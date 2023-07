陳帆川：為何年輕讀者抗拒獨家報道

挪威卑爾根大學(University of Bergen)信息科學與媒體研究系,在2021年對15人開展了規模雖小但歷時數月的深入研究,以了解30歲或以下年輕人對付費新聞的取態和閱讀習慣。該報告於今年4月在網上發表(註)。

挪威研究:若新聞太獨家 青年感冷門拒閱讀

研究發現,年輕人能輕易循各種免費渠道閱讀熱門新聞,因此期望在付費新聞網站上看到與別不同的獨家報道,以值回票價。然而如果一宗新聞太獨家,只在個別網站上出現,在其他新聞網看不到,年輕人會認為該則新聞太冷門而拒絕花時間閱讀。這形成一個有趣現象——隨處可見的新聞,在免費渠道都看得到,因此他們不願意付費;獨家新聞不是隨處可見,因此感覺它們不重要,所以既不看也不付費。

這可謂完全顛覆了傳媒人的想像,因為一直以來,新聞挖得愈深入、愈獨家,就代表愈出色。但年輕人在FOMO(fear of missing out,「害怕錯過」)的現象下,似乎更加重視所看的新聞是否熱門、其他人是否也在看,新聞的獨特性反而屬次要。

傳媒人可能會想,如果在同一宗新聞寫出獨特角度,是否也能突圍而出?研究發現:不。對於同一宗新聞,年輕人根本分辨不出哪則報道是收費、哪則是免費,也分辨不出質素之別。

另外,當他們付了費,為了值回票價,他們會強迫自己花更多時間看新聞,情况跟購買會籍做健身的人一樣,藉此逼自己定期運動。不過受訪者不喜歡這種強迫自己看新聞的感覺,寧願不訂閱。該研究中,27歲的Elise是一名醫生,她說:「(付費後)我要開始『碌電話』,找一些有趣的東西來看……那就像另一件我不得不做的事。」

最後,研究也發現,年輕人不喜歡訂閱某一家媒體的概念,更傾向於訂閱Apple News般,可以一次過瀏覽多家媒體的內容。然而門戶網站由於抽佣高,而且令個別媒體的品牌模糊化,很多新聞機構都不喜歡跟它們合作。

挪威每家每戶皆要付公共電視牌照費,但仍有高達四成人另外付費訂閱新聞,是全球新聞訂閱率最高的地區。這項研究從最肯訂閱的群體裏發掘出不肯訂閱的理由,值得全球媒體參考。如果能夠就他們提出的問題對症下藥,媒體理論上就能轉化最大機會訂閱的一群年輕人。

註:Marianne Borchgrevink-Brækhus & Hallvard Moe, (2023), The Burden of Subscribing: How Young People Experience Digital News Subscriptions. Journalism Studies, 24(8).

作者是新聞工作者、文化評論人

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[陳帆川]