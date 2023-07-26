李嘉淵：回應梁嘉善文章

【明報文章】《明報》於2023年7月16日（星期日）「法政隨筆」專欄刊登署名梁嘉善的文章〈環保有個譜〉，當中提及可持續發展委員會的工作和香港在環保和可持續發展上的規劃藍圖，部分內容與事實不符。本局特此澄清，希望讓明報及讀者對委員會與環境及生態局的工作有更全面的了解。
可持續發展委員會在2003年成立，就推動可持續發展的優先範疇，以及香港如何籌劃融合經濟、社會和環境因素的可持續發展策略向政府提供意見。委員會亦會透過可持續發展基金，資助活動和社區參與專案，推動香港的可持續發展。委員會成員來自不同界別，包括環保、教育、社會服務等界別代表。
可持續發展委員會作用重要
可持續發展委員會在過去20年，已就多項重要議題進行由下而上、以持份者為本的公眾參與活動，並發表報告書。這些報告書在協助政府制定有關政策方面，發揮了重要作用。以2019年後發布的《長遠減碳策略》及《管制即棄塑膠》為例，委員會先後就香港的長遠減碳策略及管制即棄塑膠事宜，展開全港性的公眾參與。委員會在2020年發布的《長遠減碳策略》，提出香港應在2050年或之前邁向淨零碳排放的願景，以及多項建議以支持落實有關策略。
政府在詳細考慮該報告後，於2021年發布《香港氣候行動藍圖2050》，針對香港的碳排放來源，定下「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略和措施，帶領香港在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，以邁向2050年前達至碳中和的目標，積極回應聯合國定下有關氣候行動的可持續發展目標，並配合國家於2060年前實現碳中和的承諾。
此外，委員會在2022年發布《管制即棄塑膠》報告書，提出禁止銷售已有合適替代品或非必要的即棄塑膠製品，以及優化塑膠購物袋收費計劃等建議。環境及生態局已於本年3月向立法會提交草案，以管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品；立法會亦通過修訂《產品環保責任條例》及《產品環保責任（塑膠購物袋）規例》，落實由2022年12月31日起收緊塑膠購物袋收費計劃的豁免範圍，並將膠袋收費水平由最低5角提高至最低1元等。
為配合香港在2050年前實現碳中和的目標，行政長官在2022年《施政報告》中宣布，重組可持續發展委員會為新的「碳中和及可持續發展委員會」，就減碳策略提供意見。新的委員會已於2023年5月成立，成員來自不同界別，具廣泛代表性，會為香港邁向碳中和的目標出謀獻策，推動香港發展為宜居及可持續發展的模範國際城市，並會繼續通過可持續發展基金，鼓勵社區參與氣候行動和推動可持續發展。
要在2050年前實現碳中和極具挑戰，必須要社會各界同心協力，推動香港低碳轉型。我們希望本文有助市民大眾更深入了解環境及生態局，以及碳中和及可持續發展委員會的工作。
（編者按：文章標題及文內小題為編輯所加）
作者是環境及生態局助理秘書長（氣候變化）2
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