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林哲玄

林哲玄：寫在控煙政策諮詢時

【明報文章】「我知道對身體不好，但保護他長大後的選擇自由更重要！」「珍珠奶茶高糖、汽水高糖，都增加肥胖和糖尿病風險，為什麼只針對煙仔？歧視煙民嗎？為什麼不把高糖飲料都禁止？」「高鹽、高糖、高脂對身體危害不大嗎？不是說我們的醫療挑戰是『三高』導致的慢性非傳染性疾病嗎？不如都禁掉吧！」「你可以教育學生吸煙對健康的危害，但選擇吸煙與否是他的權利。」「如果毒害那麼大，為什麼不索性全禁了？為什麼全世界沒有全面禁煙的國家？」

動聽、字字鏗鏘！是嗎？

煙草早該退出歷史長河

煙草對世界只有危害，沒有一點用處，早該退出歷史長河了。作為醫生，我見過不少被煙草害苦的家庭：吸煙的父親因慢性肺病失去工作能力，母親在二手煙下患肺癌，孩子自小模仿父親結果成為煙民令禍害延續。父母都希望子女健康成長，不希望煙害延續。

大麻合法，就總有人吸食大麻；賭博合法，就總有人賭博；娼妓合法，就總有人當娼嫖娼；槍支合法，就杜絕不了槍擊案。這不是教育可以解決的問題，煙草也一樣。要一刀切禁止售賣煙草行不通，因煙癮不容易戒掉，而我們還有60萬煙民。對於已吸煙成癮的市民，社會必須正視和照顧；對於不吸煙的，就應立法避免他們上癮：定一個日子，之後出生的（現在還是兒童的）就不可以合法吸煙——這才是正道。

高糖飲食確危害健康，但我們不能禁糖，因為糖分是人類生命所需。雖然過量有害健康，但沒有糖、鹽、脂肪質，人便不能生存。這是糖、鹽、脂肪跟煙草的根本分別，不可不知，亦不可同日而語。

幾個月前，港大醫學院十數名學生發信給我，建議香港設立糖稅，即飲品食物含糖量愈高，課稅就愈重，目標是鼓勵製造商控制產品內的糖量及鼓勵市民選擇低糖飲食。我於是安排同學與衛生署同事會面。衛生署同事讚揚同學對人民健康的關注，又高度評價他們的建議，並承諾時機成熟時認真研究推動。不論面對煙草或高糖，醫學界的目標如一：保障人民健康。

煙草商賣的是癮，一旦上癮，人一生就變成煙草商的提款機，不能自拔。上世紀中，年輕人普遍以為吸煙時髦、有型；時至今日，吸煙只令人生厭。本港吸煙率由1980年代初的23.3%，降至2021年的9.5%，距離2025年的7.8%目標，還有1.7個百分點，時間無多。大部分吸煙者在少年時開始吸煙，今天煙草商面對傳統煙銷售江河日下，於是針對少年人推出各種味道、極力設計美輪美奐的煙包和煙支，意圖吸引年輕人嘗試、上癮，可謂無所不用其極、可恥卑劣。

應將煙稅與來價掛鈎

當我們繼續容許售賣煙草時，必須保障非吸煙者不被吸引，因此味道、包裝設計及售賣點的擺設，理應禁止。根據世衛資料，「煙草稅是減少煙草使用和衛生保健費用最有效的途徑，特別是對青少年和低收入人群而言……煙草價格增加10%，可使高收入國家煙草消費降低約4%，使低收入和中等收入國家降低約5%」。

煙價是最有效鼓勵戒煙的措施。本港煙草稅佔煙價約64%，低於世衛建議的75%。有別於以來價計算課稅的大部分商品，香港每支煙定額課稅，因此當煙價隨通脹上升時，稅佔比自然下降，令煙稅鼓勵戒煙的用處減低，情况並不理想。合理的做法是將稅額與來價掛鈎計算，並將稅率逐漸提升至75%。

煙害猖獗 數據紮實

煙草生意中唯一的得益者，只有煙草商。世界之大、物種之多，物流商可以做其他物品的運輸生意，零售商可以售賣任何其他貨物，農民可以種植各種糧食貢獻世界。

煙草利益巨大，危害更大。世衛研究顯示，2012年全球由吸煙導致的直接醫療開支達4220億美元，佔全球醫療開支5.7%；若把喪失的勞動力計算在內，經濟損失達1.436萬億美元，佔全球生產總值的1.8%。根據美國疾控中心資料，吸煙是可預防疾病的最大致病原因，吸煙每年導致逾48萬美國人死亡；吸煙者死亡率是不吸煙人士的3倍，每5個死亡人士就有一個由吸煙造成；吸煙者的壽命平均要比非吸煙者短10年。世衛數據也顯示，每兩個吸煙者就有一名因吸煙死亡；吸煙導致全球每年逾800萬人死亡，其中700萬直接由吸煙導致，100多萬由二手煙導致。

煙害猖獗，數據紮實。控煙政策諮詢可讓守護香港下一代、愛護香港的大家發聲，請大家不要沉默！

作者是立法會醫療衛生界議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林哲玄]

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