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劉銳紹

劉銳紹：五十而不知天命 莫怨哀傷自情濃──從事新聞業50周年的感悟絮語

【明報文章】請容許今天的文章自我懷緬和百感交集一番。1973年7月這個星期，我剛進入新聞界，至今整整50年。孔子曰：「五十而知天命。」可惜，在這半個世紀中，我看了很多世事人情，時局變遷，但仍不知天命如何？故有今天標題的第一句。以後，到底要知天命？還是各安天命？不曉得！所以，不妨由微知著，管窺這50年的變化。至於標題的第二句從何而來？下文自有交代。

（1）對某些人事和人性的感悟

──幸運的我，當過不同類型的記者；在香港，大如香港回歸，小如突發新聞，連娛樂和體育記者我也當過。在這半個世紀中，我感到社會是進步的，不單在經濟民生方面，市民在追尋公義、透明、民主、自由、人權、法治等方面，也在不同時期出現起起伏伏的訴求。理性爭取，持之以恒，這是值得肯定的。

當年港英政府管治之下，我也採訪過很多不平等和不公平的事。例如，左派工人鄭灶林被屈藏毒（當時還有政治背景，以藏毒案來破壞左派工會形象），結果無罪釋放，替他打掉官司的律師，正是李柱銘。又如黎漢成案，他在爭執後被探員在背後開槍打死，法官還判「情有可原殺人」；社會嘩然，高度關注，力促重審，最後謀殺罪名成立，探員上訴才改判有期徒刑。還有英國人貪官葛柏被引導返港受審，都是市民鍥而不捨才能爭回公道的案件。

到了近年，市民不斷爭取「雙普選」，當中出現一些有爭議的方法和觸犯法律的問題，但這個訴求仍然潛而不絕。大家不再衝擊，可視為「經一事，長一智」的反思。

──在這半世紀的採訪中，我看到很多人性的選擇。有些是身不由己，「柳外桃花逢雨劫，飄零落向畫船中」，像最早歡迎民主回歸的李柱銘等泛民人士，後來被視為「反中亂港」分子。有些則是識時務者為俊傑的「愛國愛港人士」，當年最害怕共產黨，個別還曾經情真意切地在外唱衰中國。我對「愛國不分先後」毫無異議，但正如已故全國人大代表廖瑤珠所說：「愛國必須分真假！」到了今天，這已不是官方感到重要的問題了，因為已有習以為常的標準。令人傷心的是，對某些人來說，琴碎情亡留恨痛，春風不度玉門關！

（2）對歷史和新聞業的感悟

──幸運的我，曾先後駐歐洲和北京多年，見證了中英會談（包括如何角力）、起草《基本法》的過程、中國改革開放的初始時刻；在這些大時代的大歷史中，還有某種參與。最痛心的是，我同樣經歷了「六四」，從死神和監獄前沿走過，還被點名批判，幸好，經歷只是人生的滋潤，毋須遺憾。

更令我興奮的是，我感到人們已認識到，歷史不是折子戲，不能截開某一部分，而不理前因後果。這種歷史視野的氛圍，令民間的判斷能力和回應技巧出現質的變化。我對今天的民情民智，仍感到是飄移而不能鎖死；官方整體的施政方向也會因應民情而行，不會變成一池死水，或因為一時之困而從今此路不通。相反，民眾的反應和選擇只會水漲船高舟自浮，翻山越嶺過九州！

──在這50年中，我對新聞業已經上了癮，斬不斷，戒不掉，因為各種經歷令我感到：新聞不是一種職業，而是一個事業！所有新聞工作者，都應該是當代司馬遷。今天的新聞，就是明日的歷史，新聞工作者的使命和基本責任，就是歷史存真，才能讓後人按真實的新聞、市民的心聲、主流的角度，作歷史的研究和評價。

──這半世紀的風浪起跌，讓我學習了「入世的採訪，出世的分析」──了解各種事物的時候，必須深入各個層次，全面掌握每個環節；但當分析和研究時，必須脫離各種利害關係，敢於放棄名韁利鎖，才能有獨立思考的分析，對得起新聞這個專業和事業。否則，記者變了「記也」；人說，你就記之可也，或作鸚鵡學舌，只會變成傳聲筒。

我同時明白「折而後生」的道理；樹枝雖折，但不要視為挫折，而是要想怎樣接枝。中國如是，香港如是，世界如是，理智行事，行穩致遠。大家都不是屈原，沒道理一屈就完。

（3）對未來時勢的感悟

──回顧50年，看可見的將來，中國仍會波浪式前進，上下波幅時大時小，始終有顛簸不定之感，只希望這條前進的曲線不要起跌太大就好了。對於中國能否穩定發展？短期內我不會盲目樂觀，長遠則不會盲目悲觀。這樣說不是「滑頭」，而是我看到中國人總體吸收了多年的生活經驗（一說是「被統治經驗」），已經變聰明和乖巧了。

所以，我不會看見有一些「小粉紅」和左傾人士仍然厲兵秣馬，頻頻出擊（其言行只是容易吸睛和逞一時之勇而已），而忽略了更多人逐步掌握了「互借東風，進退有度」的策略。先民醒而後民智開，平時很難察覺，但這是人類的自然規律，無人能急，也無人能阻，只能引導或順應。看到這一點，即使暫時沒有很大的希望，但也不至失望和絕望。

至於香港，「兩制」已是「一國」的驥尾，馬尾千絲，終歸一束。當朋友問香港可以如何自處時，我一般回答：「青山不愁湖水動，湖水難毁綠青葱！大風吹柳柳還在，柔枝正好生曉風！」

──不過，人類多是以身邊事物為判斷基礎的，所以面對眼前狀况，現實使人「四無」──無力、無奈、無助、無望！對前景迷糊或懷疑的，也是十分自然。很多人選擇平穩、安定，不再為善勇天下先，不屑作邪惡急先鋒，也是人之常情。在這情况下，理性是合理的堅持？還是理智的自騙？成了很多人的疑惑。

面對這種情况，即使我慣於樂觀處事，但也會感到疲憊。所以，官方毋須指摘「四無」是「刻意抵消凝聚力的淡風」；部分民情如此，就讓它順其自然就行了。為了平衡朋友們的情緒，我還會把他們的「四無」心情寫成歌曲；其中一首名為《化化世界》（改編自當年很流行的陳寶珠歌曲《花花世界》，鳴茜代唱）。歌詞如下：

尋覓遠方 霜雪和遺恨

獨燕歸 偏不見舊時痕

人無力 難續兩心根

窗邊 只掛綠雲鬢

那朝那夕 是仇是敵

今生今世 愛念無極

冷鋒過盡 抱霜擁雪 臥梅花徑

殘夢碎 此生怕殘雲弄

莫怨天 哀傷我自情濃

茫茫地 儂習慣孤襟

醉倒 休等那月華襯

也許，我過去真的自作多情，才落得今天情歸何處之嘆！但不要緊，落拓之情一瞬即逝，跟着又是新的一天！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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