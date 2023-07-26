李嘉淵：回應梁嘉善文章

可持續發展委員會在2003年成立，就推動可持續發展的優先範疇，以及香港如何籌劃融合經濟、社會和環境因素的可持續發展策略向政府提供意見。委員會亦會透過可持續發展基金，資助活動和社區參與專案，推動香港的可持續發展。委員會成員來自不同界別，包括環保、教育、社會服務等界別代表。

可持續發展委員會作用重要

可持續發展委員會在過去20年，已就多項重要議題進行由下而上、以持份者為本的公眾參與活動，並發表報告書。這些報告書在協助政府制定有關政策方面，發揮了重要作用。以2019年後發布的《長遠減碳策略》及《管制即棄塑膠》為例，委員會先後就香港的長遠減碳策略及管制即棄塑膠事宜，展開全港性的公眾參與。委員會在2020年發布的《長遠減碳策略》，提出香港應在2050年或之前邁向淨零碳排放的願景，以及多項建議以支持落實有關策略。

政府在詳細考慮該報告後，於2021年發布《香港氣候行動藍圖2050》，針對香港的碳排放來源，定下「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略和措施，帶領香港在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達至碳中和的目標，積極回應聯合國定下有關氣候行動的可持續發展目標，並配合國家於2060年前實現碳中和的承諾。

此外，委員會在2022年發布《管制即棄塑膠》報告書，提出禁止銷售已有合適替代品或非必要的即棄塑膠製品，以及優化塑膠購物袋收費計劃等建議。環境及生態局已於本年3月向立法會提交草案，以管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品；立法會亦通過修訂《產品環保責任條例》及《產品環保責任（塑膠購物袋）規例》，落實由2022年12月31日起收緊塑膠購物袋收費計劃的豁免範圍，並將膠袋收費水平由最低5角提高至最低1元等。

為配合香港在2050年前實現碳中和的目標，行政長官在2022年《施政報告》中宣布，重組可持續發展委員會為新的「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見。新的委員會已於2023年5月成立，成員來自不同界別，具廣泛代表性，會為香港邁向碳中和的目標出謀獻策，推動香港發展為宜居及可持續發展的模範國際城市，並會繼續通過可持續發展基金，鼓勵社區參與氣候行動和推動可持續發展。

要在2050年前實現碳中和極具挑戰，必須要社會各界同心協力，推動香港低碳轉型。我們希望本文有助市民大眾更深入了解環境及生態局，以及碳中和及可持續發展委員會的工作。

（編者按：文章標題及文內小題為編輯所加）

作者是環境及生態局助理秘書長（氣候變化）2

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李嘉淵]