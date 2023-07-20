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凌勝利

凌勝利：中美氣候合作 受限於兩國政治氣候

【明報文章】近日，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華。這是近一個月以來，拜登政府第三名高級官員訪問中國，也反映了近期中美高層交往有所恢復。

美方尋求氣候合作 受雙重因素驅動

氣候變化議題是拜登政府極力想實現的重要政績，也是美方多次尋求與中國合作的重要議題。當前，全球面臨着異常嚴峻的氣候變化挑戰，中美兩個大國在全球氣候治理發揮着不可替代的作用。雙方能否在應對氣候變化議題方面取得重大共識，備受國際社會關注。

克里此次訪華尋求氣候合作，有其國內政治和國際環境的雙重因素驅動。首先，從美國國內政治來看，拜登政府所代表的民主黨，在氣候變化問題上跟共和黨有顯著不同的態度。共和黨與傳統能源行業利益集團關係密切，因而在應對氣候變化問題上持反對立場；而拜登政府與清潔能源等利益集團關係密切，在應對氣候變化問題上態度更加積極。基於明年美國大選考慮，拜登政府為回應其選民訴求，需要在氣候變化問題上拿出一些成績。

其次，從國際環境來看，當前全球氣候變化面臨嚴峻形勢，拜登政府急於獲取一些外交政績。無論是推動《聯合國氣候變化框架公約》第28屆締約方會議（COP28）成功舉行，還是促進中美兩國在氣候融資方面合作，都會被拜登政府視為氣候外交政績。

拜登氣候外交 離不開中國

克里特使此次訪華，主要關注氣候國際合作、氣候融資和中國氣候責任等議題，其主要目標是為拜登政府的氣候外交尋求政績。為此，一方面要求中國在氣候融資等方面承擔更多國際責任，支持美國辦好全球氣候大會；另一方面是敦促中國落實氣候減排任務，甚至按發達國家標準要求中國。

不過，此前中美應對氣候變化在清潔能源技術方面開展的合作，卻很難恢復。由於中美關係總體形勢的惡化，令雙方有關氣候變化的清潔能源技術合作中斷。但對於應對氣候變化而言，中美之間的清潔能源技術等合作也非常重要，理應成為雙方應對氣候變化合作的重要組成部分。

對美國來說，拜登政府的氣候外交顯然離不開與中國合作，畢竟中國在全球氣候變化問題上有舉足輕重的地位。氣候變化目前是全球性的挑戰，需要國際社會共同努力。中美曾經在氣候變化問題上開展過良好合作，共同推動《巴黎協定》生效。如果中美雙方能相向而行，對應對氣候變化將有非常積極的作用。

中美關係波動 影響雙方合作

目前來看，在氣候變化這樣的重要問題上，缺乏中美任何一方，都難以推動這個問題的有效解決。作為最大的發達國家和發展中國家，中美如能在應對氣候變化問題上形成合作，落實共同但有區別的責任，不僅有助推動全球氣候變化問題的有效解決，而且能夠釋放大國協調的積極效應，表明中美在一些領域依然可以開展合作。

不過，回顧以往中美就氣候變化的歷程，可謂一波三折，其中最重要原因是中美雙方總體關係的波動，對於氣候變化領域的合作有非常顯著影響。換言之，中美的氣候變化合作，受限於中美兩國政治氣候。當前，美國一方面多次呼籲與中國在氣候變化領域加強合作，要求中國承擔更多氣候責任，配合美國的全球氣候外交。另一方面，美國又在貿易、科技等領域持續打壓中國，排斥與中國的清潔能源技術合作。國際合作的基本原則應該是互惠互利，美國不能一方面希望中國承擔更多氣候責任，以配合美國的氣候外交；另一方面，卻又嚴厲打壓中國。

對中國而言，面對氣候變化問題，有着自己的總體思考。一方面中國宣布承擔的國際責任，是一點兒都不會打折扣。於2020年9月的第75屆聯合國大會一般性辯論上，中國便承諾將提高國家自主貢獻力度，採取更有力的政策和措施，力爭在2030年前達到二氧化碳排放峰值，並努力爭取在2060年前實現碳中和。於2021年全國兩會，碳達峰、碳中和還首次寫入政府工作報告。另一方面，中國也認同與美國在氣候變化領域的合作非常重要，符合雙方乃至全球共同利益。不過，中美氣候合作應該體現相互尊重、合作共贏。雙方只有在更加友善的政治氣候中，方能促進可持續的氣候合作。

作者是外交學院國際關係研究所副所長、教授

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[凌勝利]

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