政）及秘書長吳樹培繞過制定議程；至於去年10月中大更換校徽事件，他稱在公布前3、4周才得知此事，校方亦曾拒絕讓校董會討論更改校徽事宜，更有外界說法指更換校徽由查主席拍板，他亦感到荒謬。此外，他亦承認在多次查問下，至今未取得與校長薪金、獎金等有關資料；對於吳樹培作為秘書長參與聯署反對張宇人方案，更是有違中立。以上匪夷所思之情節，如果屬實，校董會內的混亂情况真是令人擔心。

倘中大管治失效 立會必考慮進一步行動

從中大校方對2019年修例風波期間的校園暴力表現、去年校長續任在沒有全球招聘下「急着通過」，還有中大更改校徽一事，加上多日來傳媒報道的大大小小行政和人事混亂問題，揭示中大管治確是千瘡百孔，這裏筆者就不詳細多提。筆者只想提出，作為一校之最高行政首長及代表人，中大校長段崇智卻一直以各種「理由」沒有出席立法會相關會議，不禁令人聯想他是否公開地逃避責任。

再者，據現行中大條例，3名議員代表立法會出任中大校董會成員，向立法會負責，並召開修例草案會議，對於要求校長出席會議解釋，絕對是合情合理合法。校長要為學校日常營運和行政決策負責，但現在不見得他負得起這份責任，這點確是令人失望及憤慨。

如果任由「不負責者」繼續逃竄，加上校董會內的管治失效，相信立法會作為公眾監察機構，必然會考慮進一步行動，將問題找出，將責任定論，將事情撥亂反正。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]