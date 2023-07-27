劉國熙：豐富「高才通」內涵的好舉措

有不少人認為政府若真的放寬「高才通」計劃申請要求，是降低人才來港門檻，無法保證人才質量。筆者對此抱不同意見。

擴闊「人才」範圍

首先，根據政府目前透露的資料，即是將計劃範圍拓展至未被納入世界百強大學的內地大學，以及國際上一些主力提供專門課程的院校，與其說是放寬，不如說是因應香港和國家現狀，針對地調整計劃。筆者認為，何謂「人才」並無單一定義，而目前來講，只要是對解決香港未來發展面臨的一些問題，以及對構建大灣區能夠帶來幫助的，便可謂之「人才」。

其次，當局所謂的世界百強大學名單，其實由國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）及英國泰晤士高等教育（THE）等4間機構名單組成，其中包含共計逾150間大學。而當中有以下幾點主要問題：

其一，雖然世界百強大學排名過去確實在國際享有一定信譽，但近幾年逐漸浮現不少批評聲音，當中包括其受商業與主觀因素影響，公信力下降；

其二，名單中羅列的大學，雖然也有中國內地及香港的高等院校上榜，但不難分辨出，絕大多數上榜的院校都是來自英美兩國的院校，其次便是法、德等歐洲地區及新加坡；

其三，榜上有名的不少大學都是綜合大學，因此排名較前，但容易給予公眾該校每一科目都名列前茅的錯覺，間接助長了「沙紙比專業更重要」的風氣。

筆者過去亦曾自問，這些來自全球百強大學的學生是否真的適合香港，能否迎合香港所需？英雄莫問出處，非全球百強大學出身，但本身具備一定專業領域知識及創新概念的人，是否就不是人才呢？而政府研究調整高才通計劃，正正回應了筆者的自我疑問。

放眼東方世界 不能盲目跟隨西方標準

政府近年有對人力規劃展開相關研究，但研究數字滯後，未能追趕目前瞬息萬變的社會變遷，有很多新工種產生，舊工種亦在不斷衍變中。因此，筆者十分鼓勵特區政府在搶企業、搶人才方面實踐創新思維。既然國家「十四五」規劃對香港的定位清晰，那特區政府就要加大力度，吸引對建設創新科技、中外文化交流中心有裨益的人才，例如醫藥科技、文化創意產業方面的人才。

最後，筆者認為，隨着西方國家的社會、經濟不穩定因素日積月累，香港也應調整思維，不能盲目跟着西方社會和標準依樣畫葫蘆。術業有專攻，除吸引西方國家高校人才，更要放眼東方世界未在百強大學之列，但有自身特色專長的外來人才，如此可能更能夠發揮「超級聯繫人」角色，做到人才「國際化」的效果。只要計劃做實、做穩，定能結成纍纍碩果，行穩致遠。

作者是香港優才及專才協會理事兼政策研究中心副總監

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[劉國熙]