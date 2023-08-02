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2023年8月2日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：中大校董會改組相持不下 政府應做協調人 ／文：陳景祥
聞風筆動：《榮光》禁制令被拒 律政司傾向上訴 ／文：李先知
劉銳紹：雲橫秦嶺今何在 身無彩鳳雙飛箭——從近期人事變動看政治、經濟和政策穩定
簡明宇：香港控煙運動的欠缺
江家銘：建設無煙香港——控煙策略與挑戰
管浩鳴：中大改革 刻不容緩
羅崑：取得中央信任 就要保持香港的獨特優勢
筆陣：中大校董會改組相持不下 政府應做協調人 ／文：陳景祥
【明報文章】立法會上周五審議中文大學校董會改組的私人條例草案，會上爭論激烈。法案委員會主席梁美芬曾以「避免出現人身攻擊」為由拒絕召開公聽會，但最後會議仍然扯上了最火爆的人事問題。
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筆陣：中大校董會改組相持不下 政府應做協調人 ／文：陳景祥
聞風筆動：《榮光》禁制令被拒 律政司傾向上訴 ／文：李先知
劉銳紹：雲橫秦嶺今何在 身無彩鳳雙飛箭——從近期人事變動看政治、經濟和政策穩定
簡明宇：香港控煙運動的欠缺
江家銘：建設無煙香港——控煙策略與挑戰
管浩鳴：中大改革 刻不容緩
羅崑：取得中央信任 就要保持香港的獨特優勢
聞風筆動：《榮光》禁制令被拒 律政司傾向上訴 ／文：李先知
劉銳紹：雲橫秦嶺今何在 身無彩鳳雙飛箭——從近期人事變動看政治、經濟和政策穩定
簡明宇：香港控煙運動的欠缺
江家銘：建設無煙香港——控煙策略與挑戰
管浩鳴：中大改革 刻不容緩
羅崑：取得中央信任 就要保持香港的獨特優勢
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