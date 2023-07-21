領展企業事務部：大力投資社區 領展行動見真章

領展以港為家，致力成為世界級房地產投資者及資產管理人的同時，努力改善香港普羅大眾的生活品質，創造可持續的商業及社會效益，以惠及社群不同世代，助力大家連繫好生活。​

領展在全港15區擁有130項物業，每天直接或間接服務以百萬計的市民，支援他們每天生活所需，以實惠價格提供多元的產品和服務選擇，是香港市民的日常生活伙伴。

優化資產設施 照顧社區需要

過去三數十年，香港市民的生活方式起了重大變化；要更好地服務市民，社區商業的內容也必須與時並進，需要透過強化商戶組合及改善設施，以滿足消費者對生活品質的追求。這樣，不單社區商業可經營得宜，同時也造福社群，帶來社會效益。

領展也是秉持這項原則，一直在核心營運中照顧社區需要。針對社區零售設施老化及顧客流失問題，我們多年來不斷優化資產設施，例如我們為旗下物業投資了2.3億元提升無障礙通道；至今年3月底止，我們亦提升了旗下約40個鮮活街市的設施。經翻新的鮮活街市可以讓輪椅及嬰兒車在寬闊而乾爽舒適的通道行走，為包括長者在內的不同顧客提供優質購物體驗。鮮活街市改裝後變得清潔明亮、商品種類豐富，更能吸引新一代客群重回鮮活市場購物，在保留現有長者客戶的同時，增加了新客戶，檔戶銷售額得以增長。同時，資產提升亦使曾是夕陽產業的鮮活市場攤檔生意煥發新生。現在，他們有了更多年輕顧客，年輕的街市檔戶二代也更願意接手經營，社區商業重現生機。

稱以連鎖集團取代小店 全屬誤解

有論者認為，領展往往傾向以連鎖集團商戶取代在社區經營多年的獨立小店。這全屬誤解。小商戶為領展商場提供了更廣泛的商戶組合和個性，他們也是其中一個領展得以成功的關鍵。綜觀過去10年，小商戶（不包括生鮮市場、微連鎖等）平均佔領展零售店舖總數約六成。為保持消費者的投入度，我們沒有動機以普通連鎖店取代特色小店。事實上，我們的資產管理和租務團隊更無時無刻不在尋找優質個體商戶。

當有商戶退租時，我們會尋找同行業的替代經營者；不過在偏遠和老化的社區，這往往說易行難。當一些年長經營者選擇在租約結束時退休，與社區有同樣情感連結的替代者就很少了。為了向區內居民繼續提供服務，我們很多時或只能依靠連鎖店。

另外，如果新開的個人小店很受歡迎，我們可能會邀請戶主擴展至其他商場，這些商戶可能逐漸成為「微連鎖」企業。事實上，領展商場內確有不少此類土生土長的「微連鎖」企業。早在2009年，我們設立了領展商戶學堂，幫助小商戶及時了解市場信息、管理概念、行業動態及零售技巧等。我們舉辦了許多研討會和講習班，希望有助小商戶業務可持續發展。

針對人口老化衍生的社區需求，我們更進一步將資產重新定位，更好地服務銀髮人口及其家庭。以李劍明文章引用的觀塘樂華街市為例，正是針對社區人口老化對護老行業需求愈見殷切，加上配合政府居家安老政策，我們計劃將區內出租率偏低的街市改建成護老中心。然而，我們亦明白區內居民購買新鮮糧食及日常生活用品的需要，因此已預留零售空間作為鮮活食品及生活百貨市集，繼續服務其他居民。

在其他社區投資方面，領展亦投入大量資源。首先，為令其物業發揮社區凝聚點的角色，領展在不同地區均有提供富社區特色的康樂設施，令居民不論年齡、身體狀况及經濟能力，均能便於使用，為社區增添活力及色彩，同時提升居民對社區的歸屬感。

領展推出的旗艦慈善及社區參與項目「愛．匯聚計劃」，今年踏入10周年。除了每年將相等於上一個財政年度物業收入淨額最多0.25%的款額撥作慈善用途，我們還一直善用領展廣泛的商場網絡和社區資源，伙拍社福機構在青少年培育、共融及活齡社區，以及環境可持續發展三大重點範疇，實現創新及具成效的項目方案，從而回應社區內不斷變化的需求。

比方說，領展連續4年贊助的「『長．智．戲』金齡多元藝術展航計劃」，為具潛質並對戲劇有濃厚興趣的長者提供專業訓練和演出機會，讓長者聯繫志同道合的友伴及社區，提升他們的精神生活品質，同時探索以專業戲劇訓練開創第二事業。環保協進會在過去3年於領展旗下商場的戶外空間建造共8個蝴蝶園，成功將環境保育帶進市區，增加市區生物多樣性，同時成立義工隊維護已建成的蝴蝶園，在社區延伸推廣可持續發展的意識，並提升居民參與度、加強社區凝聚力。

長遠商業利益與社會效益並存

近月，領展又設立可持續未來館，希望提供一個公眾教育及倡導協作的平台，讓社會內不同持份者，包括公眾及商業伙伴攜手合作，將可持續發展的遠大理念，轉化成多個小目標，並透過貼地可行的路徑，一起將眾多小目標逐個實現，共同建立可持續發展的社會。可持續未來館今年4月底開館以來，至今已吸引逾7萬訪客及舉辦約50場工作坊，是領展甚受歡迎的社區投資項目。

領展專注經營，致力在香港營造可持續的社區商業，同時關注持份者的生活需要，大力投資社區。我們深信行動見真章，長遠的商業利益與社會效益並存。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[領展企業事務部]