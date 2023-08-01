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陳惠、李嘉怡、陳卓君

陳惠、李嘉怡、陳卓君：長者牙齒缺失 或影響認知能力

【明報文章】俗語有云「民以食為天」，但香港人口老化，每5個人中，就有一名65歲或以上的人士；而這些長者中，只有六成是有20顆或以上的牙齒。

牙齒作為消化系統的一部分，不僅把食物切碎，還連繫着身體的其他器官。國際研究指出，牙齒缺失（俗稱的「無牙」）與阿茲海默症等存在一定關係，而其更有機會加速老人的認知衰老。

現時在文獻中，有三大原因講解牙齒脫落和認知能力的關係。第一是牙齒缺失而導致進食困難，營養攝取減少，繼而影響大腦表現。第二，每隻牙齒都被一些神經接收體包圍，在咀嚼時，這些末梢神經會向大腦發出信號；當牙齒脫落時，這些末梢神經也會跟着消失，對大腦的刺激亦隨之下降。第三，不少研究指出，牙周病作為長者牙齒脫落的主要原因，與認知障礙息息相關，原因是牙周發炎會直接或間接令整個身體都長期處於低炎症的狀態，包括腦部。

近期，香港大學牙醫學院主導了全港首個有關牙齒缺失、說話能力、社交生活和認知能力關係的研究。與不少外國研究相同，在本地人口中，有天然牙齒的參與者的認知能力比全口缺牙的參與者較佳；全口缺牙組的發音準確度，亦比另外有天然牙齒的參加者為低，他們在跟說話有關的認知能力測試中的表現亦較差。由此可見，牙齒缺失所帶來的說話能力下降，亦有可能影響到認知表現。

牙齒缺失 致說話能力跌

預防勝於治療。大部分引致牙齒脫落的問題，例如牙周病、蛀牙等，是可以透過日常清潔、定期檢查等措施去預防；而在有問題徵兆的時候，應該及早處理，防止牙齒脫落。

根據最新的全港口腔健康普查，大部分長者的口腔衛生未如理想，縱使有六成人每天清潔牙齒兩次，但98%的人有一半的牙面都被牙菌膜覆蓋。而面對牙齒問題的徵兆，四成的65歲或以上受訪者表示有牙齒鬆動，惟當中只有25%人到診牙醫；即使有嚴重牙痛，亦只有不足一半的長者會尋求協助。

牙齒在進食、交談、社會活動中扮演重要角色，是身體健康所不可缺少的部分，但香港長者的牙齒健康未如理想。大部分長者及其照顧者，只關心其血壓、血糖、血脂等指數，而忽略了牙齒的重要。保留一口的健康真牙，不僅能夠讓長輩們「有啖好食」，還能保護腦部，令他們身體、心理健康。

作者陳惠是香港大學牙醫學院修復齒科臨牀助理教授，李嘉怡及陳卓君是香港大學牙醫學院本科課程5年級學生

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[陳惠、李嘉怡、陳卓君]

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