明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁幸發

梁幸發：亟待改進的醫療改革

【明報文章】執筆之時，行政長官李家超表示特區政府即將就今年10月發表的《施政報告》展開諮詢。誠然，現屆政府展現務實新作風，如近日展開的控煙策略諮詢，雖引起社會不同意見者討論，但無疑反映了政府保障市民生命健康的堅定決心。然而，本港「老大難」的醫療問題一直存在改革的聲音。去年施政報告曾作出多項建議，包括發展基層醫療、縮短專科輪候時間及增加醫護人手等，但一年將至，其成效似乎有待觀察。

本港公立醫院的急症室及專科門診素來輪候時間長，其中急症室在流感高峰期普遍需輪候8小時或以上，而專科門診的輪候時間更動輒數以年計。根據醫管局資料，以眼科為例，2022/23年度穩定新症輪候時間中位數由51至167星期不等，情况極不理想。此外，近日有疑似精神病患者導致市民不幸喪生的事件，揭示了現時本港只有不足400名精神科醫生，卻需照顧全港約29萬名精神病患者，平均每名醫生需處理超過750名病人，以上種種反映現時的醫療制度委實對患者支援不足。

引援紓人荒 增學額長遠應對

歸根究柢，本港醫生人手短缺，2021年本港每千人口只有約2.1名醫生，比其他發達經濟體如新加坡、日本和歐美國家普遍達2.5名或以上為低。此外，本港公私營比例失衡，其中不足一半的專科醫生在公立醫院服務，卻照顧了全港近九成的病人，明顯是本港醫療問題痛點所在。

人口老化使市民對醫療服務需求將有增無減，預計本地醫生人手將持續短缺。儘管醫管局先後推出多項挽留人才措施，特區政府過去亦不斷增加本地大學的醫科名額，然而有關措施和新增學額只是杯水車薪，短期內難以補足醫生不足的缺口，引入非本地培訓醫生來港執業才有望紓緩人手不足問題。

《2021年醫生註冊（修訂）條例》早前通過，放寬非本地培訓醫生可以來港工作及經審核後免試註冊，目前已初見成效，特區政府宜循序漸進地擴大指定院校名單，包括涵蓋更多內地合資格院校，相信能有助吸引更多醫生來港。另一方面，政府需增撥資源增加醫科教學人員數目，並持續增加醫科生學額，才能應對本港長遠的醫療需要。

強化公私營協作、基層醫療

針對公私營比例失衡的問題，醫管局應進一步改善其工作待遇和環境，以挽留以至吸引醫生留在公營體系工作。此外，政府自2008年起推出各項公私營協作計劃，分流公立醫院病人到私營醫療接受診治，但目前僅限於普通科門診及個別專科如白內障手術及腸道檢查等，顯然未能善用私營醫療的剩餘資源。政府宜強化公私營協作計劃，包括理順轉介的準則和流程，以及擴大公私營協作計劃的專科種類，以縮短病人漫長的輪候時間。

進一步而言，要從源頭解決本港醫療問題，發展基層醫療實屬大勢所趨，社會需改變市民「有病便直接前往急症室或醫院」的固有觀念，透過建立「由下而上」的診斷模式，以便輕症與慢性疾病病人能留在社區接受診治，讓公立醫院主力承擔較危急及重症的病人，從而有效達至分流的效果。事實上，政府早於1990年已有建議發展基層醫療，但多年來成效不彰，始終未能扭轉公營醫療服務和公共資源以醫院為主導和核心的安排。

隨着本港人口持續老化，政府去年底推出了《基層醫療健康藍圖》，但無疑須向公眾進一步宣傳和解說基層醫療的概念及其措施，包括整合社會資源向市民灌輸「一人一家庭醫生」的概念，以及加強向社會推廣使用各區的「地區康健中心」及近日推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」等，讓市民及早預防和發現慢性疾病，以減輕整體醫療系統的負擔，並為本港建立基層醫療帶來突破和推上新台階。

本港推動醫療改革已有多年歷史，要讓改革不至於淪為口號或新瓶舊酒，關鍵仍在於政府推動變革的勇氣和決心。中央政府過去囑咐香港要切實排解民生憂難和以人民為中心，隨着新一份施政報告即將展開諮詢，筆者期望特區政府在醫療改革方面有更大着墨，透過建立全面而周全的健康保障，讓市民感受到真正的幸福感和獲得感。

作者是香港青年時事評論員協會會董、執業律師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁幸發]

上 / 下一篇新聞