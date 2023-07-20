陳帆川：AI令國際巨星也失業？

《深偽鄰居大戰》（Deep Fake Neighbour Wars）今年1月首播，口碑平平，但箇中的法律和道德問題引起議論。當地媒體報道，節目製作人並無事先通知遭到「深偽」的名人，惟做法並無違法，亦沒有被人控告。媒體認為它是電視台的試水溫之作，日後有可能故技重施，深偽國際明星登上各式節目，甚至拍劇。

深偽技術興起 社媒上見亂象

國際影壇已廣泛採用深偽技術，最新一輯《奪寶奇兵》，大量使用主角夏里遜福（Harrison Ford）40年前的照片去調整演算法，令現年80歲的他在銀幕前以年輕容貌出場。2016年的《星球大戰》（Rogue One: A Star Wars Story），甚至將已故的Peter Cushing「起死回生」，在電影裏粉墨登場。

在社交媒體，深偽已發展成亂象。最出名是在TikTok坐擁900萬粉絲的山寨版奇諾李維斯（Keanu Reeves），天天發布跟正牌奇諾形象相悖的搞笑短片。當製作公司和自媒體都以低廉的成本將天價巨星搬上屏幕，明星的工作機會自然減少，面臨失業也非危言聳聽。

最新一輯科幻英劇《黑鏡》（Black Mirror），首集〈瓊糟透了〉（Joan Is Awful）被美國荷李活演員工會會員形容為「未來的紀錄片」，預言了演員被深偽技術取代的未來。故事講述打工仔Joan每天的生活突然被串流平台偷窺，並拍成劇集每天播放，而擔崗的演員因為將容貌賣給了串流平台深偽，即使Joan在日常生活裏刻意幹惡心核突的事，深偽演員都只能照辦煮碗地「演」下去，演員投訴無門。

荷李活演員工會與編劇工會大罷工，大量影視製作陷入停頓，藉此要求電影公司監管人工智能（AI）的應用，保住電影人飯碗，可見問題的嚴重性。

人工智能對世界帶來翻天覆地的變化，香港卻似乎沒有受到多大困擾。近期最受注目的AI應用，是「AI尹光」唱《一人之境》，連原唱的年輕歌手都紛紛出來追捧。香港的有序、和諧，值得國際社會借鏡。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]