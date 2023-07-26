尹瑞麟：通縮為何值得擔憂

值得注意的是，上述提問，是從個人和個體生產者的「微觀經濟」角度出發。微觀經濟看來是完全合理的事情，當放大至「宏觀經濟」層面，結果可以是帶來相反效果。了解1929年美國經濟大衰退的人都明白，這就是所謂paradox of thrift，也就是說，當面對經濟衰退，又或者面對即將來臨的經濟衰退時，對家庭和個人而言，增加儲蓄和節衣縮食是完全合理的經濟考慮；同樣地，對企業和金融機構來說，投資和貸款變得審慎，也是理性的選擇。但是當全社會的個人、家庭、企業和金融機構，當面臨衰退都採取此策略時，宏觀經濟只會拾級而下，復蘇遙遙無期。

因此於1929年時，美國是以擴大公共建設的方法，以政府的力量增加社會需求，藉以補足個人、家庭和企業無力創造整體需求的不足。事實上，中國在2008年時，面對全球金融危機後所造成的出口和內需減少，時任總理溫家寶落實執行的4萬億人民幣經濟刺激方案，背後亦是基於此「逆衰退考量」。但時移世易，今天中國可否採取同樣的刺激策略來重新帶動經濟？如果不能照搬，客觀情况是「此一時彼一時」的話，分別又在哪裏？

經濟下滑主因是房地產泡沫破裂

我們今天目睹內地房地產泡沫破裂，堪稱人類經濟史上規模最大，比起二三十年前導致日本陷入長年經濟不振的程度，有過之而無不及。由一般需求不足和房地產泡沫破裂所造成的經濟不振，以致出現通縮，表面看似相同，惟原因和效果則不一樣。當房地產泡沫破裂，房地產價格大幅下滑時，個人、家庭、企業甚至地方和中央政府，還需要按泡沫破裂之前的負債額度去償還債務；而不幸又同時面對失業、開工不足、家庭剛性支出難以削減時，情况更為困頓。

傳統經濟學建基於對個人和企業經濟活動的動機假設，是追求收入和利潤的最大化（maximization of profits）；但當房地產泡沫破裂和經濟陷入嚴重不振時，個人及企業經濟活動的動機，則轉向債務最小化（minimization of debts），節衣縮食、盡力儲蓄和投資變得審慎，以及為求取得現金償還債務而「要錢不要貨」，這是理性抉擇，價格和經濟活動失去活力，只會拾級而下。

通縮環境下 「負負得正」的GDP增長誤讀

通縮為何值得擔憂的另一原因，是人們對於通縮認識不足。對於長期生活在通脹環境下的人們，慣性地認為經濟增長就是經濟增長；但其實在通縮環境下，對GDP（本地生產總值）增長的解讀，可能會帶來誤解。在我們熟悉的通脹環境下，計算實質GDP增長率的方法，是將名義（nominal）GDP增長率，減去包括通脹率在內的GDP平減物價指數（GDP Implicit Price Deflator），從而得出實質GDP增長的數值。但在通縮環境，通脹率既然是負數的情况下，用上述方式計算，便會出現「負負得正」的GDP增長效果。

事實上回歸初期，香港亦出現過類似情况。在經歷地產泡沫破裂和SARS疫情，樓價下跌達四成，以及長時間通縮之後，2002年，香港的名義GDP變動是-1.8%，但GDP經濟增長率卻錄得+1.7%，原因是當年的GDP平減物價指數變動是-3.4%（非-3.5%，相信是由於四捨五入的調整）。2003年香港名義GDP變動是-3.1%，GDP經濟增長率卻錄得+3.1%，而當年的GDP平減物價指數變動是-6%。也就是說，在通縮情况下的經濟增長，與我們一向熟悉的經濟增長不同，雖然計算方程式沒有改變、實質GDP經濟增長率定義沒問題，但不慎的解讀，可能會帶來相反效果和對策考量。

值得一提是，在當年特區政府《財政預算案》中，對於通縮較為嚴峻的2002及2003年，有着頗為正面的評價，分別稱「2002年香港經濟顯著回升」和「2003年全年合計本地生產總值實質增長達3.3%」（與上述2003年GDP增長率3.1%有少許差別，相信3.3%為當時預算案的初步估算，最終數字見統計處公布）。這些評估，與當時陷入困境的香港經濟不太相符。

中國內地政府早前公布今年第二季GDP增長數字為6.3%，部分經濟學家因而分析，中國經濟在新冠疫情解封後已緩步走向復蘇。但實情是否如此？較早前，中國發布6月全國CPI（居民消費價格指數），同比大致持平，環比-0.2%；PPI（工業生產者出廠價格指數）環比-0.8%，同比-5.4%，見2015年12月以來最大降幅，也是連續第九個月同比下降。

誠然，CPI、PPI都只是GDP平減物價指數的組成部分，但考慮到中國目前的失業、投資和出口，嚴峻情况依然。總的而言，中國新公布的第二季GDP增長數字6.3%，包含了去年同期因疫情所造成的低基數的同時，也包含因通縮的平減物價指數的「負負得正」效果。

通縮的後遺症

通縮另一值得擔憂的原因是其後遺症：即便經濟他朝一日步向復蘇，對於借方，例如用於消費和投資的信心，都需要一段時間恢復；對於貸方的金融機構，失去以土地和房屋作為抵押的信心承托，貸款也變得審慎。換言之，借方和貸方的風險迴避（risk aversion）情緒將拖慢復蘇步伐。

眾所周知，當前中國經濟可謂面對內憂外患，除了「土地經濟」和房地產泡沫破裂之外，成因更多是源於地緣政治、出口受制、外資撤離及其對貨幣供應和出口的影響，以及科技內循環與經濟內循環未能與時俱進等。至於本文，則主要是從經濟學角度探討通縮成因和前科，冀對中國當前經濟狀况有較立體分析。

作者是日本上智大學碩士，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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