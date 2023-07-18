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歐陽五

歐陽五：珍視中美之間的理性力量

【明報文章】美國財長耶倫訪華剛剛回國，總統氣候問題特使克里便到訪北京。此外，就美國商務部長雷蒙多訪華事宜，中美雙方正展開溝通。自今年5月中美恢復接觸之後，為落實兩國元首去年的印尼峇里島會晤共識，中美各方面溝通在有節奏地進行中。

幾名訪華的美國官員中，耶倫是少有的幾個明確表達過「反對脫鈎」的政治人物。經濟學家出身的她曾私下表示，自己計算過全面取消加徵關稅對美國的好處，但推動其他人卻十分困難。克里則是美國政壇中的對華「溫和派」，他積極推動在氣候變化方面與中國對話，認為如果美國不肯與中國舉行會談，那將是「最嚴重的外交和政治瀆職」。他們都認為，中美之間必須建立起溝通渠道，即使訪華之行要面臨來自美國的國內壓力——美國鷹派利用耶倫訪華所謂的「謙恭」姿態大做文章；克里訪華，還沒出發就在聽證會上被罵「對華立場軟弱」。

美國對華理性派崛起

筆者近期觀察到，美國國內對華態度的分化正日漸清晰。這種分化，不以官方與民間、鷹派與鴿派為界。而是中美對抗多年，愈來愈多人看清時局，傾向於用理性看待中美關係，理性派的力量開始顯露。

此前，極端反華勢力幾乎綁架了美國的對華政策氛圍，似乎對華強硬才是「政治正確」，形成了無人對中美關係發聲的「寒蟬效應」。而幾個月來，訪華的美國工商界人士絡繹不絕，例如蓋茨（Bill Gates）、馬斯克（Elon Musk）等。政界、學界人士也開始公開表達自己反對「對華脫鈎」的言論。知情人士透露，英特爾、高通和英偉達等多家美國半導體公司的高管計劃近日訪問華盛頓，游說拜登政府，阻止華盛頓收緊對華銷售先進芯片和出口半導體製造設備的限制。他們不一定是「鴿派」、「親華派」，但確確實實是「務實派」、「清醒派」。

美國經濟面臨困境，是理性派崛起的重要原因。目前美國國內通脹壓力大，政府債務面臨「爆雷」風險。中國是世界第二大經濟體，是美國國債的主要債權方之一，也是美國的主要外部市場。美國希望與中國保持債務合作。如果美國與中國「脫鈎斷鏈」，將嚴重衝擊大量美國高科技企業與中國的正常往來，大量減少其營收。

理性的本質是實事求是，愈來愈多人意識到，中美脫鈎是不可能做到的。蘋果公司CEO（行政總裁）庫克（Tim Cook）將其公司和中國形容為「共生關係」；馬斯克則認為，「美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分」。耶倫在訪華期間表示，世界上最大的兩個經濟體如果「脫鈎」，將對全球經濟帶來重大的不穩定因素，中美「脫鈎」也是不可能做到的。此外，不少理性人士意識到，氣候變化、全球減貧、醫療衛生等多個領域，有賴於中美合作和領導。

去年10月拜登政府發布第一份《國家安全戰略》報告，將中國鎖定為最有可能也最有能力威脅美國國際地位的國家。至此，美國對華戰略定位已定，中美之間的博弈進入白熱化階段，並長期存在。

兩國小步徐行 乃理性力量突顯

有評論認為，美國對華戰略定位已定的情况下，克里訪華有大機率與耶倫一樣，沒有什麼實質成果。「德國之聲」近期發表的文章則認為，近期中美頻繁互動，代表兩國正以「小步外交」恢復溝通。文章稱，中美需要溝通的問題清單很長，「小步外交」或許是平衡兩國急躁情緒的唯一可行方法。中美當下選擇從溝通開始，小步徐行，便是理性力量的突顯。

美國前國務卿基辛格評價當前中美關係時表示，「防止美中發生毁滅性衝突的唯一方法，是冷靜的外交」。該言論正是對中美之間理性力量的呼籲，讓理性在兩國關係中發揮更多作用。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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