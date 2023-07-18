蔡秀青：非物質文化遺產 是歷史留給我們的情書

這是歷史對我們有何意義的問題。

據聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》所指，非物質文化遺產的定義為各社區、群體、個人視之為文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表達、社會形式、知識、技能，以及相關工具、實物、手工藝品和文化場所。香港的非遺包括︰21項口頭傳統和表現形式；34項表演藝術；292項社會實踐、儀式、節慶活動；6項有關自然界和宇宙的知識與實踐，以及127項傳統手工藝。以上480項非遺，都是香港歷史源流的一部分。

正如Hannah Arendt《過去與未來之間》一書提及，過去是一個沒有遺囑的遺產——禮物已送給我們，如何看待非遺，仍是每一代人的抉擇。而身為「下一代」的同時，我亦是「上一代」，為什麼我們需要珍視和保留這些非遺？

貫穿生活及人的聯繫

最近，我嘗試從非遺展館介紹及從事非遺工作的工匠身上學習。從不同訪談中，他們表示是在做一些他們重視的工藝（當然亦會有一部分是為了「搵啖食」），甚或對部分人來說，非遺工藝就是他們生活一部分、個人一部分，及家庭傳承。從雀牌製作技藝、雨傘製作技藝，到白鐵器具製作技藝、點心和蒸籠製作技藝等，都是香港的非物質文化遺產，貫穿日常生活、人與人及人與物之間的連繫。

又如《保育不在山旮旯》書中一文提及，如何將非物質文化遺產融入生活，可能是我們保存這些非遺的進程。當非遺的核心價值不變時，迎合現在和未來，我們須思考的是「怎樣變動」以整合過往非遺的記憶於當下，保護、研究、教育和推廣本地非遺項目，達至適用於一個時代的傳承。當中筆者特別感慨的是，當追惜過往而忽略現在，會否加速現時本土文化消失？這實在值得反思。

現時，本港非物質文化遺產中心設立了「日常．非常」及「循聲覓道展覽系列一：香港節慶與民間工藝」展覽，尋覓日常生活中的香港獨特文化。另外，政府於2018年推行3億元的「非遺資助計劃」以支持傳承及教育工作，提升公眾對非遺的重視。但是，確實的非遺保育仍須更清晰的文化政策配套、主動在市區重建中安置具非遺技藝的小店等。

傳承非遺 是每一個人的選擇

作為「下一代」會怎樣看待非遺，這留待我們每個人作答和詮釋。與此同時，我在思考：若我有一些珍視的價值、非物質文化遺產、人文遺產，除了分享，我會有什麼寄託和盼望嗎？

我覺得那個盼望是——希望下一代亦會分享這些珍貴、稀有的文化遺產給下下一代。

那麼如果他們不珍惜，怎麼辦呀？非遺的傳承從來都不容易。在現代化、「高質量發展」及資訊科技的漩渦中，這些不同形狀的禮俗、手藝、節慶和信仰，未必一定逃得過時代的洗禮，師傅亦難以找到徒弟接班，但不減的是傳統工藝在當代的重要性。

非遺的傳承看似是每一代的選擇，惟更是每一個人的選擇——透過口述歷史、承傳工藝、心授實際法則，讓仍然珍視傳統表演藝術及傳統工藝技術的文化串連過往至未來，修補歷史與未來之間的空隙，以令非遺得以傳承。因為，那是一代與一代人之間的聯繫所在，及民間意義的情感寄託，讓我們發掘到非遺當中更核心的是，我們曾經身為怎樣的人。

作者是倫敦大學學院公共政策理碩士

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[蔡秀青]