明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：心宜剗襪步香階 意如手提金縷鞋——從通訊局建議豁免「持平」談起

【明報文章】通訊局最新建議放寬規管：容許持牌電視或電台直接轉播「內地信譽良好的媒體」節目或頻道時，「獲豁免遵守本地業務守則的規定」；另外，它們播出有關國民教育、國民身分認同和正確認識《港區國安法》的節目時，「持平」的要求可以「不適用」。

我自問歷來都很努力持平地研究問題，這時也懵了。即使我很想了解官方的尺度，但恕我魯鈍，老是學不懂。心想：凡是涉及意識形態、思想傳播、教育引導的東西，最好是細水長流、潤物無聲，才能入心入腦；否則敲鑼打鼓、持刀開腦，反而會令人疑惑和難以捉摸。忽然想起李後主憶述他與小周后幽會的《菩薩蠻》：「剗襪步香階，手提金縷鞋。」脫鞋微步，靜悄談情，自然感染，觸心交流，方能說好香港故事。故有今天標題。

（1）難以理解的「豁免持平」

對於通訊局的建議，以至日後如何執行，我尊重他們有權這樣推動；但從原則、理論、邏輯、事理等角度看，卻難理解箇中奧妙。

──「持平」兩字本身已是抽象的概念，還有廣義和狹義之分。從一般現象可見，前者以普羅大眾的主流意見為主，兼容其他意見；後者則以官方的標準為骨，不一定兼備其他內容。現在建議的「持平」，到底是哪個為準？

──什麼是「持平」和「恰當地持平」？如果民間認為「總體持平」，惟中間有不符官方意圖的內容，無論比例多少，會否被官方視為「不持平」？

──現時建議「持平」不適用於有關國民教育、國民身分認同和正確認識港區國安法的節目，是否間接承認現時的有關節目「不持平」，才需要豁免？果真如此，那麼這是與時俱進？度身訂做？還是削足就履？

──假如認為這類節目應該單刀直入、無議論空間，本身是可以「不持平」的；但通訊局表示，新聞及其他時事節目仍要「恰當地持平」。那麼，這種文化到底是鼓勵大家持平還是不持平？

──其建議提出「內地信譽良好的媒體」一詞，但沒有具體和明確標準，這又令人呆了。有一次，前總理朱鎔基在清華大學說，他經常看某官媒的電視新聞，是要看它怎樣胡說八道（當時見於公開視頻）。也許他說笑，但到底是他和播出該片段的視頻「不持平」，還是被朱鎔基批評的大台信譽不好呢？

──有行政會議成員表示，「如果內地批得，香港都無問題」。其實，這裏就有問題，問題在於：是否意味「內地批得，香港才沒有問題」？不妨舉一例子，內地最新網劇《我的中國芯》原定7月10日播出，惟突然被叫停，因有人投訴這是「低級紅高級黑」，影射中國被外國制裁。假如內地在播出期間叫停，香港是否「無問題」？如果買了版權而同樣要停，「兩制」的特色和位置又在哪裏呢？

（2）通訊局建議所反映的背後情况

──上述疑問沒有答案，但相信也反映了建制派和親官方媒體面對的問題。通訊局稱，有持牌機構憂慮因遵守持平要求，加入反對國安法言論而承受違法風險，或因沒有包含對立觀點而遭投訴，所以才建議「持平規定在此類節目不適用」。其實，這些兩頭不到岸、兩面不是人的困境，要解決不難，只要讓它們按廣義的持平行事就行了。可是，它們卻沒有這個選擇，或不去做這個選擇，於是它們的擔憂就是實質的了，才把這個球踢回官方手裏。如今，「持平」豁免了，惟它們和通訊局同樣面對公眾眼中的不持平，而且這個印象還會因為豁免「持平」而增加。這是解決問題還是製造問題呢？

──現時的建議強調「內地信譽良好的媒體」，那麼，如果引入外國節目或其他內容，可否毋須理會是否「信譽良好」的媒體呢？現實上，香港現時還可以播出一些反映外國觀點和價值觀的節目及電影，那麼，日後「信譽良好媒體」的要求會否擴大到外媒呢？

──更令人關注的是，現在其建議對電視和電台某些節目豁免「持平」，日後其他媒體發表相關內容時，又是否將會豁免呢？從官方推廣國民教育、國安意識的角度看，也許順理成章，但這「豁免持平」又會否變成另一種按需要而變的政策呢？現實上，官方可以這樣做，無人能擋，惟這又回到最基本和根本的問題：度身訂做的衣服，可以適合所有人穿嗎？不合身的人會穿嗎？

──總之，現時的建議也許為了解決業界面對的某些問題，但從原則、理論、邏輯、理據等方面看，都出現打困籠、搖船撞櫓的現象，好像拉起褲來掩肚皮，但又露出三寸金蓮。筆者建議有關方面在諮詢期間，多點從公眾接受的角度，思考解畫的理由。例如：港英政府年代也有直銷政策的節目，還要轉播英國廣播公司的新聞；港府除了直銷政策之外，日後也會通過各種媒體吸收市民意見，以作平衡。

（3）如何處理「豁免持平」的後續工作

──歸根結柢的解決方法：（一）除了現時列出的範圍之外，不再把這類直銷式、督學教育式的「豁免持平」無限擴大到其他領域；（二）容許和鼓勵官方媒體、持牌機構、建制傳媒和各種媒體，都可以按廣義持平的標準討論問題，正、反、負、副面的內容都可以觸及，建制傳媒如主動和帶頭持平報道及訪問，將是一大功德；（三）官方可以批評討論的內容，但不宜輕易變成批判或延後追究的行動；（四）鼓勵各方除批評之外，多點提出解決問題的方法；（五）官方對各方提出的批評內容（即使是相反意見），形式上也要表示歡迎和「有待研究」。事實上，這些只是創造氣氛的公關技巧。官方怎樣對待建議？天曉得！外界也難影響。官方除非連這種氣氛都不想創造，否則不宜沒有反應。

──其實，現時的傳媒和傳媒人中，仍有一些力求客觀持平行事，惟現實卻是：即使是有喜報喜、有憂報憂的傳媒和傳媒人，也會因為「報憂」而被「另眼相看」，不時受到「親切關懷和溫馨提示」；相反，他們報喜、揚善及持平的內容，卻被視為「掩飾報憂的外衣」。這是「定性文化」、「一刀切」和「矯枉必須過正」思維作祟的表現而已。

──即使官方從狹義的「持平」考慮問題，重點是官方角度，但仍有一個關鍵位，就是可側而不失衡。尤其中外鬥爭愈來愈激烈，如何避免香港被扯入其中（雖然難以避免，惟可以減低程度），那就必須講究「剗襪步香階，手提金縷鞋」的技巧。這不是偷情，而是對外談情的策略。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞