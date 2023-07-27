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2023年7月27日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：「軟對抗」和「遠對抗」 ／文：張志剛
聞風筆動：民主黨決復辦晚宴 目標20圍「陽光政策」示人 ／文：李先知
李立峯：香港市民的網絡新聞參與
吳永輝：高球場司法覆核的政治與法治
陳帆川：為何年輕讀者抗拒獨家報道
劉國熙：豐富「高才通」內涵的好舉措
筆陣：「軟對抗」和「遠對抗」 ／文：張志剛
【明報文章】2019年的「黑暴」，直接導致中央政府於2020年頒布《港區國安法》，其震懾力令當時社會動盪平靜下來。3年以來，「黑暴」走進歷史；最近登場的熱門政治話題，已經改為「軟對抗」。
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筆陣：「軟對抗」和「遠對抗」 ／文：張志剛
聞風筆動：民主黨決復辦晚宴 目標20圍「陽光政策」示人 ／文：李先知
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聞風筆動：民主黨決復辦晚宴 目標20圍「陽光政策」示人 ／文：李先知
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