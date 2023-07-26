梁幸發：亟待改進的醫療改革

本港公立醫院的急症室及專科門診素來輪候時間長，其中急症室在流感高峰期普遍需輪候8小時或以上，而專科門診的輪候時間更動輒數以年計。根據醫管局資料，以眼科為例，2022/23年度穩定新症輪候時間中位數由51至167星期不等，情况極不理想。此外，近日有疑似精神病患者導致市民不幸喪生的事件，揭示了現時本港只有不足400名精神科醫生，卻需照顧全港約29萬名精神病患者，平均每名醫生需處理超過750名病人，以上種種反映現時的醫療制度委實對患者支援不足。

引援紓人荒 增學額長遠應對

歸根究柢，本港醫生人手短缺，2021年本港每千人口只有約2.1名醫生，比其他發達經濟體如新加坡、日本和歐美國家普遍達2.5名或以上為低。此外，本港公私營比例失衡，其中不足一半的專科醫生在公立醫院服務，卻照顧了全港近九成的病人，明顯是本港醫療問題痛點所在。

人口老化使市民對醫療服務需求將有增無減，預計本地醫生人手將持續短缺。儘管醫管局先後推出多項挽留人才措施，特區政府過去亦不斷增加本地大學的醫科名額，然而有關措施和新增學額只是杯水車薪，短期內難以補足醫生不足的缺口，引入非本地培訓醫生來港執業才有望紓緩人手不足問題。

《2021年醫生註冊（修訂）條例》早前通過，放寬非本地培訓醫生可以來港工作及經審核後免試註冊，目前已初見成效，特區政府宜循序漸進地擴大指定院校名單，包括涵蓋更多內地合資格院校，相信能有助吸引更多醫生來港。另一方面，政府需增撥資源增加醫科教學人員數目，並持續增加醫科生學額，才能應對本港長遠的醫療需要。

強化公私營協作、基層醫療

針對公私營比例失衡的問題，醫管局應進一步改善其工作待遇和環境，以挽留以至吸引醫生留在公營體系工作。此外，政府自2008年起推出各項公私營協作計劃，分流公立醫院病人到私營醫療接受診治，但目前僅限於普通科門診及個別專科如白內障手術及腸道檢查等，顯然未能善用私營醫療的剩餘資源。政府宜強化公私營協作計劃，包括理順轉介的準則和流程，以及擴大公私營協作計劃的專科種類，以縮短病人漫長的輪候時間。

進一步而言，要從源頭解決本港醫療問題，發展基層醫療實屬大勢所趨，社會需改變市民「有病便直接前往急症室或醫院」的固有觀念，透過建立「由下而上」的診斷模式，以便輕症與慢性疾病病人能留在社區接受診治，讓公立醫院主力承擔較危急及重症的病人，從而有效達至分流的效果。事實上，政府早於1990年已有建議發展基層醫療，但多年來成效不彰，始終未能扭轉公營醫療服務和公共資源以醫院為主導和核心的安排。

隨着本港人口持續老化，政府去年底推出了《基層醫療健康藍圖》，但無疑須向公眾進一步宣傳和解說基層醫療的概念及其措施，包括整合社會資源向市民灌輸「一人一家庭醫生」的概念，以及加強向社會推廣使用各區的「地區康健中心」及近日推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」等，讓市民及早預防和發現慢性疾病，以減輕整體醫療系統的負擔，並為本港建立基層醫療帶來突破和推上新台階。

本港推動醫療改革已有多年歷史，要讓改革不至於淪為口號或新瓶舊酒，關鍵仍在於政府推動變革的勇氣和決心。中央政府過去囑咐香港要切實排解民生憂難和以人民為中心，隨着新一份施政報告即將展開諮詢，筆者期望特區政府在醫療改革方面有更大着墨，透過建立全面而周全的健康保障，讓市民感受到真正的幸福感和獲得感。

作者是香港青年時事評論員協會會董、執業律師

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[梁幸發]