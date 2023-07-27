李立峯：香港市民的網絡新聞參與

新聞參與度 跟社會政治環境相關

新聞參與的程度，跟政治環境和社會氣氛息息相關。當社會上有重大的事件或爭議發生，人們分享和討論新聞的意欲，一般而言會有所提升；但這也部分地建基於個人言論自由是否得到保障，以及社會撕裂的程度是否嚴重。

英國路透新聞研究所每年一度的全球網絡新聞使用調查，一向都有追蹤各地網絡新聞使用者的新聞參與程度。若集中看香港的情况，於2017年2月所做的調查中，17.9%受訪者指自己會在社交媒體上對新聞內容發表評論，30.1%會在社交平台上分享新聞內容，29.2%會在手機通訊程式上分享新聞內容，另外有13.6%會在社交媒體上討論新聞。

於2020年2月，正值反修例運動後期所做的調查中，在社交媒體上評論新聞的比例上升至21.7%，在社交媒體及手機通訊程式上分享新聞的比例上升至31.2%和38.1%，在社交媒體上討論新聞時事的比例亦上升至19.8%。

但隨着反修例運動結束，以及《港區國安法》訂立，無論是因為社會氣氛冷卻下來也好，因為對社會發展的失望也好，因為政治和法律環境變化帶來的言論風險也好，香港市民在網絡上的新聞參與都明顯下降：於2021年及2023年的調查中，在社交媒體上評論新聞的比例下降至15.8%和16.5%，在社交媒體分享新聞的比例下降至21.9%和19.7%，在手機通訊程式上分享新聞的比例下降至26.6%和25.8%，在社交媒體上討論新聞時事的比例則下跌至13.5%和15.7%。

網絡新聞參與的正負面體驗

在個人層面，網絡上的新聞參與可以帶來正面或負面體驗。正面的體驗，可以是跟志同道合的朋友「圍爐取暖」，可以是跟意見不同的人有認真和有意義的交流；負面的體驗則可以是進入兩極化的指罵之中。2023年的路透新聞研究所調查，加入了3條新問題，其中一條就問到，被訪者在網絡上的新聞參與經驗屬正面抑或負面。結果在排除了回答「不知道」或不會在網絡上看到新聞的人之後，12.2%被訪者指自己的經驗負面或非常負面，52.6%指自己的經驗既非正面亦非負面，27.9%指自己的經驗屬正面或非常正面。整體上，網絡新聞參與的經驗屬正面的居多。其中一個可能原因，是網絡傳播早非新鮮事物，人們大概懂得如何迴避一些負面狀况。

可以預期的是，新聞參與經驗正面的人，其新聞參與程度也會高一些。事實亦的確如此。若把前述的4種網絡新聞參與方式加起來，成為一個0至4分的量表，在網絡新聞參與經驗正面的被訪者之中，有兩分或以上的佔28.6%；在網絡新聞參與經驗負面的被訪者之中，有兩分或以上的只佔18.5%。

更有趣的是，網絡新聞參與程度及新聞參與的經驗，也跟人們的「小心程度」有關係。路透新聞研究所的調查新加的另外兩條問題，就問到被訪者在線上和線下跟別人討論政治時，會否小心謹慎。結果顯示，撇除「不知道」及根本不會討論政治的人之後，18.9%指自己在網上討論政治時會很小心，56.9%指自己會「有點小心」，20.1%指自己「不會很小心」，4.1%指自己完全不會小心。前兩個數字加起來達75.8%。

如果是在互聯網以外討論政治，則有18.7%指自己會很小心，54.7%指自己會「有點小心」，22.5%指自己「不會很小心」，4.1%指自己完全不會小心。前兩個數字加起來是73.4%。人們在線下討論政治時的小心程度，比在線上討論時低一點點，但兩者差異不大。

需「小心謹慎」不會令人不討論新聞

路透新聞研究所研究團隊做了一些跨國家／地區的比較分析，發現愈多在網上討論政治時會小心謹慎的國家／地區，民眾的網絡新聞參與度會較高。亦即是說，需要小心謹慎，不會令人們不參與新聞討論；相反，若社會政治氣氛熾熱，人們會多參與新聞和政治的討論，惟同時也可能會在參與時小心一點。

回到香港。若在個人層次上分析，在網上討論政治時會很小心或有點小心的人之中，26.1%在新聞參與的量表上有兩分或以上；在網上討論政治時不會很小心的人之中，23.5%在新聞參與的量表上有兩分或以上。兩組被訪者差別不大，但在數字上，網上討論政治時的小心程度，跟新聞參與程度呈正相關。同時，在網上討論政治時會小心謹慎的人之中，39.6%表示自己的網上新聞參與經驗屬正面；在網上討論政治時不會很小心的人當中，只有22.2%表示自己的網上新聞參與經驗屬正面。

這些統計結果似乎說明，小心謹慎是有點正面作用的，這也符合某種華人社會的傳統智慧。不過也要指出，調查問卷其實沒有表明「小心謹慎」指的是什麼。以一般常識理解，被訪者可能想到的是，自己會否在特定情况下不直接表達個人立場，會否在表達意見時控制自己的語氣和用詞，又或者在引用和分享資訊時會否留意資訊的真偽等。

如果「小心參與」指的主要是不傳播假消息、不要輕易被標題黨誤導等，那麼小心謹慎自然是好事，小心謹慎和參與經驗的正相關也很容易理解。但如果「小心參與」涉及的是要避免直接表達意見，甚至自我審查，那麼「需要小心」這點本身，就可以被視為一個問題，即是社會氣氛是否令人不能暢所欲言，「需要小心」才能夠參與社會討論。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]