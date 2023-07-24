邵善波：是時候談談現在的香港、今天的一國兩制

靖海侯文章着實反映一些亂象

從行文風格來看，作者靖海侯明顯是個內地人。他長期在媒體上發表文章，最近更集結成書，評論香港政事。受到各方關注，是因為不少人認為他可能有某種官方背景，言論或多或少反映北京的看法。畢竟，北京對一些事情的態度，仍是港人相當關心，但又難掌握的事情。

惟如細讀他的文章，特別是這篇〈我們到底需要一個什麼樣的香港〉及續篇〈借題發揮，莫成了「軟對抗」〉，都只能是作者的一些隨想、一些感覺，雜亂無章，不是一篇對時局嚴肅的觀察及分析文章。引起其他人「借題發揮」也是不可避免的。「討論走樣」就談不上，因為根本就沒有什麼「樣」。

但也得承認，文章內作者的一些觀點，着實反映香港政治圈子內目前的一些混亂情况。香港得多謝這名作者引發了大家對香港經過3年撥亂反正後，對香港面對的一些根本問題的關注及討論。

該文談及的「香港獨特性」，是文章的重點，但對什麼是香港的獨特性並沒有說清楚。反而作者以此引發出對各種社會現象的批評，其中涉及「少數人（包括官員和議員）」的說法，被廣泛認為是對現屆特區政府及建制派一些人的批評，特別是針對執行《港區國安法》過程中的一些做法可能出現的偏差，引起的迴響最大。這當然不是作者的本意，故此引發了他迅速的反應及補充。

6個問題 可進一步探討

非系統性地歸納各方面對該文的回應，可以提出以下問題，讓大家跟進，進一步探討：

（1）什麼是香港的獨特性，這獨特性又受到什麼樣的挑戰、衝擊或破壞？

（2）國安法是否被一些人「泛化利用」？

（3）撥亂反正，是否有矯枉過正？

（4）香港的施政，是否有「不求無功，但求無過；寧左勿右，不管後果」？

（5）言論空間是否被過度收窄？有人亂扣帽子，擴大內部矛盾？

（6）愛國者治港是否出現清一色的情况？

從更高的層次去審視當前情况，更可能會有人提出一國兩制的落實，是否變了型、走了樣。畢竟已有人提出，香港現在執行落實的，是一國兩制的「1.5版」，不是「2.0版」。

中央調整對港政策 惹分歧屬必然

無可否認，香港4年前出現的大規模社會動亂事件，是史前無例，也是香港回歸前後，都沒有人預見到的。中央政府之後採取一系列對策，包括制定港區國安法、修改香港的選舉制度，及落實愛國者治港的政策，都是在一國兩制大政的基礎上，大幅度調整對港政策。引起各方面關注、不同解讀，甚至根本性的分歧，是必然的。如得到適當處理，是健康的事，是一國兩制發展及成長的必要過程。

一國兩制在其基本原則，即在回歸後，於「一國」之下，香港保持其原有的社會制度、經濟制度及生活方式不變的基礎上，是一個不斷發展、不斷需要面對各種新舊問題的漫長過程。2019年反修例黑暴事件的出現，是很多新舊因素的積聚、互動下的結果，需要深入了解和探討。中央政府之後採取的一系列對策，其具體落實情况、產生的正面及預計以外的影響，都需要大家冷靜思考、理性交流和探討。目前的討論，只能是個開始。

作者是新範式基金會總裁

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[邵善波]