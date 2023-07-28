張銜春、紀緯紋、周子航：在變局中重塑香港的國際競爭力

多年來不少學者和媒體，都有意識地比較兩城在諸如政府行政效率、經濟增長速度、基礎設施提升、法規與稅務等營商環境優化等方面的表現。針對近年香港競爭力遜色於新加坡，有識之士提出了各類產業、人力資源和城市規劃等發展建議。

雖然筆者認同個別見解，但筆者更為着重競爭力的概念認知及現實上的雙重意義，認為有關討論必須慎思明辨，才可認清當下影響香港的國際競爭力的關鍵要素、作出有意義的評價和提出適切建議。

「競爭力」乃動態概念

筆者認為，面向國家和城市的競爭力，是經濟全球化下的產物，也是一個動態概念，因此當世界在變，概念亦要相應調整。其次，一地之競爭力，既是橫向跟其他經濟體比較過去的表現，更是反映一地對往後發展的預備，即對未來所需要素的及時投入。

過去數年的中美和諧關係不再、去全球化趨勢和新冠疫情，已對香港在國際舞台的競爭力造成長遠且結構性的影響，在橫向比較上亦反映出一定劣勢。本文再以新加坡作出兩點比較。

首先，兩地產業結構的不同，導致在抵禦危機時的韌性顯出差異。香港經過數十年騰出製造業換來國際金融業後，2021年其服務業佔總GDP（本地生產總值）份額的93.7%，而製造業僅佔1%；反之新加坡在堅持發展高新技術為導向的製造業下，服務業佔總GDP份額的69.8%，製造業仍佔22.3%。

香港與新加坡的產業結構相比，在全球經濟活動聯繫緊密、金融市場繁榮時，香港由於甩掉了製造業對土地、勞動力有大量需求的「負擔」，相對更具優勢；而當全球經濟不景氣、去全球化趨勢明顯時，製造業就成為穩定經濟、創造本地就業及滿足本地市場需求的「蓄水池」，吸納本地過剩的資本和勞動力。

香港獅城的不同境况

其次，雖然香港以其國際金融中心地位和全球網絡而聞名，惟所謂的國際，卻是以傳統西歐和美國市場為主導；然而在當前國際局勢影響下，香港與新加坡的金融中心地位正面對不同境况。在美國以「友岸」和「去風險化」取代傳統經濟效益的趨勢下，新加坡更為受到美國、歐盟和日本等經濟體的青睞，並成為其在亞太地區投資的「據點」；反之，香港則感受到來自西方國家的打壓與外國直接投資轉移的風險。

此外，香港在歷史上一直作為西方國家投資中國內地的門戶窗口，惟隨着內地城市如上海、深圳和廣州進一步開放，「借道香港」的投資路徑已不是外商唯一選擇。由於香港與新加坡都以金融業為支柱產業，因此這種競爭仍會在一段時期內持續下去，香港所面對的劣勢亦不易改變。

面對充滿動盪並正發生範式改變的國際政治、經濟與市場環境，如何通過政府和市場手段，重塑香港的國際競爭力？從優化產業結構以至整體經濟發展而言，靈活應對及保持韌性是維持競爭力的重要因素。前者可見於本地企業長期的經營文化，相信一眾企業家可在短期內發展出新產業活動和拓展新市場。然而，後者就需要政府適度的掌舵以作配合。例如特區政府雖然已有再工業化的願景，但策略和制度系統有待完善。

需政府策略配合 支持企業發揮優勢

當下香港通過科學園等產業園區的建設，已吸引一批優質企業發展，並在生物醫藥、先進機械裝備、人工智能領域取得不俗成績；惟更需要特區政府推出切合未來市場需要，並具遠景的產業和城市發展策略作為配合，才可支持企業進一步發揮優勢並匯聚成為香港的競爭力。

同時，香港需要用好粵港澳大灣區成員的身分，通過城市-區域政策和制度，支持香港融入區域市場，並在其中持續彰顯香港優勢。例如可否把過去「前店後廠」模式轉化為「前智後廠」，來加強與珠三角地區在生產、貿易與流通的融合及分工，發揮好香港作為國際和國內雙循環交匯點的作用，形成能夠在未來國際市場遊刃有餘的競爭力？

至於香港金融業的發展，需兼顧國際金融市場秩序與中國對外開放大勢，以及上述產業活動在貨幣與融資等方面的特別需求，於夾縫中尋求一條可持續的發展道路。香港作為中國「外迴圈」的主要窗口，是離岸人民幣的最大和最活躍海外市場。只有頻繁的市場交易，才能夠維持香港經濟繁榮。無論如何香港的資本流動一定不能「停轉」，需以穩定的金融政策保證海外投資者信心，亦要提供更多元化的金融產品與服務，來滿足不同市場和客戶需要。

把握國家外交策略 構建真正全球網絡

面對既有網絡和客戶在外來壓力下變為競爭的劣勢，特區政府和業界正好主動把握國家新的國際關係策略，及人民幣在國際市場愈見重要的機遇，構建既包括西歐與美國，更主動招來東南亞、中東、拉美、東歐和俄羅斯等市場客戶的真正全球網絡。這將是香港在新全球格局下的獨特優勢，既可抵銷面對傳統市場可能失去的競爭力，亦有助提升面對新興且是未來主要市場的競爭力。

作者張銜春是中大香港亞太研究所名譽副研究員，紀緯紋是中大香港亞太研究所副研究員，周子航是中大地理與資源管理學系博士研究生

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[張銜春、紀緯紋、周子航]