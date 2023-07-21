周永新：市民如何看區議會改組

關於這次區議會改組，近期有不少評論，但較少從市民的角度分析。這樣，市民對改組後的區議會有什麼看法？他們對未來區議會有什麼期望？首先，《基本法》關於區域組織是怎樣寫的？基本法第97條：「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。」第98條：「區域組織的職權和組成方法由法律規定。」

改組後的區會 更符基本法規定

區議會的名稱在基本法並沒有出現，是特區政府根據基本法第97條成立的。基本法講的十分清楚：區議會是非政權性的組織，功能是接受政府就地區管理和其他事務的諮詢，也可提供一些如文化、康樂等地區服務。

今次區議會改組，雖然有評論認為是「去政權化」，但細讀基本法條文，可見政府沒有違反基本法規定；至於是否撥亂反正，則見仁見智。

直選議席減 市民覺得是損失

市民又如何看這次區議會改組？以下分三方面分析。首先，重組後的區議會，直選議席佔全部議席的19%，即470席中有88席。直覺上，市民覺得直選議席少了，相比之前區議會議席差不多全由直選產生，現在的比例不到五分之一。

政府的解釋是，區議會並非政權性的組織，根據基本法的說法，區議會是區域組織，「議會」的名稱是回歸前留下來，惟性質不應與立法會相提並論；功能方面，區議會是接受政府諮詢，就着政府指定的議題收集市民意見。因此，區議會有多少直選議席，並非衡量區議會重要性的準則；也不是全部區議員由直選產生，才能有效完成基本法賦予的區域組織功能。政府認為，改組區議會是必須的；區議員背景具多樣性，方能多方面收集地區居民的不同意見，並就政府諮詢的議題，向政府作全面和有效的反映（以上是筆者綜合不同官員的發言所得結論）。

政府的解釋不能說沒有道理。客觀來看，改組後的區議會，性質和功能確實更符合基本法的規定。不過話說回來，市民總覺得快將改組的區議會，少了直選議席是一種損失。為什麼這樣說？市民認為，自己選出來的區議員才會向自己交代，就如過去自己有意見，要求區議員替他們出聲，或有事要求區議員幫忙，區議員如果不做或敷衍了事，下次選舉就不會投他們一票；現在，他們雖仍可投票選區議員，惟改組後的區議會，80%以上的區議員不是他們直接選出來，這些非直選產生的區議員，居民還可找他們幫忙嗎？非直選產生的區議員，會就自己的工作向居民交代嗎？他們下屆能否再做區議員，居民有表達意見的機會嗎？

筆者認為，政府必須彌補這方面的不足。改組前的區議會，無論是建制派或民主派的區議員，他們都做了大量緊貼地區居民日常生活的工作、解決了他們不少大大小小的疑難，也填補了政府在地區行政上的缺失和遺漏。這次區議會改組，組成上雖有改變，惟區議會為地區居民做實事、化解疑難、作為居民與政府部門的橋樑，這些工作不僅不應停止，更應該加強、擴大。

區議員難與居民保持以往關係

市民對區議會改組的另一意見，是他們與區議員的關係會否因改組而改變？改組前的區議會，每個選區的選民人數只有一萬幾千人。區議員雖不能認識每名街坊，但多知道他們在該區居住，居民有需要時可聯絡他們，地區有活動時區議員也可號召街坊參與。區議員因與當選地區的居民有密切接觸，也較容易鼓勵居民參與義務工作（做義工）。

區議會改組後，全港將劃分為44個選區，直選的88席分別由每區的登記選民以雙議席單票制選出；另外176席由每區的「三會」（分區會、防火會、滅罪會）成員以全票制選出，候選人毋須為三會成員。由於選區數目只有44個，若然政府仍舊維持18個區議會，每個區議會大致由2至3個選區組成，這樣，由於每區選民數目增加多倍，相信當選的區議員，無論他們是直選或經由三會產生，都難與居民保持以往那種密切關係；居民也不知有疑難時，自己應否找區議員幫忙，特別是一些家庭和個人瑣事，他們可找區議員商量嗎？

政府可能認為，區議員的總數還是有470人，比以往只是些微減少，只要當選的區議員盡心盡力為居民服務，相信很快便可取得居民信任，不會因選區範圍擴大而較前失色。不過對居民來說，區議員最好在自己住所附近有辦事處；如果要長途跋涉才可找到他們，加上平日少接觸，感情總有隔膜，連自己做義工的意願也因此消退。政府如何彌補這方面的缺失？可要認真想辦法啊！

關愛隊須有表現 得到市民接受

最後，改組後的區議會，又如何配合快將在每區成立的「關愛隊」的工作？關愛隊做什麼？至今政府沒有清晰解釋，市民對關愛隊的工作也多不大了解。關愛隊不能單打獨鬥，服務居民必須與地區福利機構合作。但據筆者所知，地區福利服務單位的主管，對關愛隊的工作認識不多，更不知將來如何與關愛隊合作。總言之，市民多不知道關愛隊的功能，遑論如何參與關愛隊做義工。筆者認為，到關愛隊在各區成立之後，政府應多作宣傳，關愛隊必須有所表現，得到市民接受，方能推動鄰舍互助互愛。

區議會改組後的另一特色，是區議會主席不再由議員互選產生，改由各區民政事務專員出任。過往區議會為人詬病的，是區議會常因黨派之爭，結果一事無成。現在區議會主席由民政專員出任，應是要返回「行政主導」的大方向。這樣，居民對區議會的期望，自然較以往高，也盼望區議會一如基本法所言，向他們「提供文化、康樂、環保衛生等服務」。本月12日，地區治理領導委員會召開首次會議，並提出5項措施強化成效，包括課後託管、優化長者健身設施、優化環境衛生、加強執法力度、擴大行人路面。以上都符合地區居民的需要，盼早日見到成效。

區議會改組，政府的口號是「完善地區治理，建設社區幫到你」。市民無法左右區議會的組成，惟他們盼望區議會能夠做實事，改善他們的居住環境，提升他們的生活質素。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]