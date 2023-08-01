歐陽五：成都大運會為何如此高調

成都大運會已是中國大陸城市第三次舉辦大運會。跟以往不同的是，這是中國在新冠疫情後首次以開放形式舉辦大型國際體育綜合賽事。

讓各地運動員交流的契機

過去3年，由於疫情的隔絕，不僅香港與內地交流甚少，其他國家和地區的民眾也罕有到訪中國。這幾年，也恰是美國對華貿易戰、科技戰、輿論戰最激烈的時間。受此影響，不少國家和地區民眾的對華友好度，都有不同程度的下降。

愈是在這樣的時刻，民間交流的機會就愈加珍貴。成都大運會正好可以成為一個契機，讓不同國家、制度、文明、宗教的運動員，匯聚一起競技、切磋、交流。通過他們，人們或許可以看到一個跟以往認知不同的，更加立體、真實的中國。尤其這場運動會的主角是大學生，他們往往是一個國家中受教育程度較高又較為活躍的年輕群體。他們在開幕式上、賽場上直面鏡頭時歡呼雀躍的青春笑臉，正是「友誼第一，比賽第二」的最好詮釋。而他們的親身經歷、所知所感，也許可以影響更廣泛的人群，讓更多人走進中國、走近中國。

藉運動會更深入了解中國

與廣州、上海、北京等內地一線城市相比，身處西南腹地的成都，國際知名度也略遜一籌。但那裏有在世界上廣受歡迎的大熊貓、有讓人垂涎三尺的火鍋、有風景迷人的九寨溝、有與世界文明相通的神秘三星堆，也有在慘烈的汶川地震後依然「雄起」的市民文化……這些更加軟性，也更加人性化的人文符號，比起外交部、國防部、中聯辦等硬邦邦的官式表態，更加容易令人接受，也更容易引起普通人的共鳴。

而且，正因為成都身處內陸腹地，人們可以藉此更加深入了解中國內地。看到與東南沿海一帶不同的發展，看到中國式現代化的進步；當然，也可以看到剛剛脫貧的內陸山村，看懂為何中國強調自己還是一個發展中國家。

帶動消費 猶如經濟強心劑

成都大運會是一場體育盛會，參賽運動員中不乏奧運國手。近年中共高層對體育比賽、全民健身的重視，是一個人盡皆知的「秘密」。疫情3年後，民眾對運動健身的熱情也盡數噴發。槳板、飛盤、露營成為都市年輕人的「新寵」；發源於貴州農村的「村BA」、「村超」（名稱仿自NBA、英超），自帶「草根」、「親民」屬性火遍內地。

如果能夠藉由成都大運會進一步帶動文體消費、旅遊消費，對於當前的中國經濟來說，不亞於一支強心劑。近期就有學者向筆者感嘆，中國經濟內需不足，主要原因不是沒有消費能力，而是缺乏消費意願；如何修復及賦予民眾新的消費信心，是為關鍵。

信心比黃金更重要。當前，全球經濟復蘇前景晦暗不明，地緣政治紛爭仍在撕裂國際社會。也許，人們能夠從成都大運會這場年輕人的大party中，看到未來的希望，汲取共克時艱的力量。

作者是時事評論員

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[歐陽五]