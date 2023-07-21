韓成科：習主席新書對香港三大指引作用

為什麼說5部新書出版是香港社會政治生活的一件大事？原因是這5部新書不但全面闡述了習近平新時代中國特色社會主義的基本精神、內容和要求，記載了習主席的地方工作經歷，而且書中內容對香港同樣有重要的指引作用，有助各界更了解國家的指導思想、認識國情世情，並從習主席的地方工作經歷中感悟「國之大者」的胸懷、卓識和能力。

這5部圖書對於一國兩制的行穩致遠、香港良政善治以至地區治理，都發揮了立牌指路的作用，真正做到開卷有益。

習主席5部新書對香港有三大指引作用。一是《綱要（2023年版）》深刻闡述一國兩制在香港、澳門的成功實踐，開宗明義指出，一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，並強調中國特色社會主義進入了新時代，意味着一國兩制事業也進入了新時代。

了解習思想 有助香港準確把握一國兩制

書中深刻總結了一國兩制的實踐經驗，特別是由亂到治、由治及興的重大轉折，強調一國兩制是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。對於新時代的一國兩制給予權威闡述，回應了外界對一國兩制何去何從的關切。習近平新時代中國特色社會主義思想是一國兩制行穩致遠的根本遵循，全面了解有關思想，有助香港更準確把握一國兩制定位、充分發揮優勢，為香港打開新局。

二是通過習主席地方工作經歷，感悟使命擔當，體會施政以民為本的精神，對於香港之治有重要指引作用。「足跡」系列記述了習主席在河北正定縣、福建、浙江及上海的工作經歷，真正做到主政一方、裨益一方，協助正定摘掉「高產窮縣」帽子；在福建幫助群眾「挪窮窩、拔窮根」；在浙江建設「平安浙江」、「法治浙江」；在上海走遍當年全市19個區縣，確立新城市精神。

開啟良政善治 治港者能力胸懷乃關鍵

書中以一個個生動故事展現了習主席地方治理的寶貴經驗，包括勇立潮頭，敢於攻堅克難，善於改革創新，敢為天下先；對於地區情况有深入、第一線的調研，能夠抓準發展關鍵，更重要是施政充分體現「一枝一葉總關情」的民本情懷，任何政策都是以人民為中心、以人民福祉為出發點，與人民「一塊苦、一塊過、一塊幹」。這樣的治理怎可能不得到人民支持？

「國以民為本，社稷亦為民而立」。香港要開啟良政善治、完善地區治理，制度建設是重要，但治港者的能力、胸懷、承擔、眼光才是關鍵。「足跡」系列對香港各界做好經濟民生工作、團結群眾、提升治理能力、應對內外風險，都有重要的指引和借鏡作用。

三是激勵香港青年立志做大事，擔負起歷史責任。習主席一向關心香港青年，在去年七一講話中特別提到要關心關愛青年人。在書中習主席以親身經歷，勉勵青年「擔負起歷史重任」，對青年同樣有指引作用。習主席年輕時主政正定縣，已經團結帶領廣大幹部群眾，推進一系列具前瞻性、開創性的工作，切實改變了一個地區的命運。今日香港青年更應該擔負起歷史責任，立志以遠，為國為民，懷愛國之心，立報國之志，真正做到「不負韶華、不負時代、不負人民」。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

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[韓成科]